Kimberly Flores está desolada tras la inesperada muerte de su joven sobrina ¡Así la despidió!

Kimberly Flores y su familia se encuentran pasando uno de los momentos más duros de su vida, pues están de luto por el fallecimiento de su sobrina, la influencer Yuriby Gómez.

Quien pereció a los 23 años de edad en su natal Guatemala, país de donde es originaria la celebridad. Su marido, el famoso músico y líder de la banda La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, se unió para despedir a la joven en redes sociales.

Así ambos lo dejaron ver por medio de sus redes sociales, además de que el cantante también lo reveló en su más reciente presentación, por lo que decidió tocar una canción en su honor.

Fiel a su estilo, la esposa del cantante mexicano y exparticipante de La Casa de los Famosos de Telemundo compartió con sus más de dos millones de seguidores en Instagram esta terrible noticia.

Sin dar detalles de la causa de muerte, diversos medios mexicanos revelaron que la joven de 23 años de edad pasó unos días hospitalizada. Por lo que se espera que en las próximas horas la familia revele qué fue lo que le ocurrió a la celebridad de internet.

Flores decidió compartir en sus historias una serie de fotos junto a la influencer, en los que dejó ver que eran muy cercanas y que esta situación la afecta mucho.

“Siempre juntas en un solo latido mi amor. Tenía tantos sueños”, escribió en una de las postales que subió en su cuenta oficial.

En donde aprovechó para revelar que se encontraba más que desconcertada por lo sucedido, ya que no lo podía asimilar. Sobre todo, en esta fecha tan importante, en la que celebra su aniversario de bodas con Edwin Luna.

“Mañana cumplimos 4 años mi amor Edwin Luna de este hermoso momento (su boda) y me quiebro en pedazos de ver a mi Yuriby siempre a mi lado en cada momento. Y ahora ya no te veré más mi niña”

Escribió en otra de las postales. Más tarde, la influencer de 34 años, dio a conocer que se encuentra viajando a Guatemala con su familia para despedir a su sobrina y estar junto a los padres de la joven, que se encuentran destrozados tras su terrible pérdida.

Kimberly también confesó que fue un día difícil, pues la joven falleció en lo que sería su aniversario de bodas. Por lo que tiene sentimientos encontrados.

Por eso publicó una imagen en la que se ve a su sobrina fungiendo como dama de honor de su enlace matrimonial.

“Cómo puede ser que hoy hace 4 años fue el día más especial y feliz de mi vida y hoy pueda llegar a ser el más triste, es inexplicable este dolor. No puedo no sé cómo aprenderé a saber que no estás aquí”

KIMBERLY FLORES