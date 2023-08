6 pasos que pueden ayudar a prevenir un derrame cerebral

Alrededor del 80 % de los derrames cerebrales se pueden prevenir. Estos son los medicamentos, alimentos y movimientos clave

By Hallie Levine

Cada 40 segundos, alguien sufre un derrame cerebral en los Estados Unidos, y aproximadamente tres cuartas partes se producen en personas mayores de 65 años. “A medida que las personas envejecen, sus arterias tienden a volverse menos flexibles” y es más probable que se obstruyan, dice Doris Chan, DO, cardióloga intervencionista del NYU Langone Hospital-Brooklyn. Esto aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral isquémico, el tipo más frecuente, cuando un vaso sanguíneo del cerebro se ve obstruido por un coágulo de sangre.

Sin embargo, alrededor del 80 % de los derrames cerebrales se pueden prevenir, Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Y las medidas de estilo de vida que tomes pueden ser especialmente poderosas para evitar un derrame cerebral. Esto es lo que puedes hacer ahora para reducir el riesgo.

No pierdas de vista estos temas

Mantener a raya ciertas afecciones o controlarlas adecuadamente puede reducir la probabilidad de sufrir un derrame cerebral. Por ejemplo, la presión arterial alta, que según algunos estudios es responsable de casi la mitad de los accidentes cerebrovasculares. Un plan de alimentación cardiosaludable puede ayudar a controlarla. También necesitas intentar limitar el consumo de sodio a menos de 1,500 mg al día, mantener un peso saludable y hacer ejercicio con regularidad, dice el doctor Sahil Khera, cardiólogo intervencionista del Hospital Mount Sinai de New York.

Si tu hipertensión es alta incluso con las medidas anteriores, pregunta a tu médico cuáles son los niveles a los que debes aspirar, y si los medicamentos son adecuados. Mantenerse fuera del rango hipertensivo puede ser un reto con la edad debido al mayor potencial de efectos secundarios de la medicación. Aunque la presión arterial por debajo de 120/80 puede reducir el riesgo cardiovascular, ese objetivo debe ajustarse si se producen efectos secundarios como mareos, dice Hardik Amin, MD, profesor asociado de neurología en la Escuela de Medicina de Yale en New Haven, Connecticut.

Otra afección importante que hay que vigilar es la fibrilación auricular, un ritmo cardíaco irregular y a menudo acelerado, que afecta al menos al 10 % de las personas mayores de 80 años, según un estudio de 2022 publicado en el Journal of the American College of Cardiology. Las personas con fibrilación auricular tienen 5 veces más probabilidades de sufrir un derrame cerebral.

Un estilo de vida cardiosaludable puede reducir ese riesgo. Pero los adultos mayores pueden desarrollarla, por lo que debes informar inmediatamente a tu médico de las palpitaciones, la presión en el pecho, la falta de aire y los mareos. Los tratamientos de la fibrilación auricular incluyen anticoagulantes y procedimientos como la cardioversión eléctrica no quirúrgica o la implantación quirúrgica de un marcapasos.

La diabetes tipo 2 y el colesterol alto también aumentan la propensión a sufrir un derrame cerebral, por lo que también es importante controlarlos, afirma la Dra. Nieca Goldberg, directora médica de la organización sanitaria Atria NYC.

Realiza suficiente actividad física

El ejercicio puede ayudarte a mantener un peso saludable, y el sobrepeso o la obesidad constituyen en sí mismos un riesgo de derrame cerebral, especialmente para quienes tienen mucha grasa en la zona media. (Incluso las mujeres de peso normal con grasa abdominal pueden tener un mayor riesgo de derrame cerebral, según la American Stroke Association).

Los CDC recomiendan al menos 150 minutos de actividad moderada, como caminar, cada semana. Los pequeños impulsos de movimiento, como pasar la aspiradora, cuentan, dice Goldberg. Y mantente en pie todo lo que puedas. Un estudio publicado en 2022 en la revista Journal of the American Medical Association reveló que las personas que permanecían sentadas durante 13 horas diarias o más tenían un 44 % más de riesgo de sufrir un derrame cerebral.

Si has estado muy inactivo, empieza poco a poco, añadiendo 500 pasos cada vez. “No es necesario que completes tus pasos de una sola vez”, afirma la doctora Erin Dooley, PhD, profesora adjunta de epidemiología en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Alabama en Birmingham. “Simplemente caminar por el corredor de vez en cuando tendrá beneficios”.

Come para tu salud

La mejor forma de alimentarse para prevenir un derrame cerebral es probablemente la dieta mediterránea, y reducir el consumo de sal, afirma Khera. La dieta es rica en cereales integrales, frutas, verduras y legumbres, además de grasas beneficiosas para el corazón como el aceite de oliva y pequeñas cantidades de proteínas animales, sobre todo pescado. Entre los estudios sobre la dieta mediterránea hay uno publicado en The Lancet en 2022, que analizaba a personas con enfermedades cardíacas. Se encontró que, entre los que siguieron este patrón de alimentación durante siete años, el riesgo de sufrir un episodio cardiovascular grave, como un infarto de miocardio o un derrame cerebral, se redujo en un 26 % en comparación con los que siguieron una dieta baja en grasas.

