Jennifer Lopez posa en bikini de hilos al celebrar su cumpleaños

El 24 de julio Jennifer Lopez cumplió 54 años, y organizó una fiesta en un resort a la que acudieron sus amigos más cercanos. Ella lució un elegante vestido largo, pero en un momento se despojó de éste para posar junto al mar, usando un bikini de hilos que resaltó su escultural figura.

Días antes la diva del Bronx compartió una fotografía que la muestra seleccionando prendas para una sesión de fotos; ella dejó ver su tonificado cuerpo y escribió junto a su publicación el mensaje: “Preparándome para celebrar”. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

En su faceta como empresaria Jennifer se ha anotado otro éxito, pues su línea de cocteles ha tenido buena aceptación. Ella misma funge como modelo en las fotos y videos promocionales, y recientemente obtuvo más de un millón de likes por las imágenes que publicó en Instagram, que la muestran recostada y usando un traje de baño en color amarillo. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

