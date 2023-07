Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de julio de 2023

PISCIS

Vienen un sinfín de cambios muy perros que te enseñarán a valorar quien en verdad eres, no aceptes migajas de amor ni de atención, quien te quiera tendrá que hacerlo al 100 por ciento y no en pedazos. Nunca permitas que te traten como una basura porque te podrías acostumbrar, las personas siempre buscarán su beneficio y con tal de conseguirlo podrían pasar por encima de ti. Esos asuntos que te traían con el Jesús en la boca pasaran a segundo término y entenderás que solo fueron exageraciones y tonterías tuyas. Termina la relación de amistad por andar de más con otra persona. Si tienes una relación no la distraigas por celos tontos ni quien te quiera bajar a la araña que tienes de pareja así que déjate de cosas. Mitad de semana de mentada y media, vas a convivir mucho con el tipo de personas que te prometen todo y al final no cumplen nada, ya sabes a esa gente no le confíes nada ni pongas tus esperanzas con ellos o ellas.

ACUARIO

Recuerda que la vida es corta, ama, disfruta, entrégate, no te quedes con ganas de nada y siempre pon tu mejor esfuerzo. No te compliques tanto la existencia quien te quiera con hechos y no con palabra te lo va a demostrar, vienen días de muchos cambios los cuales te conducirán hacia un objetivo que tenías en mente desde hace tiempo. Si tienes pareja no siempre trates de ganar las discusiones, no siempre tienes la razón, así que si quieres prevenir problemas futuros acepta también tus errores. Mitad de semana tranquilón, quizás te sientas bien agotado ya que has pensado mucho en una persona que te anda moviendo mucho el tapete, hay muchas posibilidades de iniciar una relación. Ya cierra tus oídos a comentarios mal intencionados o que solo te hacen sentir mal, recuerda que la gente siempre te pondrá piedras en tu camino para que no avances y te des en el suelo, ¡pero tú te manejas en bitch y ninguna piedra te va a estorbar!

CAPRICORNIO

Ten presente que todo cambio implica un esfuerzo y todo cambio traerá nuevos resultados, ya no te culpes por errores del pasado, supéralos y vuelve a comenzar. Nadie merece tus lágrimas y quien las merezca jamás te va a hacer llorar. Has estado deprimido por una persona que no merece ni un comino de tu atención, si no te valoras quién lo va a hacer por ti. Eres de los signos con buen corazón que siempre ve por los demás, y eso te hace vulnerable y ocasiona que te jueguen el dedo en la boca y hagan contigo lo que les dé su gana, aprende a no dejarte de nadie e ir por tus objetivos. Ponte las pilas y deja de quejarte y si no tienes jale sal a buscarlo que él no va a venir a buscarte a ti, no te metas en problemas donde no te llaman porque se te da mucho dar tu opinión donde no debes. Deja de juntarte con gente tonta que nomás le importa la vanidad y el dinero, si no lo haces te viene una racha mala de desamor y alejamiento de amistades y personas queridas, se van a hartar de tu actitud.

SAGITARIO

Hay días en que tu estado de ánimo esta por los suelos, deja de pensar en lo que no será, tus sueños y metas te corresponden a ti y no a otras personas. Recuerda que nadie es indispensable en tu vida, aprende a valorarte un poco más y darte cuenta de que quien de verdad te quiera tendrá que pagar tu precio. Muchos movimientos que te enseñarán quien en verdad vale la pena y quién no. No des explicaciones a quienes no te las piden y aprende a mantener el hocico bien fruncido, solo así no caerán de nuevo en chismes o provocaciones. Viene una situación muy complicada en la economía, vas a andar bien bruja, así que no gastes en lo que no ocupas y se mas ahorrativa si es que quieres mejorar y salir de pobre ¡Hay dos personas que viven cerca de tu casa que han andado vociferando cosas de tu vida, no permitas que eso te afecte que se te resbale lo que la gente “come cuando hay” diga o piense!

