“Va a suceder esta noche”: La amenaza a Óscar de la Hoya que le impidió acompañar a Ryan García

Óscar de la Hoya habló sobre la amenaza de muerte que recibió después de la pelea de Ryan García y Gervonta Davis, razón por la que no asistió a la conferencia de prensa posterior al duelo realizado el pasado mes de abril y lo obligó a abandonar el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En una entrevista con The Breakfast Club, De la Hoya explicó que una persona le dijo al oído que vigilara su espalda porque algo ocurriría esa noche y tras la advertencia entró en pánico y le pidió a su guardia de seguridad que lo sacara del lugar. Aseguró que su intención no fue abandonar a García y que siempre ha estado ahí para él.

“He estado allí para él todo el tiempo. Estuve allí para él toda la semana de Las Vegas, esto y aquello. No sé si estuviste ahí, pero si hubieras estado ahí en la pelea, fue una locura. Fue una locura. Nunca he visto algo así. Creo que la arena estaba llena de unas 3000 personas… Y después de la pelea, estoy caminando con mis guardias de seguridad. Somos como sardinas tratando de salir, y escucho esta voz. ‘Vigila tu espalda. Va a suceder esta noche‘”, dijo.

Ryan García no estuvo acompañado en la rueda de prensa ni por Óscar de la Hoya, Bernard Hopkins y su exentrenador Joe Goossen. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Inmediatamente entré en pánico como ‘oh, mie***, me acaban de amenazar’. Así que le dije a Hopkins que fuera al vestidor de Ryan, y todos mis ejecutivos estaban en el vestidor de Ryan e incluso estaban en el escenario con él después de la pelea, pero el hecho de que no estaba… y ahora soy el malo. Solo estaba tratando de salir de allí, porque cuando te dicen algo así en tu oído. No tenía idea de quién era, solo le dije a mi guardia de seguridad que saliéramos de aquí”, agregó.

Meses después de lo sucedido, Ryan García afirmó que se sintió abandonado por su equipo el día en el que más necesitaba apoyo porque el pasado 22 de abril sufrió su primera derrota en su carrera tras ser noqueado con un golpe al cuerpo de Gervonta Davis en el séptimo round.

“Perdí, vi que todos me dejaban (…) Después de la pelea, nadie me apoyó. Mi equipo no vino a la rueda de prensa”, dijo el pugilista en una entrevista con Bradley Martin.

Esto causó un quiebre en la relación de Óscar de la Hoya y King Ry, quienes intercambiaron fuertes mensajes en redes sociales. Tras la discusión, el promotor interpuso una demanda en contra del californiano para que cumpliera el contrato con Golden Boy Promotions y por ello ahora no tiene comunicación con García.

