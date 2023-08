Madonna prepara a sus fans, pues pronto anunciará las fechas reprogramadas de su gira “Celebration”

El pasado mes de junio Madonna fue hospitalizada durante varias semanas debido a una infección bacteriana; eso hizo que las primeras fechas de su esperada gira Celebration (en la que interpretará los mejores éxitos de su carrera musical) fueran canceladas. Pero tras su recuperación la cantante ahora está lista para regresar a los escenarios, reprogramando los conciertos que cubrirían la primera etapa del tour.

A través de su cuenta de Twitter la reina del pop publicó la foto de la portada de su sencillo “Bedtime story”, y escribió sobre ésta un mensaje para sus fans: “¡Gracias de nuevo por su increíble apoyo y paciencia en estas últimas semanas! Estoy feliz de reportarles que el calendario de la gira con fechas reprogramadas llegará en los próximos días. ¡Los veo pronto para una muy merecida celebración”.

Los conciertos de la gira Celebration por Europa (que se llevarán a cabo a partir del 14 de octubre) no han tenido que ser reprogramados. Hace unos días Madonna compartió en Instagram fotos que la muestran con dos de sus hijos –David Banda y Lourdes Leon-, además de un mensaje en el que da gracias por estar viva luego de su estancia en el hospital. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