ESCORPION

Si algo ha salido mal es porque el universo ha conspirado para que así sea, ya no te equivoques en tu caminar y aprende a darte cuenta de que las oportunidades muchas veces no se repetirán. Quizás tu carácter fuerte te ha hecho perder personas, pero comprende que quien no está en tu vida es porque no merece estarlo. El valor que tienes para expresar lo que sientes y decir las cosas como son es la clave que has utilizado para quedarte solo con las personas que necesitas. Recibirás la noticia de un embarazo de alguien conocido o una persona cercana a ti, urge que seas más desconfiad@ de la gente y sobre todo de quienes te llegan hablándote de amor a la primera cita. Cuida esas agarraderas o lonjas que te escurren por cada lado y bájale de dulces a la piñata que vas a engordar bien feo en estos días, hay que darle a la zumba y al gym, no platiques tus planes que te los van a cebar bien gacho ¡Un secreto que habías guardado tu o una persona cercana a ti pasará a ser público bien feo! no temas que te valgan las consecuencias recuerdan que todos somos bien pecadores y esos o esas que más se asustan o se sorprenden son los piores!

LIBRA

No te presiones tanto con algo que tiene solución, antes de decidir cualquier cosa pide segundas opiniones. No es momento de cobrar ningún tipo de venganza, la vida hará su trabajo y cobrará muy caro si alguien te daño en tu pasado. Deja que la vida te sorprenda, no exijas algo que no estás dispuesto o dispuesta a apostar. La vida te sonreirá con dos amores muy fuertes que te confundirá mucho. ¡Confía en tu instinto perruno y acepta eso que te convenga en tu vida sentimental y económica, te llega dinero, paga donde debes y ya no saques fiado porque hay probabilidades de problemas legales en algunos meses! ¡No te atontes y aprende a ser más bitch en la vida! no digo que cambies tu esencia, pero sí a que te valores y aprendas a quererte un poco más! Días de mucha reflexión en lo cual debes de soltar y dejar ir todo eso que no te deja avanzar en tu andar. Cambios en tu economía que te ayudarán a poner ese negocio que has tenido en mente.

VIRGO

Si tienes pareja quizás han pasado por momentos muy complicados los cuales algunas veces han estado a punto de romper los lazos que existen entre ustedes, recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo, renuévate, y recuerda todo eso que hizo que te enamoraras de él o ella y valora lo que tienes, en los virgo es muy complicado que el amor vuelva aparecer en la misma intensidad. Un viaje y un ex amor se presentará, sabrás cómo quitarlo de tu camino. ¡Aprende a escuchar a las personas y quedarte callado eres muy de que no dejas que hablen y siempre te quieres salir con la tuya! Eso podría meterte en graves problemas. Semana muy buena, sal de antro o cenar, que te valga la gordura, ¡hay que festejar que estas vivo o viva más que nada! si estás en una relación no permitas que 3ras personas se metan en cosas que no les incumben lo les des entrada o terminaras lamentándolo ¡La vida es una, ya bájale dos rayitas a tus corajes y esos malentendidos y aquellos o aquellas que no quieran estar contigo mándalos a todo a la fregada que no son necesarios en tu vida!

LEO

Quizás has pagado caro tus faltas, pero el karma ya cobró factura. Vienen grandes movimientos para tu vida que te harán valorar quién eres y lo que tienes, no es momento que te recrimines por tu pasado pues eso te ha hecho la persona que ahora eres. Debes aprender que quien en verdad te quiera hará todo por estar a tu lado, cada uno que se rasque con sus propias uñas no tienes por qué meter las manos al fuego por otra persona que no sea de tu familia. Te manejas en seguridad a mil, te empezarás a dar cuenta de lo tonto que has sido y te reirás de las tonterías que cometiste en el pasado y que en tu tiempo te sacaron un buen susto. Viene una semana regia llena de aventuras, no hables mal de tus amigos o amigas, sean lo que sean es muy su asunto, primero arregla tu vida y mírate tus defectos antes de ir a ladrar en contra de las demás personas. No des segundas oportunidades y si lo haces después no andes moqueando en cada esquina que solo la gente tonta que no se valora regresa a comer dos veces lo mismo.

