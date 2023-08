Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de agosto de 2023

Aries

Eres como una chispa de fuego, siempre lleno de energía y pasión. Este mes que inicia, tu impulso será imparable, ¡así que aprovecha para hacer realidad tus metas! Aunque a veces te pongas impaciente, recuerda mantener la calma y verás cómo todo sale bien. Bájale unas 5 rayas a tu soberbia y reconcíliate con quienes tienes conflictos. Por eso no fluyen las cosas como quieres!. Es momento de que inviertas en tu salud, ya sabes que estás mal y nada más te haz estado haciendo wey. De una vez atiéndete sin pensar en el dinero. Tu salud es lo más importante! En cuanto al trabajo las cosas van viento en popa. Si estás iniciando una negocio ten cuidado!, pues a veces puedes chocar con tu socio o socios por diferencias tonterías. Ten cuidado con el alcohol, porque te puede estar llamando a tu puerta y si no tienes cuidado y fuerza puedes tomar un camino del cual después te vas arrepentir. Por otro lado traes la intuición bien despierta, sobre todo a la hora de dormir vas a comenzar a darte cuenta que personas son falsas en tu vida y se están aprovechando de ti. Ahora sí traes la energía bien alta, habrá noche de pasión ahora esta semana, dale con todo y disfruta.

Tauro

Eres terco como una roca, pero también cariñoso como un oso de peluche. Este mes que inicia, tus habilidades para resolver problemas serán clave. Aprovecha para cuidar de ti mismo y de tus seres queridos. No tengas miedo de probar cosas nuevas, podría sorprenderte. Es necesario que consideres el rehacer tu vida amorosa, dile adiós a tu pasado, date el permiso para abrir tu mente, medita utilizando incienso de copal y vainilla y así vendrán las oportunidades que tanto haz buscado y sabrás que debes de hacer para conseguir lo que deseas. Ten cuidado con personas del pasado que regresan a tu vida y solo te van a traer problemas a tu vida. Deja de cargar con los problemas de los demás, por eso andas con muchas presiones, por pensar en problemas que no son tuyos. Enfócate en darle solución a lo tuyo. Si no estás bien tú, como pretendes ayudar a los demás? Tu economía estaba estancada hasta y por fin sientes que las cosas comienzan a moverse, están en puerta oportunidades para que generes más dinero.

Géminis

Eres como un libro de mil páginas, siempre cambiante y lleno de sorpresas. Este nuevo mes, estarás más comunicativo que nunca, así que asegúrate de expresar tus ideas y sentimientos. Mantén la mente abierta y verás cómo encuentras nuevas oportunidades. En tu trabajo las cosas están bien perras, no te dejes influenciar por personas que inventan chismes o que te quieran meter miedos de despidos o tonterías de esas. Mándalos a jodida. Pon de tu parte para que tu relación funcione, tu indiferencia no ayuda en nada, date un buen baño relajante con aromas de sándalo, canela y miel para que las cosas amorosas funciones entre tu y tu pareja, llega el momento de ubicarte con respecto a tu pareja en caso de tener, te caerá el veinte de que ya dejaste de ser el segundo plato y pasaras a ocupar el sitio en el que tendrás el valor que mereces. También si te están invitando a un nuevo changarro atrévete a invertir en él. La suerte está de tu parte, date una vuelta al casino o mínimo juega lotería, hay probabilidades altas de que te ganes un dinerito, el cual deberás usar con inteligencia.

Cancer

Eres como una ola en el mar, con emociones profundas y cambiantes. Este nuevo mes, tu intuición estará más fuerte que nunca, así que sigue tus corazonadas. Dedica tiempo a cuidar de tus relaciones personales y verás cómo se fortalecen. La cabeza a veces te duele porque piensas de manera muy negativa o te enfocas en lo que no tiene solución. Ya pon un alto a esa actitud y retoma el deporte, el gym o el ejercicio así no tendrás problemas de salud. Algo que es de reconocerse es que te gusta ahorrar, es excelente que tengas el carácter para no gastarte el dinero, el problema es cuando emocionalmente estás fuera de equilibrio porque te da por gastar y te vale tomar todo el dinero que tenías ahorrado. Aclara tus asuntos sentimentales de frente, deja de entregarte ciegamente porque sabes perfectamente que en ocasiones te ven la cara, valórate! Y cuida el asunto del dinero en tu relación de pareja, no vaya a ser que te quieran dejar con la cartera vacía. Días de muchos cambios, el mes de agosto se ve Perfecto si quieres tener más familia pues estarás en una etapa muy fértil.

