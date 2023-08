Alicia Machado recorre la piscina luciéndose en un microbikini de hilos

A sus 46 años Alicia Machado tiene una figura espectacular, y lo dejó ver una vez más en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Ella aparece en la mañana, caminando junto a la piscina y usando un microbikini de hilos; el mensaje que escribió junto al clip fue: “Mis alilovers ! Nos espera una semana monumental☀️🙏🏻💪🏻🇺🇸🇻🇪🇲🇽 A darle con todo a la vida de la mano 🖐️ De Dios y enfocados en la meta que es muy simple, ser felices sin dañar a nadie! Qué hacen? Me mandaron este audio y yo recogiendo la piscina 🏊‍♀️”. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

La ex Miss Universo viaja constantemente a México, y hace algunas semanas aprovechó para tomarse unas fotos, posando de perfil mientras usaba un enterizo de color azul. Como es su costumbre, complementó todo con un texto positivo: “Conéctate con tus talentos y trabaja en cultivarlos para que cuando la oportunidad llegue estés listo ✅ La fórmula que me funciona: Amor + Fe + conocimiento + constancia + disciplina = El éxito en cualquier aspecto de tu ser!” View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Alicia está muy emocionada por el próximo estreno -el 17 de agosto- de “Secretos de las indomables”, un reality show que muestra unos días en la vida de varias famosas; la acompañan Yuri, Patricia Manterola, Zuleyka Rivera, Ninel Conde y Amara “La Negra”. En un video ella comentó qué es lo que la hace un “ser indomable”. View this post on Instagram A post shared by Canela TV (@canelatv_latam)

