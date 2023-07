Qué hacer si necesitas una cita médica para el mismo día

Si tu médico de atención primaria no puede atenderte en el mismo día, tienes varias opciones para recibir atención

By Hallie Levine

Muchos consultorios de atención primaria dedican un tiempo al día a los pacientes con necesidades más urgentes, así que lo primero que debes hacer es preguntar a tu médico habitual. Pero si quieres que te atiendan enseguida, por ejemplo, por un fuerte ataque de diarrea, y el médico no tiene espacio para ti, ten en cuenta estos consejos. (Si sospechas que se trata de una emergencia, llama al 911).

Usa la red de tu médico

El hospital o sistema médico al que está afiliado tu proveedor puede ayudarte a encontrar una cita para el mismo día con un médico (y consultorio) diferente. Revisa en Internet, utilizando el nombre del centro y “citas para el mismo día”.

Obtén atención por video a solicitud

Si prefieres no salir de casa y no puedes conseguir una consulta inmediata de telemedicina con tu médico, pregunta a los hospitales universitarios, centros médicos, aseguradoras de salud o empresas de telemedicina que te ayuden a “reunirte” con otro proveedor médico en línea. A menudo trabajan con citas para el mismo día. Por ejemplo, cuando consultamos el sitio web de Yale New Haven Health, había espacios disponibles en menos de una hora.

Acude a una clínica de atención de urgencias

Puedes ir a una clínica de atención de urgencias cercana. Se trata de un centro sin cita previa atendido por médicos y enfermeras. Otra opción son las clínicas de conveniencia sin cita previa, atendidas por enfermeras profesionales y asistentes médicos. Es común encontrarlas en cadenas de farmacias. Las MinuteClinics de CVS, por ejemplo, imparten al personal capacitación especial sobre las necesidades de las personas mayores, dice Terry Fulmer, RN, PhD.

Ambos tipos de centros deberían enviar notas y recomendaciones a tu médico de atención primaria después de la visita, pero conviene que confirmes que lo hacen.

Nota del Editor: Este artículo también apareció en la edición de julio de 2023 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.