Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de agosto de 2023

Aries

¡Aquí vienes de nuevo con esa energía ardiente y esa determinación que a veces está al borde de ser testarudo! No tienes pelos en la lengua para expresar tus ideas, pero cuidado, porque a veces tu impulsividad puede meterte en líos. Este periodo, enfoca esa valentía en proyectos que realmente valgan la pena y no te lances a la batalla por cualquier tontería. Las relaciones podrían estar un poco chispeantes, así que antes de soltar una crítica, piensa dos veces. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico. No te preocupes por cambios de humor, es normal pues estas en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo contantemente, no tomes decisiones en estos momentos pues podrías cometer errores. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser. Vienen días en los cuales vas a retornar a tu pasado y te darás cuenta de que no vale la pena volver al pasado sino vivir tu presente de una manera como nunca antes lo habías visto.

Tauro

¡Cariño, tu terquedad es más feroz que un toro enojado! En este período, tu enfoque en la estabilidad y el lujo está en su máximo esplendor. Pero no dejes que tus deseos materiales nublen tu visión de lo que realmente importa. Atrévete a salir de tu zona de confort y prueba algo nuevo, ¡puede que te sorprendas! Y sí, necesitas relajarte un poco, no puedes controlarlo todo. En la casilla del trabajo viene estrés en tu área laboral o incluso estarás pensando en cambiar de chamba, ten cuidado en las decisiones que tomes y vete a lo seguro. Vienen noticias muy favorables con cuestiones de trabajo o ingresos extras, oportunidades de conocer una amistad con la que podrías iniciar negocio o trabajo que te va a dejar buenas ganancias no te atontes que puede ser tu oportunidad, deja la huevonería y trabaja por salir de la necesidad, estás en tu mejor momento. Debes tener cuidado con subidas de peso, una hora de ejercicio diaria podría ayudarte mucho a mantenerte y verte y sentirte mejor. Ten presente que amistades tendrás muchas pero verdaderos amigos solo los podrás contar con los dedos de una mano.

Géminis

¡Siempre tienes esas dos caras en juego! Tu mente inquieta está en su apogeo, pero no dejes que eso te lleve a dispersarte en mil direcciones. La comunicación es tu fuerte, pero a veces te enredas en tus propias palabras. Enfoca tu energía en proyectos que requieran tu ingenio y habilidades multitarea. Las relaciones están en el aire, así que asegúrate de hablar con claridad y escuchar con atención, o podrías terminar en un malentendido. Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después fregarte, no tengas miedo en mandar a todas esas personas a la tiznada pues solo así podrías dar entrada a cosas nuevas. Podrías madurar mucho en estos días pues cierta situación que está por suceder te hará reaccionar y ver las cosas de otra manera. Aprende a recibir las oportunidades que te brinda la vida, no estás para dejar ir nada pues quizás jamás regrese. Extrañarás a una persona de tu pasado que fue muy importante, sin embargo, mientras sigas ahí no podrás consolidar nada nuevo.

Cáncer

Querido Cáncer, con esa coraza protectora que llevas, ¡es como si tuvieras un caparazón de cangrejo! Tu sensibilidad está en su punto máximo en este periodo, lo que te convierte en un apoyo increíble para tus seres queridos. Pero recuerda, no puedes resolver todos los problemas del mundo. Cuídate a ti mismo también y no te encierres demasiado en tus emociones. ¡Suelta un poco y permítete disfrutar de la vida! Una amistad te irá con chismes de expareja o de persona que anda hablando de tu persona. Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado pero que desde otro universo te cuida. Tus pensamientos negativos sueles atraer eso mismo, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, la vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios. Vienen días de muchos cambios, el amor se manifestará en cualquier momento, no te dejes llevar por los chismes de las vecinas que buscarán sacarte de tu zona de confort, amor con amor se paga, así que da lo mismo que recibes a quienes te rodean. Mucha suerte en juegos de azar. Se alejará de ti una persona muy importante que te movía mucho el tapete, no hagas ni maíz para retener a ese ser o solo te expondrás a que si se queda haga de ti lo que le dé su gana. No hagas caso a chismes.

