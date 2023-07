Presentan Oaxacalifornia: historias de migrantes oaxaqueños que resaltan sus aportaciones

Al menos 25 historias de migrantes oaxaqueños en Los Ángeles quedaron contenidas en Oaxacalifornia, un libro recopilado por el profesor de periodismo José Luis Benavides y publicado por la Universidad Cal State Northridge con la intención de que se conozca y valore el trabajo y las aportaciones de la comunidad oaxaqueña.

Durante la presentación de Oaxacalifornia en el Consulado de México en Los Ángeles, José Luis Benavides, profesor de periodismo y director del Centro Tom & Ethel Bradley de Cal State Northridge, dijo que la idea surgió hace varios años y eso lo llevó a acercarse a la oaxaqueña Mireya Olivera, directora fundadora del periódico Impulso, que se enfoca en la comunidad de Oaxaca residente en Los Ángeles.

“La publicación de Mireya me atrajo mucho porque tiene un carácter muy saludable”, relató el profesor Benavides.

Y agregó que en un inicio lanzaron el proyecto Oaxacalifornia con estudiantes que buscaban historias acerca de Oaxaca. “Fue liderado por Tomás Rodríguez, un estudiante oaxaqueño que se tomó en serio el tema; y en un principio se hizo en forma de podcast”.

Oaxacalifornia, una muestra de las aportaciones de los migrantes oaxaqueños. (Araceli Martinez/La Opinión)

Pero el profesor Benavides dijo que cuando el año pasado se escucharon los comentarios racistas de la exconcejal de Los Ángeles, Nury Martínez, se preocupó porque es egresada de Northridge, la universidad donde enseña.

“Eso quiere decir que somos un fracaso como institución, porque si no podemos educar a nuestros estudiantes para que no solo respeten a otros sino que aprendan a valorar y celebrar la diversidad cultural que existe en California, en realidad tenemos que dedicarnos a otro negocio”.

Así que los comentarios de Martínez lo hicieron retomar el proyecto de contar las historias de oaxaqueños, pero ahora en forma de libro.

“Me acerqué a Mireya Olivera porque conoce a la comunidad e hicimos una asociación con ella”.

El resultado fue la compilación de historias en Oaxacalifornia que dice el profesor Benavides son “hermosísimas, inspiradoras y de perseverancia constante. Cada una, es una historia de comunidad; y debemos compartir esa riqueza. De ahí nació Oaxacalifornia”.

Oaxacalifornia contiene historias como la de la “abogada oaxaqueña: sin papeles, sin miedo” escrita por Tomás Rodríguez que cuenta la vida de la abogada en migración Lizbeth Mateo.

Pero también nos encontramos con relatos como “Visionario de los Negocios”, la historia del restaurantero oaxaqueño Arturo Aguilar, escrita por la veterana periodista Nora Estrada; o la de “Ricardo: Vivero Oaxaqueño”, un historia especial del periódico Impulso.

Mireya Olivera, directora del periódico Impulso junto al profesor de periodismo, José Luis Benavides.(Araceli Martínez/La Opinión)

‘Necesitamos educar’

Mireya Olivera dijo que la idea fundamental de Oaxacalifornia es resaltar los valores y el aporte de la comunidad oaxaqueña.

“Queremos decirles que hemos venido a este país a emprender en todos los campos, y que el talento de los oaxaqueños se puede ver”.

Lo que se busca con Oaxacalifornia – dijo – es mostrar las contribuciones de los oaxaqueños, “porque a pesar de todo nuestro trabajo, todavía sigue habiendo discriminación contra nuestra comunidad. Necesitamos educación en cuanto a la discriminación racial y los estereotipos, para que las otras comunidades se den cuenta que cuando emigramos, traemos nuestra gran riqueza cultural, lingüística, laboral, gastronómica, entre muchas otras aportaciones”.

Se estima que en la ciudad de Los Ángeles viven alrededor de 250,000 indígenas oaxaqueños que aunque muchos de ellos trabajan en la industria de los servicios, no tienen acceso a la salud, la asistencia legal, la vivienda y oportunidades de emprendimiento.

La discriminación se observa en la falta de recursos accesibles en el lenguaje indígena, y en el uso frecuente de insultos hacia los migrantes oaxaqueños como “oaxaquita” e “indio”.

Olivera reveló que salvo un par de historias, todo el material que aparece en Oaxacacalifornia ya fue publicado en el periódico Impulso y en El Nuevo Sol, el periódico estudiantil de Cal State Northridge.

Presentan el libro Oaxacalifornia en el Consulado de México en Los Ángeles. (Araceli Martínez/La Opinión)

No pierden tiempo

La periodista Alicia Alarcón quien escribe en Oaxacalifornia, la historia “Federico Jiménez hace historia en México y Estados Unidos: Como diseñador y propulsor del arte mexicano”, dijo que si algo distingue a los oaxaqueños migrantes es que no pierden tiempo en la quejadera.

“No andan con pobrecito de mí, miren lo que me están haciendo y me las va a pagar. No pierden tiempo en discusiones inútiles, siguen adelante y logran lo que se proponen”.

Y puso el ejemplo de Mireya Olivera, a quien conoció en los años 80 siendo una jovencita reportera, y describió como sencilla, tranquila y de amplia sonrisa.

“Se atrevía a hacer las preguntas incómodas a funcionarios gubernamentales que venían de Oaxaca”.

Y luego relató que cuando Mireya se quedó sin trabajo, “lejos de quedarse en la quejadera, se puso a hacer su propio periódico. Ella nos dio esa lección de crear nuestro propio medio, sin recursos. Con la ayuda de Guadalupe Bojórquez y Teresa Campos lanzó su primera edición; y 20 años después, su periódico Impulso es un ejemplo de prensa independiente”.

Muchas de las historias que aparecen en Oaxacalifornia fueron escritas por estudiantes de periodismo de Cal State Northridge pero también por periodistas experimentados que radican en Los Ángeles, y que también son migrantes.

Aquí la lista de los autores: Leslie Ignacio, Nicole Martínez, Christopher Farías, Tomás Rodríguez, Nora Estrada, Fabián Vital, Luis Gómez, Nancy Cruz, Shally Juárez, Cristian López, Sandy Chávez, Christina Rodríguez, Dalia Espinosa, Alex Torres, Selvin Rodas, Zaira García, Celeste Vaca, Jenny Durán, José Rojas, Kenia Arévalo, Gabriel Martínez, Alicia Alarcón, Lizeth Mendoza, Henry Güembes y Felipe López.

Puedes leer el libro Oaxacalifornia aquí: Oaxacalifornia_Book.pdf