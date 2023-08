¿Es el maíz bueno para ti?

Ya sea en mazorca, enlatado o congelado, el maíz es más saludable de lo que te crees

Una mazorca de maíz fresco tiene 90 calorías y 20 gramos de carbohidratos.

By Larissa Zimberoff

El maíz es una de las curiosidades de la naturaleza, ya que es tanto un grano como un vegetal. Si bien la mayor parte del año compramos maíz enlatado o congelado, en el verano es cuando recordamos lo bien que sabe el maíz fresco.

Debido a su doble función, encontrarás maíz en prácticamente todo en el supermercado. Si observas detenidamente las etiquetas, verás que está formulado en cereales, cerveza, galletas saladas, papas fritas y más. Comemos mucho maíz, pero no lo suficiente en forma de vegetales, y es el vegetal que merece un mayor espacio en nuestras dietas.

Beneficios nutricionales del maíz

El maíz dulce es una verdura rica en almidón; una mazorca de maíz de tamaño mediano te proporciona alrededor de 90 calorías y 20 gramos de carbohidratos. Eso es más calorías y carbohidratos que vegetales como el brócoli, la coliflor o las zanahorias, pero obtienes muchos más beneficios para la salud.

La mayor ventaja nutricional del maíz es que es una excelente fuente de luteína y zeaxantina, que dan a los granos su color amarillo. (El maíz blanco tiene muy poca luteína y zeaxantina). Estos dos antioxidantes a menudo se agrupan, pero muchos alimentos que se consideran buenas fuentes, como las verduras de hoja verde, en realidad son ricos en uno u otro. El maíz, sin embargo, contiene buenas cantidades de ambos.

La luteína y la zeaxantina son muy importantes para la salud ocular. Se depositan en la retina, especialmente en una pequeña sección en el centro llamada mácula, donde absorben la luz azul, protegiendo a las células de esa parte del ojo de ser dañadas. Tener suficiente luteína y zeaxantina en tu dieta ayuda a reducir el riesgo de degeneración macular, una enfermedad que causa la pérdida de la visión central.

“El maíz también es una fuente valiosa de proteína vegetal”, dice Whitney Linsenmeyer, doctora y profesora asistente de nutrición y dietética en la Universidad de Saint Louis. “Una porción, equivalente a media taza de maíz enlatado o congelado o una mazorca de maíz mediana, proporciona alrededor de 3.5 gramos de proteína. Eso es menos de lo que obtendrías con frijoles o guisantes, pero sigue siendo ‘una cantidad notable’”, asegura la experta.

Además, “una porción tiene 2 gramos de fibra y eso, combinado con el agua de los granos, promueve la saciedad”, comenta Maya Vadiveloo doctora y profesora asociada de nutrición en la Universidad de Rhode Island en Kingston. Completan los beneficios nutricionales del maíz una variedad de vitaminas y minerales, que incluyen magnesio, potasio, vitaminas B y vitaminas A y C.

Fresco vs. Congelado vs. Enlatado

“El maíz es un ingrediente realmente estacional y en su temporada sabemos que vamos a obtener lo mejor”, explica Linsenmeyer. “Para los otros meses, congelado o enlatado son excelentes opciones, pero busca ingredientes adicionales. El maíz enlatado puede tener un alto contenido de sodio y el maíz congelado empacado en salsas puede tener grasa y sodio añadidos”, comenta.

Sin embargo, si el costo es importante, el maíz congelado puede ser la ruta a seguir, dice Vadiveloo. “Si no puedes comprar con frecuencia, las verduras congeladas son fantásticas, y el maíz congelado es tan denso en nutrientes como el que puedes obtener en el mercado de agricultores y mucho más asequible”.

Maíz más allá de la mazorca

Es difícil vencer al maíz en la mazorca. (Incluso está bien comerlo con un poco de mantequilla, ya que la grasa te ayuda a absorber la luteína y la zeaxantina). Pero hay otras formas de aprovechar este placer de verano.

Catherine Perez, RD, ex dietista en la tienda de ShopRite que escribe sobre dietas basadas en plantas en su blog, Plant Based RD, sugiere tacos con frijoles negros y maíz cubiertos con salsa chimichurri. “Es una receta rápida de verano que no implica mucha cocción y el sabor de la salsa es agradable y fresco. Equilibra la dulzura del maíz”, afirma. O puedes probar una ensalada de maíz asado y edamame, que está repleta de proteínas y fibra.

Además, puedes combinar el sabor del maíz usando formas crudas y cocidas en los platos. “El maíz crudo es más dulce y crujiente y tiene un sabor muy agradable que contrasta con el maíz cocido”, dice. “Me gusta mezclar ambas texturas en las ensaladas”, añade.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.