Leo

¡Siempre brillando en el centro de atención como el sol mismo! Tu confianza es contagiosa, pero cuidado con el egocentrismo excesivo. En este período, tus ambiciones están en lo más alto, así que persigue tus metas con pasión. Pero recuerda que el trabajo en equipo también es importante, ¡no todo se trata de ti! Y sí, todos te amamos, pero un poquito de humildad no te vendría mal. Sentirás necesidad de mandar todo al chorizo e irte lejos, no te cuelgues, las pruebas te harán más fuerte. Viene una traición o habladurías por parte de una persona de tu familia, primos, tías o parientes lejanos. Es momento que te despojes de tanta tontería que cargas en tu vida llámese, personas, objetos o cosas que no te han dejado avanzar, haz una limpia a tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz y te ayuden a crecer como persona y ser humano. Vienen días de cambios en los cuales debes enfocarte en tu salud y tu bienestar y no hacer caso a chismes o comentarios mal intencionados de otras personas. No permitas que nadie te robe el sueño, enfócate en tus metas y en lo que quieras lograr en tu vida. Una oportunidad de un viaje surgirá en cualquier momento y será con amistades o con pareja en caso de tener. Es importante que visualices a dónde quieres llegar pues estos días tendrás la energía para atraer lo que visualices en tus pensamientos. Mucho cuidado con juegos de azar en los cuales no te irá bien de todo así que toma tus precauciones.

Virgo

Querido Virgo, siempre buscando la perfección en un mundo imperfecto. Tu atención al detalle es impresionante, pero no te vuelvas loco tratando de controlar cada pequeña cosa. En este período, tu enfoque está en la organización y la mejora, lo que es genial, pero no olvides relajarte de vez en cuando. Y sí, es bueno ser crítico, ¡pero no seas demasiado duro contigo mismo ni con los demás! En la salud podrían llegar infecciones de garganta y dolores musculares, no te desveles tanto y descansa más. Ponte las pilas en cuestión de dieta, pues en estos días podrías estar expuesto o expuesta a subir mucho de peso y no es momento para eso. En lo que respecta al amor ten más cuidado de quien te enamoras porque siempre terminas regándola, aprende a conocer más a las personas antes de darles el sí o de aflojarles o de lo contrario solo te expones a que termines sufriendo. Vienen cambios en los dineros que te van a beneficiar mucho, aprovéchalos para planear un viaje o hacer algún cambio en tu vida que te beneficie en todos los sentidos. No te dejes llevar por el enojo o la molestia que te pueden causar ciertas personas, que se te resbalen esos comentarios. Una amistad tuya saldrá embarazada en próximas fechas.

Libra

¡Ay Libra, siempre buscando el equilibrio y la armonía en todo! Tu encanto es innegable, pero a veces te cuesta tomar decisiones. En este periodo, tu enfoque está en las relaciones y la belleza, así que diviértete socializando y disfruta de las cosas bonitas de la vida. Pero no te quedes atrapado en la indecisión, ¡toma una posición de vez en cuando sin temor a desequilibrarte! Si sientes necesidad de una persona que ya no está a tu lado en estos momentos, piensa un poco si vale la pena volver a vivir lo vivido por alguien a quien quizás nunca le importaste. Ya no temas a nuevos cambios, recuerda que es la única manera en que podrás obtener resultados distintos. Vienen cambios en la cuestión de tus sentimientos pues te harás más bitch que de costumbre y esto se deberá a las traiciones que has tenido en meses anteriores. Ten cuidado con un amor del pasado que retorna y con lo que sale de tu boca pues sin darte cuenta podrías dañar a las personas que son importantes para ti. Siempre preocupado por tu familia y seres queridos, tienes un corazón bondadoso que algunas veces te ha hecho caer y ha sido utilizado malamente.

Escorpio

¡Escorpio, con tu magnetismo y tu intensidad que podrían hacer que cualquiera tiemble! En este período, tu pasión y tu determinación están en su punto máximo. Pero recuerda, no todo es un juego de poder. Aprovecha esa intuición para profundizar en tus relaciones y en tus propios deseos internos. Y sí, puedes ser misterioso, pero a veces, ser un poco más transparente no te hará daño. Un viaje en puerta y una expareja te buscarán o tendrás algún tipo de contacto con ella, te darás cuenta como la vida la ha dañado. Cambios en cuestiones de salud, cuida más tus pies y tus pensamientos, recuerda que sueles atraer lo que deseas y sobre todo las cuestiones negativas. En la salud una mejora en cuanto a tu estado de ánimo trata de consumir más vitamina c pues vienen infecciones y traerás bajas las defensas. Cuídate de persona de piel blanca, no tiene buenas intenciones para ti. Reencuentro con amistad del pasado. Hay momentos en que te deprimes mucho al no poder lograr tus metas y objetivos, ten calma y échale ganas en eso que cuando menos esperes lograrás ver la luz. Te buscará un familiar que tienes mucho de no ver. Un proyecto comenzará a rendir frutos. Cambios importantes se aproximan pues madurarás mucho, una amistad necesitará más que nunca de ti.

