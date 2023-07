Secretos para encontrar buenos médicos

Parece que todos tienen agenda llena o no aceptan tu seguro. Aquí te explicamos cómo hacer que te atiendan rápidamente.

By Hallie Levine

¿Necesitas consultar a un médico? En este momento puede ser más difícil de lo habitual. Según un estudio realizado en 2022 en 15 zonas metropolitanas por la empresa de contratación de médicos Merritt Hawkins, la espera media para obtener cita con un médico para nuevos pacientes es de 26 días. Es el tiempo más prolongado desde que la empresa empezó a hacer la encuesta en 2004. Además, el 22 % de los adultos mayores de 65 años esperaron 6 días o más para acudir al médico cuando estaban enfermos, según una encuesta realizada en 2021 en 11 países de ingresos elevados por la organización sin ánimo de lucro Commonwealth Fund. Solo Canadá registró un mayor porcentaje de esperas prolongadas.

Una de las razones más probables es que el número de médicos que se retiran de su puesto de trabajo aumenta sin que haya suficientes médicos nuevos para substituirlos. Una encuesta de más de 600 grupos médicos, publicada por Medical Group Management Association el año pasado, reveló que el 40 % de los médicos estaban de licencia o se jubilaron anticipadamente debido al agotamiento.

Y se prevé que la escasez de médicos no haga sino aumentar, sobre todo en la atención primaria. Según Association of American Medical Colleges, es posible que en 2034 se registre un déficit de hasta 48,000 médicos. “Es muy preocupante para las personas mayores”, afirma Terry Fulmer, RN, PhD y presidente de la Fundación John A. Hartford de New York, que trabaja para mejorar la atención a las personas mayores. Muchos “necesitan atención primaria para mantener bajo control cualquier tipo de enfermedad crónica”.

Pero algunos pasos pueden ayudarte a conseguir citas cuando las necesites o a encontrar un nuevo médico llegado el momento.

Obtén atención primaria más rápido

Para una afección molesta pero no crítica, llama primero a tu médico o utiliza la herramienta de programación de citas en línea de tu médico de atención primaria, si es que la hay, para ver con qué rapidez puedes conseguir una cita. Pero eso no siempre funciona, así que lee “Si necesitas una cita para el mismo día” si estás demasiado enfermo para esperar siquiera un par de días, y prueba también lo siguiente:

Apúntate en una lista. Es común que se hagan cancelaciones de última hora en los consultorios médicos. Así que reserva la cita que te ofrezcan, pero pide que te pongan en la lista de espera. Si puedes ser flexible en cuanto a fechas y horarios, díselo al personal de la oficina para que se pongan en contacto contigo si alguien cancela su cita.

Prepárate para actuar con rapidez. Asegúrate de tener claro cómo cubre el consultorio las citas que quedan disponibles en el último minuto. Por ejemplo, ¿te llamarán por teléfono, te enviarán un mensaje de texto o un mensaje en el portal del paciente? “Normalmente, no tienes mucho tiempo antes de que pasen al siguiente paciente, sobre todo si se trata de una cancelación en el mismo día o al día siguiente”, dice Fulmer.

Acude a otra persona en el consultorio. Puedes preguntar si otro médico de allí tiene un horario más abierto. Pero si el consultorio cuenta con una enfermera especializada o un asistente médico, es posible que consigas una cita con uno de ellos con más rapidez. Las leyes estatales varían, pero en general los enfermeros con práctica médica y los asistentes médicos pueden hacer muchas de las mismas cosas que un médico, como diagnosticar y tratar diversas afecciones médicas y recetar medicamentos.

Además, “su formación suele hacer hincapié en la atención centrada en el paciente, lo que significa que pueden prestar más atención”, afirma el doctor Peter Hollman, geriatra y director médico de Brown Medicine en Providence, Rhode Island. Un buen ejemplo: Una revisión de 2021 de 13 estudios, publicada en la revista International Journal of Nursing Studies Advances, concluyó que la atención prestada por los enfermeros especialistas en atención primaria era igual, y a veces superior, a la de los médicos.

Consulta a un especialista cuanto antes

¿No puedes conseguir cita con un nuevo especialista tan pronto como te gustaría? Reserva la primera cita disponible y solicita que te incluyan en una lista de espera. Considera también estas estrategias:

Apóyate en tu médico de atención primaria. En lugar de esforzarte por reservar por tu cuenta una cita con un especialista ocupado, pide ayuda a tu médico de atención primaria, dice R. Sean Morrison, MD, presidente del Departamento de Geriatría y Medicina Paliativa de Brookdale de Mount Sinai, en la ciudad de New York. Tu médico puede hablar con el consultorio del especialista y explicarle por qué debes ser atendido rápidamente o determinar si otro especialista con mayor disponibilidad podría ser igual de apropiado.

Pregunta por una consulta en línea. En algunos casos, tu médico de atención primaria puede hablar de tu problema de salud con el propio especialista. Estas consultas de médico a médico se suelen hacer en línea y pueden proporcionar información útil antes de tu cita o evitar que tengas que ir a una consulta en persona.

Busca otras ubicaciones. Si el especialista al que deseas acudir tiene varios consultorios, pregunta si hay más disponibilidad en alguno de los otros lugares.

Llama a tu plan de salud. Si te resulta muy difícil ver a un especialista (o a cualquier proveedor), comunícate con el departamento de servicios para miembros de tu plan de salud, dice Michael Hochman, MD, MPH, internista en Los Angeles. “Las compañías de seguros médicos tienen normas de nivel de servicio, que incluyen la expectativa de que puedas ver a un especialista en un plazo de 30 días si lo necesitas”, dice. Es posible que puedan ayudarte a encontrar otro especialista con el que tu médico de atención primaria se sienta cómodo y que pueda atenderte antes.

Usa bien el tiempo de espera. Pregunta a tu médico de atención primaria si hacerte determinadas pruebas con antelación puede ayudar a agilizar el proceso una vez que acudas al especialista. “Si tienes que esperar un tiempo, lo ideal es que te hagas al menos una parte de los análisis antes, para que el especialista disponga de toda la información cuando te reciba”, dice Morrison.

Encuentra el nuevo médico adecuado

Si estás buscando un nuevo médico de atención primaria, porque las estrategias anteriores no han funcionado lo suficientemente bien o porque tu médico actual deja la profesión o se jubila, hay 3 pasos que pueden facilitarte el camino.

Realiza una búsqueda amplia. Pregunta a tus amigos, familiares y vecinos sobre su médico y si te lo recomendarían, dice Hochman. Consulta también a los especialistas a los que acudes y a cualquier persona que conozca y que trabaje en el sector de salud. Ponte en contacto con los consultorios que te parezcan apropiados.

Comprueba la disponibilidad. En primer lugar, averigua si el médico que te interesa acepta nuevos pacientes y si acepta tu seguro. (Utilizar el nombre de un profesional médico o de un paciente actual puede ser útil si el médico por el que te decides tiene lista de espera para nuevos pacientes). Además de tener en cuenta la comodidad del lugar, el Departamento de Salud y Servicios Humanos recomienda informarse sobre los horarios de consulta (incluidos los nocturnos y los fines de semana), el tiempo que se tarda normalmente en conseguir cita, si hay citas virtuales disponibles y quién puede atenderte si tu médico no está disponible. También querrás saber si la consulta cuenta con enfermeros con práctica médica y asistentes médicos, y a qué sistema hospitalario está afiliado el médico.

Busca una filosofía adaptada a las personas mayores. No hace falta decir que el médico debe ser respetuoso y experto en su campo, pero con el paso de los años también es aconsejable buscar una atención adaptada a la edad. Esto no siempre significa geriatras, ya que son pocos y están muy dispersos. La verdad es que, si tienes relativamente buena salud, probablemente no necesitarás un geriatra, dice Hochman. En su lugar, pregunta si la consulta se centra en las 4 M [en inglés]: lo que importa (tus objetivos y prioridades); seguridad e idoneidad de la medicación; mentalidad (cognición y estado de ánimo); y movilidad (formas de mantenerse en movimiento). Si te resulta difícil acceder a un nuevo consultorio, puedes incluso plantearte buscar un enfermero geriátrico o una enfermera diplomada de práctica avanzada para que actúe como tu médico de atención primaria, dice Fulmer. La revisión de 2021 de la revista International Journal of Nursing Studies Advances, mencionada anteriormente en este artículo, concluyó que existen pruebas fehacientes de que la atención que brindan los enfermeros, incluidos los geriátricos, mejoran la atención y los resultados generales de los pacientes.

Nota del Editor: Este artículo también apareció en la edición de julio de 2023 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.