DeSantis copia a Trump famosa frase sobre “limpiar el pantano” en Washington

Después de darse a conocer una tercera acusación en contra el expresidente Donald Trump donde lo responsabilizan de cuatro cargos relacionados con el ataque que sufrió el Capitolio el 6 de enero de 2021 y donde perdieron la vida cuatro personas, Ron DeSantis se pronunció en defensa del exmandatario y lo hizo empleando una frase muy usada por el expresidente.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el aspirante a la candidatura republicana rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año calificó de injusto que el exmandatario de la nación deba ser juzgado en Washington DC, ciudad a la que describió como un “pantano”, frase acuñada por Trump.

“Si bien he visto informes, no he leído la acusación. Sin embargo, creo que debemos promulgar reformas para que los estadounidenses tengan derecho a trasladar los casos de Washington, DC a sus distritos de origen. Washington, DC es un ‘pantano’ y es injusto tener que ser juzgado ante un jurado que refleja la mentalidad del pantano”, indicó.

Para las aspiraciones de Ron DeSantis dejar fuera de la contienda a Donald Trump le despejaría el camino para obtener al candidatura republicana. (Joe Raedle/ Getty Images)

Asimismo, DeSantis señaló estar convencido de que la acusación en contra de Trum demuestra lo armado que está el gobierno para tratar de exhibir a quien considera uno de sus adversarios.

“Una de las razones por las que nuestro país está en declive es la politización del estado de derecho. No más excusas, terminaré con la militarización del gobierno federal”, enfatizó,

En la acusación fincada en contra del expresidente se argumenta que durante varias semanas se encargó de sembrar mentiras entre sus simpatizantes con el objetivo de despertar cierto grado de malestar e incitarlos a desconocer que lo habían derrotado en las urnas.

“A pesar de haber perdido, el Acusado estaba decidido a permanecer en el poder. Entonces, durante más de dos meses después del día de las elecciones el 3 de noviembre de 2020, el acusado difundió mentiras de que hubo un fraude que determinó el resultado de las elecciones y que en realidad había ganado”, se menciona en el documento.

De acuerdo con el expediente del Tribunal del Distrito de Columbia, se contempla que este jueves Donald Trump compadezca ante Tanya Chutkan, la jueza que supervisará su caso.

Sigue leyendo: