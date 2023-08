Pintor escapa de explosión en una cocina, pero no se salva de severas quemaduras

Una inesperada explosión en la cocina de una casa cuando estaba pintando, dejó a Leonel Martínez, con más de una tercera parte de su cuerpo con severas quemaduras, las cuales podrán sanar en seis meses, si todo sale bien y no hay complicaciones.

Mientras tanto, la tragedia ha dejado a este padre de familia de tres menores, sin poder trabajar y ser el sostén de su familia, además de una gran deuda por la atención médica. Es por eso que solicita ayuda para salir adelante en este repentino infortunio que pudo costarle la vida. Visita GoFundMe para apoyarlo: Help Leo.

Leonel Martínez tiene 34 años, dos niñas de 6 y 10 años, y un niño de 16 años. Emigró de Querétaro, México y se gana la vida como pintor desde hace 18 años. Vive al sur de California, en Escondido.

El sábado 29 de julio era su día de descanso, pero un amigo le ofreció trabajo pintando la cocina de una pareja en la ciudad de Vista, a unos 20 minutos de la ciudad de Escondido.

“Eran como las 8:30 de la mañana. Llevaba como media hora pintando (aplicando barniz) a los gabinetes de la cocina con un rociador de pintura eléctrico. Yo estaba solo, mi amigo ya había terminado su parte y se había salido. Estaba por terminar cuando me asomé por la ventana que estaba abierta. Sentía que me hacía falta aire”, recuerda.

Leonel Martínez, padre de tres menores, necesita de tu generosa ayuda. (Cortesía)

Leonel recuerda que al asomarse por la ventana, sintió un golpe de aire y que se estaba quemando.

“Brinqué por la ventana. Mire la lumbre alrededor de mi cuerpo y empecé a rodar por el pasto hasta que logré apagarla. En eso llegó mi amigo, y le dije que la cocina se estaba prendiendo en fuego. Me pidió agarrar la manguera para echarle agua a las llamas de la cocina”.

Pero dice que no había pasado ni un minuto o dos, cuando no resistió el malestar en su cuerpo provocado por las quemaduras. “Me había quitado la camiseta y echado agua en la espalda y los pies, pero no aguantaba el dolor. Llegó la ambulancia, me dieron medicina y me llevaron a una escuela, desde donde me transportaron en helicóptero al centro médico del Hospital de la Universidad de California en San Diego (UC San Diego Health)”.

Dice que perdió el conocimiento durante su traslado, y en el hospital le informaron que había sufrido quemaduras de segundo y tercer grado en 35% de su cuerpo.

“Los dos pies se me quemaron, y un pie resultó más dañado que el otro así como la mitad de la espalda, un brazo se quemó casi todo, las piernas; y en la cara, alrededor de un ojo”.

Entrevistado por el diario La Opinión, a una semana del accidente, dice que los agentes del sheriff no le han informado sobre las causas. “Estaba muy caliente. Los sheriff piensan que a lo mejor fue un switch (interruptor de la luz) que no sirvió. No sabemos todavía”.

A Leonel Martínez le espera una larga recuperación.(Cortesía)

Dicen que los doctores han querido mandarlo a su casa pero las continúas temperaturas que ha tenido en los últimos días, los hace temer que el pie que presenta el mayor número de quemaduras, se le haya infectado.

“La verdad que me siento triste. Nunca pensé que esto me fuera a pasar. No puedo hacer nada por mí mismo, ni caminar para ir al baño. Estoy preocupado no solo en cuanto a mi salud sino en lo económico, me la estoy viendo muy duras”, dice Leonel.

Relata que antes de este accidente, ganaba buen dinero trabajando como pintor para una compañía, aunque no lo suficiente como para comprarse un seguro médico.

“La compañía no nos daba cobertura de salud, solo dos días de enfermedad al año, y ahora les estoy pidiendo más días de enfermedad, pero no me contestan. Como no me ocurrió este problema en horas del trabajo, no quieren responder”, dice.

Y de verdad que le preocupa su situación económica, porque cada mes paga pensión alimenticia (child support) para sus hijos.

“Me preocupa mucho no poder cumplirle a mis hijos, y luego el pago de la renta no espera, y no tengo de dónde sacar dinero”.

Leonel con sus hijos Leonel de 16 años, Mía de 10 años y Victoria de 6. (Cortesía)

Dice que el amigo que le ofreció el trabajo de fin de semana, le ha dicho que está haciendo una colecta, pero hasta ahora no ha visto nada.

“Solicité MediCal (seguro médico del estado de California) pero me dijeron que no califico porque gano bien. Sí, pero eso era antes del accidente, ahora no estoy ganando nada”.

Leonel hizo un llamado a la comunidad para que lo apoyen con donativos para ayudarse con algunos de sus gastos.

“Siento como si lo estuviera perdiendo todo”, dice vía telefónica desde su cama de hospital.

La meta de Leonel es juntar $7,000 para pagar al menos sus facturas mensuales. Tú puedes apoyarlo:https://gofund.me/4a9c0b5b