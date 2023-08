Michelle Renaud se quita toda la ropa al posar para la portada de una revista

Gran sorpresa ha dado Michelle Renaud a sus más de cinco millones de seguidores en Instagram, pues compartió fotos que la muestran desnuda y que fueron tomadas para la portada de la revista Beauty Junkies. Ella posó sin maquillaje y con un peinado muy sencillo. View this post on Instagram A post shared by Beautyjunkies (@beautyjunkies)

La bella actriz de 34 años también se dejó ver recostada en el piso y luciendo uno de sus tatuajes; ella escribió un mensaje acerca de aceptar su cuerpo tal y como es: “¡Más al natural imposible! A pesar de cuidar mucho mi cuerpo y alimentación, soy una mujer con celulitis, estrías, y lo que la sociedad nos enseñó a ver como defectos; pero así me amo, ya no busco parecerme a nadie más, ni tener el cuerpo tipo Photoshop, ni filtros ni estándares imposibles. En mi aceptación encontré mi paz mental”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Aparte de promocionar su carrera como actriz Michelle tuvo mucha exposición en los medios hace ya varios años por mostrarse tomando baños de agua con hielos, lo cual se ha vuelto un hábito para ella. Junto a un video que publicó en Instagram ella escribió los beneficios de sumergirse en el agua helada: “Con tres minutos en los hielos es como – Ir al spa (mejora toda mi piel) y me relaja. – Ir al gym .. me ayuda a quemar grasa. Además me llena de energía. – Ir al doctor, me siento mucho mejor de salud, mi sistema inmunológico está súper activo. – Ir al psicólogo – me llena de serotonina, endorfinas y oxitocina!!” View this post on Instagram A post shared by Michelle Renaud (@michellerenaud)