Leo

Eres como el sol, siempre brillando y lleno de carisma. Este nuevo mes, tu energía será contagiosa, así que úsala para motivar a los demás. No temas destacar y compartir tus talentos. ¡Es hora de brillar en todo tu esplendor! Recibirás dinero, mismo que deberás utilizar para pagar tus deudas y salir del aprieto económico en el que te encuentras. Aún así no seas tan gorrón, porque te encanta que te inviten y te paguen todo. La confusión por la que estás pasando debes atenderla, organiza tus actividades y haz un tiempo para ti. Escucha música relajante y apóyate usando incienso de copal para que te estimule mentalmente, te limpie y te traiga energías positivas. Por fin el amor ronda tu planeta. Esto ayudará a que termines con una situación que no te convenía para nada. Entraste a tu ciclo de cumpleaños y viene cargado de muchas cuestiones positivas, no te dejes llevar por chismes y comienza a planear un futuro lleno de éxito y de todo eso que has deseado pero que por mil razones no has logrado concretar.

Virgo

Eres como una computadora, siempre analítico y detallista. Este nuevo mes, tu enfoque estará en la organización y el trabajo duro. Aprovecha para resolver asuntos pendientes y establecer nuevas rutinas saludables. Pon atención a tus horas de comida, que por andar trabajando todo el día pasas por alto lo más importante que es mantener en excelente estado tu cuerpo. Regálate una salida para despejar la mente o una ida jugar en el casino o de perdido a la chalupa con tus amistades. Mucha suerte en juegos de azar y en números en terminación en 3, 6 y 9. Dejarás a una persona que ya no te interesa y comenzarás a salir e ir conociendo a más personas, eso es excelente pues hace falta que salgas de esa situación en la que estabas emocionalmente. Toma más agua y deja los refrescos para purificar tu cuerpo criminals. Te llegarán buenas noticias en el aspecto del trabajo, a lo mejor un dinero extra, pero tienes que trabajar tu puntualidad. No es momento de mendigar amor a nadie sino de quererte un poco más y que nazca el amor propio.

Libra

Eres como una balanza, buscando siempre el equilibrio y la armonía. Este nuevo mes, estarás enfocado en tus relaciones personales y en crear la paz en tu entorno. No tengas miedo de expresar tus opiniones y necesidades. Por ser buena persona te han visto la cara ya muchas veces, aprende de tus errores. Deja de mendigar y andar arrastrándote por quien ni te masca ni te pela ni nada. Si te ofrecen algún negocio o sociedad haz un contrato donde se especifique la negociación acordada, porque eres muy de que como son tus amistades entregas todo y después te dan el golpe. Deja de pensar en los problemas y enfócate en las cosas positivas, tu trabajo espiritual va muy bien. Abre tus brazos a las posibilidades que se presentan frente a ti para que puedas enfrentar el destino del cual te sientes con el poder de controlar. Ten cuidado con esperar algo que no va llegar porque podrían llegar las decepciones. Ten cuidado con amores de una noche los cuales estarán más presentes que nunca. Un viaje comenzará a planearse en cualquier momento y traerá para ti muchas cuestiones positivas pues andas algo cargado de estrés.

Escorpión

Eres como un misterio por descubrir, con una intensidad emocional única. Este nuevo mes, tu intuición y determinación serán tus mayores aliados. Aprovecha para transformar lo que ya no te sirve y avanzar hacia nuevas metas. Si la persona que está a tu lado no es lo que tu quieres para ti entonces haz los cambios necesarios en tu vida. Si aún estás fumando deja de hacerlo porque tu salud podría verse deteriorada en el área de los pulmones. Hay muchos caminos para que las cosas lleguen a ti. La paz que sientes disfrútala, hazla consiente. Deja de querer que tu pareja piense como tú. Bájale a tus gastos porque andas muy perris comprando muchas cosas de marca y después te andas tronando los dedos. Es necesario que trabajes tus miedos e inseguridades. El dinero saldrá de donde esté, deja de pensar que tiene que salir a huevo de donde tu piensas. Combina la distracción con el descanso para que puedas acabar con el agotamiento que sientes. No es momento de pensar en el pasado sino en el presente y agradecer a la vida lo que eres y lo que tienes hoy a tu lado. Hay una persona que te piensa mucho y te ha traído en su mente en cualquier momento sabrás quien es y te quedarás fría y ni modo.

