“No estamos a la altura”: Veljko Paunovic asumió eliminación de Chivas en la Leagues Cup de forma pesimista

Las Chivas de Guadalajara, últimos subcampeones de la Liga MX, quedaron eliminados de la Leagues Cup y el entrenador Veljko Paunovic de forma pesimista asumió que el club no está preparado para competir internacionalmente con los equipos de la MLS.

En una rueda de prensa en la que no se guardó nada, Paunovic admitió que el rendimiento del Rebaño en la primera edición de la Leagues Cup no fue la mejor y la única conclusión que se puede sacar es que no estuvieron al nivel de la competición.

“Tenemos que decir la verdad: no estamos a la altura en este momento de competir internacionalmente con estos equipos”, manifestó Paunovic a los periodistas tras perder por marcador 0-1 ante Sporting Kansas City.

“No estamos nada contentos con lo que hemos mostrado en este torneo. Son momentos que nos sirven para sacar conclusiones”



En el análisis, la eliminación es un fracaso para las Chivas, considerando que por plantilla y rendimiento, pintaban como uno de los mejores en representación de la Liga MX.

En el último encuentro frente a Kansas City se mostraron erráticos frente al arco, falto de ideas ofensivas para capitalizar el control del balón.

Un gran gol de Johnny Russell al minuto 27 nunca pudo ser revertido; la segunda derrota del Guadalajaara en la Leagues Cup significó volver a casa sin puntos y tan un gol a favor.

Un solitario tanto del conjunto dirigido por Peter Vermes, les permitió controlar el juego y nulificar a los pupilos de Veljko Paunovic, quienes en ningún momento del encuentro lograron afianzar su idea de juego y simplemente fueron detrás de cada trazo hecho por los contrarios, quienes junto a Cincinnati FC, avanzaron a los 16vos de final.

Paunovic también recalcó que lo vivido (o sufrido) en los Estados Unidos en la Leagues Cup sirve de aprendizaje para la Concacaf Champions League que se celebrará en seis meses.

