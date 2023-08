Ronda Política: Revanchismo político en el Concejo de Los Ángeles

Está claro que el presidente del Concejo Paul Krekorian quien ocupa el cargo por accidente, ya que estaba destinado para el concejal Curren Price tras la intempestiva salida de Nury Martínez, no le dará ninguna asignación al concejal Kevin de León en los comités del Cabildo. Al regresar del receso vacacional, Krekorian hizo la reasignación de miembros en los comités, y lo dejó por fuera de nuevo.

Esto prueba que el presidente del Concejo sigue castigando al concejal De León por participar hace más de dos años en una plática en la que se hicieron comentarios de corte racista, y aunque él no los dijo, el hecho de haber estado ahí, no se lo perdona Krekorian y una camarilla política del Ayuntamiento, que aún siguen tercos en pedir la cabeza del concejal que representa al distrito 14. Tampoco sirvió de nada que el cuarto intento por destituirlo, uno de ellos posterior al escándalo del audio, no cuajara y se viniera abajo.

El caso es que Krekorian no tiene ningún interés por incluir al concejal De León en los comités del Concejo. Eso sí ha defendido la inocencia de su amigo, el concejal Price y se resistía a sacarlo de los comités, aún cuando es obvio que el político no tiene tiempo porque está muy ocupado atendiendo la defensa de las serias acusaciones criminales que le interpuso el fiscal George Gascón. ¡Doble estándar!

La exclusión que se le aplica al concejal De León ha hecho que un grupo de figuras reconocidas de Los Ángeles, preparen un escrito dirigido al propio Krekorian. Y es que al excluirlo del proceso legislativo municipal, está afectando a los residentes del distrito, mayormente latinos.

Es hora de dejar la politiquería y la revancha política a un lado y atender el mensaje de los electores del distrito 14, para quien el concejal De León es su representante, y amerita que se le trate con equidad y no se le discrimine. Krekorian no puede estar por encima de los electores. Dejemos que sean ellos los que decidan en el 2024, si quieren que siga el concejal De León o que se vaya del Concejo.

El asambleísta Miguel Santiago trae mucho dinero para su campaña para el Concejo de LA. (Cortesía)

Con la cartera llena

Mientras tanto el asambleísta Miguel Santiago que anda en campaña para ir al Concejo de Los Ángeles, nada menos que por el asiento que hoy ocupa el concejal De León, anunció casi casi con bombo y platillo que ya ha sobrepasado los $240 mil en recaudaciones electorales, lo que según él lo pone en la delantera para ganar, amén de que asegura haber logrado respaldos sin paralelo en la contienda. Ante ese arrollador avance entre comillas, salta la pregunta de si la asambleísta Wendy Carrillo que también quiere el cargo, estará pensando en renunciar a sus aspiraciones para ser concejal y mejor seguir tranquilamente en la Asamblea.

La pelea por el distrito 14 será de alguna manera entre candidatos de origen centroamericano: Carrillo, nacida en El Salvador; Santiago, hijo de inmigrantes hondureños; y De León aunque es hijo de madre guatemalteca y padre asiático, tiene formación mexicana porque creció y se formó en el barrio bravo de Logan Heights en San Diego.

El congresista Jimmy Gómez se solidariza con los huelguistas de Hollywood. (Aurelia Ventura/La Opinion)

Huelga de Hollywood

El congresista Jimmy Gómez logró que 36 de sus colegas en el Congreso firmaran una carta dirigida al Sindicato de Actores (Writers Guild of America) y a la Alliance of Motion Picture & Television Producers (AMPTP) para que respeten los derechos en la negociación colectiva de al menos 160,000 trabajadores sindicalizados que laboran en proyectos de televisión y cine.

Entre los congresistas latinos firmantes observamos a Nanette Barragán, Norma Torres, Tony Cárdenas, Robert García, Linda Sánchez y Lou Correa.

La huelga de escritores estalló en mayo, y es que a partir de que la gente ya no ve tanta televisión sino que se ha suscrito a plataformas streaming, el modelo de negocios cambió, y necesitan un cambio en las reglas del juego para que los guionistas y narradores así como actores puedan tener un ingreso digno, porque en los últimos años ya no les alcanza para vivir. No todos son Meryl Streep.