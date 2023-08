Jawy Méndez reacciona tras ser noqueado en su debut como peleador de MMA: “Sin rajarse”

Jawy Méndez, estrella del reality show Acapulco Shore, reaccionó en sus redes sociales tras debutar en las artes marciales mixtas (MMA) con una derrota por nocaut técnico en la cartelera de Combate Global realizada el pasado domingo en Miami.

El mexicano enfrentó al también debutante Johan ‘The Samurai’ Rodríguez y, víctima del cansancio en el segundo asalto, fue derribado. El colombiano aprovechó la oportunidad y con el ground and pound lo castigó hasta que el árbitro detuvo la disputa.

Jawy Méndez, en unas publicaciones hechas en su cuenta oficial de Instagram, expresó su intención de seguir peleando en el octágono y aseguró que entrenará mucho más para tener nuevas oportunidades porque no es de los que se rajan.

“¡No importa lo que pase, no soy de los que va para atrás! ¡Yo nunca me quito! Vendrá más entrenamiento y nuevas oportunidades. Siempre hubo para todos… ¡Una primera vez! ¡Fight like a Mexican! ¡Para adelante siempre y sin rajarse! Vendrá más preparación y muchas más oportunidades porque el corazón se entregó a tope”, escribió el también cantante e influencer.

A pesar de la derrota, Jawy Méndez demostró que tiene suficiente poder en las manos porque en el primer asalto de la disputa logró mandar a la lona con un potente izquierdazo a The Samurai Rodríguez, que pudo sobrevivir a la lluvia de golpes y codazos que le conectó el mexicano.

Pero, la estrella de Acapulco Shore no tuvo una buena estrategia para contrarrestar a su rival y tampoco el cardio para aguantar los tres asaltos en su debut en MMA, ya que en el segundo asalto se veía muy cansado y eso le pasó factura al final. El mexicano tiene talento en la pelea de pie, pero debe practicar la defensa de derribos y la lucha en el suelo si quiere continuar actuando en el octágono.

Jawy Méndez, de 34 años, es conocido por formar parte del elenco del popular reality show mexicano “Acapulco Shore” durante nueve temporadas. El también influencer ha incursionado en el canto como reguetonero y cuenta con millones de seguidores en sus cuentas en las redes sociales.

Por su parte, Johan ‘The Samurai’ Rodríguez, de 25 años, es cinturón negro de kárate Shotokan y después de acumular un récord de 4 victorias y una derrota como aficionado, comenzó con buen pie su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Jawy Méndez, estrella de Acapulco Shore, es noqueado en su debut como peleador de MMA

· Jermell Charlo quiere enfrentar a Terence Crawford después de vencer dos veces a Canelo Álvarez

· Terence Crawford explica la razón por la que no le interesa pelear con Canelo Álvarez: “Estoy firme en mi postura”