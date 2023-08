Usando shorts cacheteros Bárbara de Regil se muestra en el gimnasio saltando

Bárbara de Regil es muy estricta en cuanto a los horarios en los que realiza sus rutinas de ejercicio, y cada mañana se pone en forma en el gimnasio de su casa. Ahora ella compartió en sus historias de Instagram un video que la muestra haciendo burpees, mientras usa unos shorts cacheteros. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella actriz mexicana de 36 años lució al máximo su musculatura en una fotografía tomada en la playa y en la que aparece usando un minibikini morado. En el mensaje que escribió junto a su post informa que tiene un nuevo proyecto, pero no reveló de qué se trata; también acudió a la despedida de soltera de su hermana Michelle.

Desliza para ver todas las fotos

Bárbara también posó junto a su mascota Kai, durante su estancia en Punta Mita; la serie de fotos que compartió la complementó con uno de sus mensajes motivacionales: ” SÉ TU, para ti – Saca tu verdadera esencia. Para TI, para disfrutarte y amarte TAL Y COMO ERES 🤍 mantén tu esencia y cuídala. Sé tu 💜 para ti”. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD 🤍 FIT (@barbaraderegil)

Sigue leyendo: