Jawy Méndez, estrella de Acapulco Shore, es noqueado en su debut como peleador de MMA

Jawy Méndez, estrella del reality show Acapulco Shore, fue noqueado en su debut como peleador profesional de artes marciales mixtas (MMA) en la cartelera de Combate Global del pasado domingo en Miami.

El cantante y también influencer sufrió un nocaut técnico a falta de un minuto de finalizar el segundo asalto de la pelea que protagonizó con el colombiano Johan ‘The Samurai’ Rodríguez. Méndez fue víctima del cansancio, pero dejó una buena impresión en el octágono.

En el comienzo del combate, Jawy Méndez salió con todo en busca de terminar la pelea por la vía rápida, pero el colombiano aprovechó esto para llevarlo al piso y dominarlo en esta posición. El mexicano pudo ponerse de pie y conectó una fuerte mano izquierda al rostro de su rival que lo mandó a la lona. Allí intentó finalizar el duelo castigándolo con los puños y los codos, pero sobrevivió.

Visiblemente cansado, el mexicano continuó con la misma estrategia, un poco arriesgada, del primer asalto en el segundo. Méndez fue derribado con facilidad por The Samurai Rodríguez aprovechó para tomarle la espalda y castigarlo con el ground and pound hasta que el árbitro decidió intervenir para detener el combate a falta de un minuto para concluir el round.

Tras caer en su primera actuación sobre el octágono, Jawy Méndez aún no se ha expresado sobre lo sucedido en sus redes sociales. De acuerdo con declaraciones del propio exparticipante de Acapulco Shore a Récord, dependiendo del resultado de esta pelea iba a decidir si continuaba o no en MMA.

“Esa es una pregunta que ahorita no puedo responder, la tengo en mi cabeza dando vueltas, no la tengo clara, si creo que tengo que vivir esa experiencia. Independientemente del resultado yo ese día voy a decir ‘¡wow!’. El domingo 6 estoy seguro de que voy a bajarme de la jaula diciendo ‘quiero más, quiero mi siguiente pelea’ o puedo salir diciendo ‘no quiero más nada de esto’, pero necesitamos que llegue ese día”, dijo.

Fanáticos reaccionan en redes sociales tras debut de Jawy Méndez

Algunos fanáticos y también detractores de Jawy Méndez expresaron su opinión tras la actuación del mexicano y, aunque algunos se burlaron, hubo otros que lo apoyaron. Según algunos de los seguidores, al cantante e influencer solo le hizo falta cardio porque la fuerza en los puños la tiene.

“El otro tampoco era muy bueno, lo que le afecto al Jawy es que no traía cardio, un poco y más de cardio igual y si ganaba”; “¿Creíste que podías?, solo sabes pelear en reality no en jaula”; “La mera verdad Jawy no es un personaje que yo admire, pero la verdad tuvo los huev** de meterse a una jaula no cualquiera hace eso“; “Es mma, no un tiro en bar27”; “Y aun así perdió el fanfarrón ese (risas) malo que es”; “Se nota que no sabes nada de mma… Pelea tan mala y sin técnica, parecía más una pelea de borrachos en un bar que una pelea profesional”; “Diste lo mejor mi Jawy y no te desanimes hermano porque no fue una derrota, fue una victoria para ambos. Siempre team Jawy”.