Vigila tu consumo de alcohol

En general, el consumo elevado de alcohol (más de 14 copas para las mujeres y más de 21 para los hombres a la semana) está relacionado con un mayor riesgo de derrame cerebral, según un estudio publicado el pasado enero en la revista Neurology. La mayoría de los adultos mayores deberían limitar su consumo a una bebida al día, dice Goldberg.

Y espacia las bebidas. El consumo excesivo de alcohol, que los CDC definen como 4 o más bebidas alcohólicas en un breve período de tiempo en el caso de las mujeres y 5 o más en el caso de los hombres, aumenta el riesgo de ataque cardíaco y derrame cerebral, afirma Goldberg.

Y si fumas, esfuérzate por dejar de hacerlo. Si bien fumar duplica la probabilidad de morir de un derrame cerebral, el riesgo se reduce al de un no fumador en tan solo cinco años después de dejar de fumar.

Evita los contaminantes

Incluso la exposición a corto plazo a la contaminación atmosférica puede aumentar el riesgo de derrame cerebral, según una revisión publicada en 2022 en la revista Stroke. Así que comprueba la calidad del aire en tu zona en sitios como airnow.gov, y en los días de alta contaminación, limita tu tiempo al aire libre. En interiores, usa extractores de aire en el baño y la cocina, ventila las secadoras de ropa y considera la posibilidad de instalar un purificador de aire.

Controla el estrés

El estrés elevado se asocia a un mayor riesgo de derrame cerebral, según una investigación publicada en 2022 en la revista Journal of the American Medical Association Network Open. El estudio reveló que un acontecimiento vital estresante aumentaba la probabilidad de sufrir un derrame cerebral en un 17 %, mientras que dos la elevaban al 31%.

Para aliviar el estrés, Goldberg recomienda utilizar aplicaciones basadas en la atención plena (mindfulness), como Smiling Mind, que te permite hacer meditación tranquilizadora siempre que quieras. Un estudio de 2020 publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health encontró que estas aplicaciones también pueden ayudar a reducir la presión arterial, un factor clave de riesgo de derrame cerebral.

¿Qué es un mini derrame cerebral?

Si crees que puedes estar sufriendo un accidente isquémico transitorio (TIA) [un mini derrame cerebral], llama al 911. Debes ser evaluado inmediatamente. Casi 1 de cada 5 personas con un posible TIA sufrirá un derrame cerebral total en un plazo de 3 meses. “Es difícil diagnosticar con seguridad un TIA”, afirma Amin. Los síntomas suelen desaparecer cuando se llega a la sala de urgencias. Las siguientes son pruebas clave que te pueden hacer allí:

Imágenes del cerebro y los vasos sanguíneos. Las resonancias magnéticas muestran que hasta el 40 % de las personas cuyos síntomas se han resuelto han sufrido, de hecho, un derrame cerebral, que probablemente aumenta su riesgo futuro de derrame cerebral, dice Amin, autor de Las resonancias magnéticas muestran que hasta el 40 % de las personas cuyos síntomas se han resuelto han sufrido, de hecho, un derrame cerebral, que probablemente aumenta su riesgo futuro de derrame cerebral, dice Amin, autor de una reciente Declaración Científica de la AHA sobre los TIA

Análisis de sangre para descartar hipoglucemias y detectar afecciones como diabetes y colesterol alto.

Un electrocardiograma para comprobar el ritmo cardíaco si se sospecha un TIA.

Es probable que a los pacientes con TIA se les recete aspirina y medicamentos para factores de riesgo como la presión arterial alta. Es necesario consultar a un neurólogo, idealmente en las 48 horas siguientes al alta. “Existe un alto riesgo de derrame cerebral en los días posteriores a un AIT”, afirma Amin.

Conoce estas señales de peligro

Es importante conocer las señales de un derrame cerebral y obtener ayuda de urgencia de inmediato si los experimenta. La American Stroke Association utiliza el acrónimo FAST para ayudar a las personas a recordar varias señales clave. Estas son:

F para el rostro caído ( F ace drooping)

A para la debilidad del brazo ( Ar m weakness)

S para dificultades del habla ( S peech difficulty)

T para el tiempo de llamar al 911 (Time to call 911)

Algunas personas también pueden presentar otros síntomas. Entre ellos se encuentran:

Entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo.

Confusión

Problemas de visión

Dificultad para caminar

Dolor de cabeza intenso

Si notas alguno de estos síntomas, llama inmediatamente al 911 (o pídele a alguien que llame), aunque sean leves y desaparezcan en 1 o 2 minutos, como suele ocurrir con un mini derrame cerebral.

