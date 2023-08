Canadá imprimirá en cada cigarrillo advertencias sobre riesgos para la salud

Canadá será el primer país en imprimir advertencias directamente en cada cigarrillo sobre los efectos nocivos sobre la salud que pueden tener. La medida busca disuadir a los jóvenes de comenzar a fumar y alentar a otros a dejar de hacerlo. Las frases vendrán en inglés y francés, los dos idiomas oficiales del país.

“Los cigarrillos causan cáncer” y “Veneno en cada calada” son algunas de las frases que estarán impresas en los cigarrillos a partir de julio del año 2024. Los fabricantes deberán cumplir esta normativa en el tamaño “king” inicialmente, pero para abril de 2025 será en todos los tamaños incluyendo el papel para boquillas y tubos.

Health Canadá indicó que las nuevas regulaciones dificultará que se eviten las advertencias sanitarias en el tabaco. La medida busca además reducir el consumo de cigarrillos a menos del 5% para el año 2035. Por ello planea incluir etiquetas de advertencia adicionales dentro de los paquetes.

“Las advertencias de salud en cigarrillos individuales probablemente impulsarán a algunas personas que fuman a intentar dejar de fumar y pueden evitar que algunos jóvenes comiencen a fumar” dijo el doctor Robert Schwartz, de la Universidad de Toronto, a BBC News.

Así mismo, explicó como Nueva Zelanda implementó los cigarrillos con un nivel muy bajo de nicotina para reducir el consumo del tabaco. Una actividad que mata a 48.000 canadienses al año, convirtiéndolo así en un problema de salud pública.

La principal causa de muerte prevenible en los Estados Unidos

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron que fumar cigarrillos causa más de 480.000 muertes cada año en Estados Unidos. Esto representa una de cada cinco muertes y representa más que la sumatoria de los fallecimientos ocasionados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el uso de drogas ilegales, consumo de alcohol, lesiones por accidentes de tráfico e incidentes relacionados con armas de fuego.

El consumo de tabaco ocasiona que los fumadores tengan más probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón. Además los CDC advierten que aumenta el riesgo de morir de cáncer y otras enfermedades, incluyendo la diabetes.

Una amenaza importante: cigarrillos electrónicos

Se ha popularizado el uso de cigarrillos electrónicos ya que parece ser más aceptable socialmente. Especialmente, esto ocurre entre jóvenes, la encuesta anual revela que su uso aumentó en un 6% el pasado año.

Aunque algunos promueven el uso de estos dispositivos para dejar de fumar los CDC indicaron que no son seguros para jóvenes, mujeres embarazadas o personas que no usan productos de tabaco. Por su parte, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos indicó que no hay evidencia suficiente para afirmar que es una buena herramienta en la disminución del consumo de cigarrillos.

Las sustancias químicas que contienen los cigarrillos electrónicos no son buenas para la salud. Estos pueden incluir acroleína, acetaldehido y formaldehido, productos que pueden causar enfermedades pulmonares y cardíacas según indicó la Asociación Americana del Pulmón.

La preocupación más importante está sobre los adolescentes, ya que la exposición a la nicotina puede dañar el cerebro en el desarrollo. Los cigarrillos electrónicos son más populares entre los jóvenes que, al menos el 14% de los estudiantes de secundaria, dijeron que los utilizaban según los CDC. Por ello, instan a los pediatras a realizar pruebas de detección del consumo del tabaco como parte del chequeo regular del niño. Así como las charlas a temprana edad, a más tardar entre los 11 y 12 años de edad.