Sagitario

Querido Sagitario, persiguiendo horizontes lejanos como el arquero que eres. Tu optimismo es contagioso, pero no te dejes llevar por la impulsividad. En este periodo, tu enfoque está en la expansión y la aventura, así que no temas salir de tu zona de confort. Pero recuerda que a veces la planificación también es necesaria, ¡no todo puede ser improvisado! Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos sin embargo ten cuidado en quien confías pues podrías tener perdidas. Un amor del pasado retorna y no traerá nada nuevo, solo sufrimiento y dolores de cabeza En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes. Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte pura madre. Cada nuevo comienzo significa una nueva oportunidad de cambios, podrías entrar en una etapa en la cual no sabrás a dónde dirigirte, piensa bien qué es lo que quieres y necesitas y da el siguiente paso.

Capricornio

¡Subiendo esa montaña empinada hacia el éxito! Tu determinación es admirable, pero cuidado con no volverte un ratón de trabajo. En este periodo, tu enfoque está en la disciplina y el logro, lo que es genial, pero no te olvides de cuidar tu bienestar también. Y sí, puedes ser un poco reservado, pero permitirte mostrar tus emociones no te debilitará. Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de más pues mándala al chorizo, pero no sigas alimentado esperanzas de que va a cambiar pues no lo hará ni a punta de golpes. Vienen días de cambios en los cuales te separas de pareja por infidelidad y se viene un pleito grande por cuestiones de la propia familia. No te metas donde no te llaman y no hables a las espaldas de las personas porque eso te va a ocasionar problemas. Vienen nuevos amores en camino, pero también traiciones muy perras, no confíes ni te enamores tan pronto o podrías salir muy lastimado o lastimada. Un viaje empezará a planearse. Viene una pelea o discusión con amistad no se ponen de acuerdo.

Acuario

¡Marchando al ritmo de tu propia melodía! Tu originalidad es refrescante, pero no dejes que te aleje demasiado de la realidad. En este periodo, tu enfoque está en la innovación y la comunidad, así que comparte tus ideas únicas con el mundo. Pero recuerda que a veces la conexión humana profunda también es importante, ¡no te encierres en tu torre de marfil! Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va a hacer sentir de lo mejor. Si no está en tus manos embarazar o embarazarte ponte el dispositivo o preservativo que estas en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tu o tu pareja con tu domingo siete. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro no tienen nada, fíjate bien a quien le llorar no cualquiera merece tus lágrimas, se te da mucho eso de extrañar a quien no lo merece. Vienen muchos cambios en este mes de agosto que te van a beneficiar y deberás de tomarlos de la mejor manera, no confíes en personas que se acercarán a tu vida porque muchas de ellas solo buscarán dañarte o afectarte con malos comentarios.

Piscis

Querido Piscis, como siempre nadando en las aguas de la emoción y la imaginación. Tu empatía es envidiable, pero cuidado con no perder tu propia identidad en el proceso. En este periodo, tu enfoque está en la intuición y la creatividad, así que sigue tus corazonadas y deja que tu musa te guíe. Pero no te pierdas en los sueños, ¡mantén un pie en la realidad también! Cuida más tu salud y no descuides dieta y ejercicio o andarás subiendo de dos a tres quilos en las próximas fechas. En este mes que inicia podrías comenzar a sentir atracción por una nueva persona incluso si tienes pareja, ten cuidado con estar jugando con fuego pues podrías lastimar a quién te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por una aventurilla de una noche. Recuerda que tu signo se caracteriza por siempre buscar mejores oportunidades, ve tras lo que quiere pues en estos meses del año podrías concretar un nuevo trabajo o la oportunidad de cambiar de ciudad. Tu familia algunas veces necesita más apoyo o atenciones no las descuides por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho.