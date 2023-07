“Tiene los días contados”: ex piloto de la F1 lanzó dardo en contra de ‘Checo’ Pérez por su actuaciones con Red Bull

Sergio ‘Checo’ Pérez no ha tenido el mejor rendimiento dentro de la actual temporada de la Formula 1, y es por ese motivo que el azteca sembró dudas y al mismo tiempo generó las críticas en su contra. Ralf Schumacher, ex piloto alemán del a Fórmula, fue quien se encargó de darle un gran dardo envenado al mexicano.

Pese a su vuelta al podio en Hungría, que calmó un poco las aguas, las criticas sigue llegando e incluso puso en duda la continuidad dentro de Red Bull: “El problema con Pérez es la consistencia. Se desempeña de manera demasiado errática y es posible que no sea lo suficientemente estable mentalmente. La diferencia con Max es demasiado grande y para mí sus días en Red Bull están contados, dijo el expiloto.

Sergio ‘Checo’ Pérez, piloto mexicano de Red Bull. Foto: FERENC ISZA – AFP – Getty Images.

Posteriormente, el expiloto de Williams, en un análisis realizado para Sky Sports sobre ‘Checo’ recalcó como es que considera que Pérez no va a pilotar uno de los vehículos de Red Bull el próximo año, esto debido a que “claramente es más lento que el otro”.

“No es justo presionarlo, pero ciertamente en el futuro, cuando otros equipos se acerquen, Red Bull no puede darse el lujo de tener un piloto que sea claramente más lento que el otro. El equipo lógicamente está tratando de hacer creer a Pérez que su trabajo no está en peligro, pero no creo que Pérez vaya a pilotar para Red Bull el próximo año.’’ dijo en los micrófonos de Sky Sports Ralf Schumacher, hermano de la leyenda Michael.

Ralf Schumacher en el Paddock previo al Gran Premio de Qatar en 2021. Foto: Clive Mason/Getty Images)

Un detalle a tener en cuenta, es que el futuro de ‘Checo’ no está en el aire solo por su rendimiento, sino que también hay que considerar que el piloto mexicano posee un contrato hasta 2024 con Red Bull, escudería que ha dicho varias veces que desea continuar con sus servicios de cara al futuro.

Quien se ha encargado de esto es Christian Horner, elemento que ha sido claro con el futuro del piloto tapatío, pues fue él quien enfatizó en el pasado cercano que ‘Checo’ Pérez si cumplirá su contrato hasta la próxima temporada.

Solo el tiempo nos dirá si el mexicano tiene un futuro asegurado, al menos por unos años más, con la escudería de Red Bull o si deberá buscar una nueva plaza dentro del deporte conocido a nivel mundial gracias a su popularidad y el dinero invertido por ciento de patrocinadores.

Sergio ‘Checo’ Pérez celebrando el tercer lugar en el Gran Premio de Hungría. Foto: Peter Fox/Getty Images.

Sigue leyendo:

. Grave error de Checo Pérez a dos vueltas del final le cuesta el podio en el Gran Premio de Francia

. Triste papel de Checo Pérez en casa de Red Bull: El mexicano chocó y tuvo que abandonar el Gran Premio de Austria

. Checo Pérez tendrá su museo: Su padre revela que pronto darán una gran sorpresa porque los trofeos ya no caben en su casa

. No fue su semana: Checo Pérez rompió el motor de su auto y tuvo que abandonar el Gran Premio de Canadá