CÁNCER

Cuidado con una noticia que está por llegar pues quizás te ponga mal, pero entiende que dicha noticia te hará una mejor persona y ser humano. Dios es justo y hará que tus enemigos caigan poco a poco, aprende a quererte y amarte y sobre todo darte el valor que mereces. Nunca esperes nada de nadie y deja que el mundo ruede, tu felicidad es lo más importante y eso nadie lo va a borrar. No dejes que la vida te sorprenda tu sorpréndela a ella. Muchas ocasiones dejar pasar grandes oportunidades por descuido o por atender cosas que no son en verdad importantes. ¡Siempre vuelves a tropezar con las mismas piedras y traes el pasado al presente!, te encanta comer lo que ya vomitaste! Si quieres soltar el pasado comienza por vivir tu presente. Ya deja de creer en chismes no te hagas ideas que no existen porque tu mente se va y se va buscando o construyendo cosas muy lejos de la realidad, déjate de cosas y preocúpate ya de tu vida que la tienes muy descuidada. No trates de arreglar cuestiones que no te corresponden o que no son tuyas, mira que nadie meterá las manos al fuego por ti.

GÉMINIS

Quizás las cosas no han salido como tú quieres, pero no es tu culpa, tú has hecho tu mejor trabajo, deja que la vida se encargue de lo demás. Si no has logrado concretar algo es porque no son los tiempos adecuados, procura que tus acciones y palabras que salgan de tu boca sean buenas pues saldrán como búmeran y regresarán a ti por triplicado. No tengas más dudas en tu relación y entrégate por completo y no por partes pues es la única manera en que podrás vivir y disfrutar lo que tenga que ser. Recuerda que eres una persona muy cambiante y bipolar que ya uno no sabe cuándo te va a hallar de buenas, cuida tu carácter para que no cometas errores garrafales. ¡Aprende a controlar los celos con tu pareja o tus amigos, eso te hace ver como un inseguro o insegura y solo los haces crecer más y hacerte dependiente de ellos o ellas! Dolores en el cuello y hombros por tu cansancio, se empezarán a quitar conforme termines tus pendientes, deja el face y la novela y ponte a terminar tus apuros si no quieres meterte en problemas.

TAURO

Momento de que inicies de cero, cierra todos los ciclos que hayan quedado abiertos, ya no es momento de recriminar errores o martirizarte por lo que no puede ser, la vida es justa y tendrás lo que sea para ti. Vienen grandes oportunidades en las cuales aprenderás a amarte más que nunca y darte cuenta lo que vales y mereces, ya no permitas errores ni equivocaciones o te la volverán hacer. Bájale dos rayitas a tu carácter porque andarás que ni tu madre te aguanta, despréndete de todo lo que te cause conflicto y ya haya dolido demasiado. El amor del pasado estará fregando, pero como ya eres bien Teresa Chaves y perra lo mandarás bien lejos y en moto para que llegue más rápido. Cree en ti y en tus sentimientos y si algo te disgusta y no causa placer mándalo bien lejos, estás en una etapa en que te estarás liberando de todo lo que ya dolió y solo buscarás la paz y la tranquilidad en tu vida. Familia de tierras lejanas regresa a visitarte y se la pasarán de la mejor manera, debes aprender a tener mayor comunicación con los tuyos para que el lazo de sangre no se vaya perdiendo.

ARIES

Cuida mucho la parte de tus sentimientos y no los expongas tanto, las personas en estos tiempos ya no saben cuidar un amor y solo podrían utilizarte. Ya deja el pasado atrás, no es momento de vivir en eso que ya fue y no tiene solución. Muchos días grises que te pondrán muy melancólico, pero te enseñarán a creer y confiar más en ti y tu poder de ser mejor persona y ser humano. Deja la mediocridad a un lado y no creas en las habladurías de las demás personas cuando te dicen que no lograrás lo que te propongas. Cuidado con caer en la rutina si estás en una relación pues eso podría dañarlos demasiado al punto de que termine todo. Mucha suerte en juegos de azar ancina que lánzate a comprar un cachito de lotería que tienes varias posibilidades de pegarle al gordo. Vienen cambios bastante buenos, ponte perra y ve tras tus metas, oportunidades en el amor muchas, pero no seas tan exigente o no lograras lo que quieres.