Sagitario

Eres como un aventurero, siempre buscando nuevas experiencias. Este nuevo mes, tu optimismo y energía serán contagiosos, así que sal y explora el mundo. Aprovecha para aprender algo nuevo o planificar una aventura emocionante. Si la persona está alejada o ausente es muy probable que regrese con la cola entre las patas arrepentida de sus errores. Vas bien con los cambios que haz hecho para mejorar tu salud, sigue así solo ten cuidado con llegar a excesos. Semana de recibir noticias y momentos de alegría con tu pareja e incluso un viaje comenzará a planearse juntos. Sé responsable cuando platiques y trata con seriedad los temas emocionales. Dales la importancia que merecen. En el trabajo vienen buenas noticias y si estás con los ojos bien abiertos se pondrá una oportunidad de crecimiento que no deberás desperdiciar, así podrás mejorar tu economía. Por fin tienes la sensación de que tu relación está estable en caso de tener una obviamente. No es momento de pensar en el pasado sino en el presente y agradecer a Dios y a la vida quien eres y lo que posees. Cuidado con cambios de última hora en tu economía y con hacer caso a chismes que no vienen ni al caso.

Capricornio

Eres como una montaña, siempre estable y enfocado en tus objetivos. Este nuevo mes, tu determinación será clave para alcanzar el éxito en tus proyectos. No te rindas ante los obstáculos y verás cómo alcanzas tus metas. Hay gente que no sabe lo que hace y solo te utiliza para sacar ventaja económica, o mejor dicho si sabe pero te agarra de tonto para aprovecharse de ti, no lo permitas. Ten cuidado en poner en manos de charlatanes tu salud sobre todo si quieres realizarte algún procedimiento estético. La vida te está sonriendo y por fin llega la alegría a tu vida. Si no tienes empleo por fin lo conseguirás así que no te estreses y llévate las cosas con calma para que todo salga a pedir de boca. Ponte ropa sexy y provocativa y proponle salir para pasar tiempo juntos aunque sea un motel o una salida de fin de semana juntos en pareja. En esta etapa tus ingresos estarán por aumentar, una situación de papeles se solucionará de manera positiva. Hazte un cambio de imagen, te caerá de perlas. Si tienes una relación, esta se está enfriando por la monotonía, haz cambios para que se encienda nuevamente el fuego del amors.

Acuario

Eres como un innovador, siempre pensando en el futuro. Este nuevo mes, tu mente estará llena de ideas originales, así que compártelas con el mundo. Aprovecha para conectarte con personas afines y juntos generar cambios positivos. Negocios que tengan que ver con el tema de los alimentos preparados se verán favorecidos. Te buscará una ex pareja que quiere regresar, ay pobrecito, hasta ahorita te valoraron, mándalo a la fregada sin retorno y en moto pa que se roce. Habrá despeinada de greña inferior esta semana, traes la sensualidad a todo lo que da y vas a dar el chango sin miedo alguno. Tu economía la sientes escasa, pero ten paciencia, prontamente se recuperará porque viene una avalancha de nuevas amistades, nuevos negocios y oportunidades para ganar dinero por puños. De momento ajusta tus gastos a tu pobreza. Traes la intuición bien despierta, aprende a escucharla aquietando tu mente. Tienes la capacidad para cambiar las cosas negativas en cosas positivas. El amor está abrazando tu vida y se manifestará de muchas maneras así que abre bien los ojos para no cometer equivocaciones.

Piscis

Eres como un soñador, siempre conectado con tus emociones. Este nuevo mes, tu intuición y empatía estarán más fuertes que nunca. Aprovecha para canalizar tu creatividad en proyectos artísticos o ayudando a quienes te rodean. Tus miedos por fin terminan, las situaciones que te tenían comiéndote los dedos en cuestión del trabajo por fin tienen solución. Tienes ideas creativas que no debes dejar pasar. Aléjate de las personas con problemas en su vida por que nada más contaminan la tuya. Enfócate en lo tuyo, en seguir trabajando tu espiritualidad. Haz estado cansado al despertar, checa bien que no haya algo que esté afectando la energía de tu descanso, pon un vaso con agua y 3 limones enteros a un costado como protección. Es momento de aprender de tus errores para no caer en las mismas equivocaciones, vienen días en los cuales deberás de pensar primero en ti antes que en las demás personas. Amores pasajeros y personas del pasado retornan. Cuidado con cambios de última hora en los dineros, no gastes dinero que no tienes en cuestiones que no necesitas. Viene la posibilidad de realizar un viaje y será a un lugar de playa te va ir de lo mejor. Viene una boda o compromiso de una amistad cercana, serás invitado al festejo.