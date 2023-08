Beyoncé desata polémica al omitir saludo a Lizzo en un concierto tras denuncias de acoso sexual

La cantante estadounidense Beyoncé está deleitando a sus fans en su gira ‘Renaissance World Tour’. Justo en medio de uno de sus más recientes shows, la cantante hizo algo que está siendo muy comentado en redes sociales.

La intérprete de ‘Halo’ omitió el nombre de Lizzo cuando cantaba en un show ‘Break My Soul’. Esto ocurrió justo cuando tres exbailarinas de esa artista la están acusando de supuesto acoso sexual, reliogioso, racial, además de presuntamente fomentarles ‘body shaming’ (vergüenza por sus cuerpos).

Para muchos fans, el gesto de Beyoncé fue un claro “distanciamiento” con Lizzo ante la demanda que está enfrentando por parte de Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez, quienes fueron parte de su cuerpo de baile.

El video de la esposa de Jay-Z repitiendo “Badu, Badu, Badu, Badu”, supuestamente, para no decir Lizzo, se ha hecho viral en las redes sociales.

KHEEEEEEEEE Beyonce repitiendo el nombre de Badu para no decir el de Lizzo 🫡 pic.twitter.com/vX3W3bGfFP — Bordaberry (@GuilleRBRB) August 2, 2023

El gesto de Beyoncé ha desatado muchos comentarios de los internautas, por lo que la madre de la artista, Tina Knowles-Lawson, salió a desmentir que su hija haya hecho la modificación en la letra con alguna intención relacionada con la demanda que está enfrentando Lizzo.

En ese sentido, dijo que el nombre de la rapera no fue el único que omitió en su verso, pues el de su propia hermana, Solange Knowles, y el Kelly Rowl tampoco los mencionó, enfatizando que la acción no guarda ninguna relación con lo que está pasando.

“Tampoco dijo el nombre de su propia hermana, así que realmente deberían detener esto”, respondió la madre de la intérprete de ‘Crazy In Love’ en una de las publicaciones que han realizado en internet.

“Rosetta Tharpe, Santigold, (Vogue) Bessie Smith, Nina Simone (Vogue), Betty Davis, Solange Knowles. Badu, Lizzo, Kelly Rowl’ (Sabes que puedes hacerlo)”, dice la letra original de la canción que ella cambió en el escenario.

Lizzo decide hablar ante las acusaciones que le están haciendo

Lizzo se ha pronunciado en redes sociales este jueves para rechazar las acusaciones que están realizando en su contra y asegurar que ella no es “una villana” y confesar que los últimos días han sido “desgarradores” para ella por lo que están cuestionando su “ética”.

“Estos últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente frustrantes. Mi ética de trabajo, moral y respetabilidad han sido cuestionadas. Me han criticado. Por lo general, elijo no responder a acusaciones falsas, pero son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para que no las aborde”, dijo en parte de su comunicado.

Además, agregó: “Me tomo mi música y mis actuaciones en serio porque al final solo quiero sacar el mejor arte, que me represente a mí y a mis fans. A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca ha sido mi intención que nadie se sintiera incómodo o que no sea valorado como una parte importante del equipo”.

Sobre las acusaciones de acoso sexual dijo directamente: “Soy muy abierta con mi sexualidad y expresándome, pero no puedo aceptar o permitir que la gente use esa apertura para retratarme como algo que no soy”.

Para finalizar dijo: “Estoy dolida, pero no dejaré que el buen trabajo que he hecho en el mundo se vea eclipsado por esto. Quiero agradecer a todos los que se han acercado para apoyarme durante este momento difícil”.

Sigue leyendo:

– Lizzo rompe el silencio ante la demanda que interpusieron contra ella tres bailarinas

– Roban más de $1,000,000 de dólares en dinero y joyas en mansión de la mamá de Beyoncé

– La mamá de Jay-Z, Gloria Carter, se casó con su novia Roxanne Wiltshire

– Fans critican nueva mansión de $200,000,000 de Beyoncé; dicen que parece un Costco o una cárcel