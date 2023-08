5 hábitos que debes evitar si quieres envejecer mejor

Estos factores pueden causar daños y provocar un envejecimiento prematuro

By Kevin Loria

Para tener más posibilidades de disfrutar de una vida larga y sana, la mayoría de los investigadores afirman que hay que hacer ejercicio con frecuencia, comer bien, dormir lo suficiente y tener fuertes vínculos sociales con los demás. Pero también hay ciertos comportamientos nocivos que debes evitar porque aumentan los riesgos de enfermedad y envejecimiento prematuro.

Fumar

Este hábito aumenta drásticamente la probabilidad de padecer cáncer de pulmón, es una de las principales causas de enfermedad cardíaca y se asocia a un riesgo entre un 30 % y un 40 % mayor de demencia. (Consulta la página Cómo dejar de fumar de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para obtener consejos sobre cómo dejar el vicio).

Alcohol

Antes se consideraba saludable beber poco, pero ahora los datos sugieren que “cualquier tipo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer y otras enfermedades”, afirma el doctor Jean-Pierre Raufman, jefe de gastroenterología del Sistema Médico de la Universidad de Maryland, en Baltimore. Beber también tiene un impacto negativo significativo en la memoria, y algunas investigaciones preliminares sugieren que el alcohol puede incluso acelerar el proceso de envejecimiento. (Consulta los consejos de CR para dejar de beber).

Inactividad

El sedentarismo acelera la pérdida de masa muscular, ósea y cardiovascular, y aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad cardíaca, demencia y cáncer. Cada semana, intenta realizar al menos 2 sesiones de entrenamiento de fuerza y 150 minutos de ejercicio cardiovascular moderado (como caminar a paso ligero).

Sueño insuficiente

Esto aumenta los riesgos de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, obesidad y depresión. Con la edad, conseguir el óptimo de 7 a 9 horas por noche puede ser un reto. Los medicamentos para dormir no son la panacea, así que considera la posibilidad de acudir a un especialista del sueño si necesitas ayuda.

Alimentos procesados

El consumo habitual de alimentos muy procesados, como refrescos o bocadillos de bolsa, puede acelerar el envejecimiento biológico. También se asocia a un mayor riesgo de problemas cardíacos, diabetes y deterioro cognitivo. Para reducirlos, llena tu plato de alimentos integrales: frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales.

Nota del Editor: Este artículo también apareció en la edición de septiembre de 2023 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.