Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de agosto de 2023

PISCIS

Te vienen cambios de humor muy perros ten cuidado pues andarás con la bipolaridad al 100. Ciertas conversaciones o problemas que habían quedado sin resolver en días pasados comenzarán a tomar forma y llegar a conclusiones, no te apresures a tomar decisiones, necesitas analizar bien lo que sucede antes de lanzar el veneno. No siempre quieras ganar pleitos con tu pareja, a veces es mejor quedarse con la boca cayado para evitar meternos en problemas discusiones que puedan meternos en apuros. Si eres soltero o soltera, no te sientas triste recuerda que tienes todo pa darle vuelo a la caricia y ni quien te ande diciendo algo, eres dueño de tu puerco y sabes a quien se lo das, al fin que la gente no te da pa el gasto, mándalos bien lejos. Si tienes pareja, la desconfianza podría ser el talón de Aquiles que provoque problemas. Recuerda que tu signo es muy desconfiado y orgulloso y eso muchas veces aleja a las personas. Sin embargo, cuando logras enamorarte eres capaz de cambiar el mundo de quienes te rodean pues sueles derramar mucha paz y confianza.

ACUARIO

Deja de meterte en lo que no te importa y atienda tu vida, porque eres rebueno o rebuena para dar consejos mientras a tu vida se la lleva la tiznada. ¡Deja de quejarte por tu gordura y ponte hacer mucho ejercicio pa que recuperes tu cuerpo criminal, eres muy de que ya mañana empiezas la dieta y así te la vives y no empiezas! No te metas en relaciones prohibidas y si lo haces después no te andes quejando o llorando en cualquier rincón como es de costumbre. Aprende a decir que no y no trates de quedar bien con nadie, ¡preocúpate por tus cosas y ve por ti que los demás no meterán ni un dedo por ti al fuego! ojo con eso, ¡no te atontes! Te estás convirtiendo en una persona muy dura y con justa razón, solo así lograrás que nadie te friegue y se sobrepase contigo. Te esperan días grises por una noticia que te pondrá de muy mal humor, al final te darás cuenta el por qué fue mejor que las cosas sucedieran de esa manera. Tus sueños te revelarán una gran verdad que habías esperado. Si tienes pareja momentos de pura pasión se aproximan. Embarazo de familiar y retorno de amistad del pasado.

CAPRICORNIO

Te vas a enterar de un embarazo y te pondrás bien feliz. Recuerda que la vida es corta, no le des importancia a gente tonta que solo busca desprestigiarte o hacerte sentir mal, mándalos bien lejos. Reunión con amigos y familiares en los próximos días, no tomes mucho porque después andas aflojando la quijada y diciendo tontería y media que el mundo no tiene necesidad de saber. Si tienes una relación vienen problemas gruesos, te sientes decepcionado o decepcionada de tu pareja debido a ciertas actitudes que ha tomado, ha cambiado mucho y su manera de comunicarse contigo ya no es la misma, vienen olvidos de fechas importantes que te van a poner bien enojado o enojada, si ya no te sientes a gusto, corta de lleno esa relación y no pierdas el tiempo ni tu juventud en alguien que no hace nada por hacerte requeté feliz. Mejoras en los dineros y te llegará dinero extra que te debían. No cambies tu sentido de humor pues es lo que atrae a las personas. Es posible que recibas ofertas de trabajo o algo que tiene que ver con curso o escuela, podría interesarte realizar algún curso o prepárate en algo que siempre has querido, se te dará la oportunidad.

SAGITARIO

Si tienen una relación ya bájense del guayabo y llévensela tranquila, nomás piensan en estar gratinando el mollete y se olvidan de las demás cosas bellas que pueden hacer en familia, semana regia bien chida, ¡recuerden que el alcohol no es agua y no se excedan en las bebidas que se les da mucho aflojar con una o dos cervezas de más! ¡Queridos y amaestrados hijos de la tiznada! ¿a ustedes siempre les va bien pero hoy se van a pasar a joder vienen grandes cambios en todos los terrenos, si su pareja ya no les está llenando el recipiente qué siguen haciendo ahí? no desperdicien su tiempo y next!!! ¡Recuerden que los signos de libra y acuario siempre serán con los que tendrán mejor relación en el amor y en la amistad! Aguas con personas tontas que quieren arruinarles la semana con chismes o actitudes tontas, demuéstrenles que para culeis nomas ustedes. Amores te sobrarán, pero posiblemente elijas a la persona incorrecta has caso a tu corazón y no a tus ojos, sueles irte mucho por las apariencias. Una amistad sufrirá accidente o enfermedad, saldrá adelante.

ESCORPION

Si has tenido problemas con tu piores nada ni te preocupes que las cosas van a mejorar bien rápido y recuperaras el terreno perdido. Mejoras en los negocios y sobre todo en el área de tus sentimientos, comprenderás con quien sí y con quién no. Andas bien brujo o bruja en cuestión de lana, eso te pasa por deber en todos lados y andar gastando en mamada y media que no necesitas. ¡Si tienes una relación se abrirán nuevos caminos que lograrán que tu vida sexual tome un nuevo giro, te vas a manejar en posiciones muy perras! A veces eres bien hijo e hija de la tiznada y lanzas comentarios muy perros sin darte cuenta de que están hiriendo a terceras personas. Vienen movimientos perros en tus estados de ánimo días amanecerás muy pleno y feliz y otros que ni te toquen porque soltarás golpes, aprende a controlar tu carácter, es muy explosivo y sueles lastimar a muchas personas sin darte cuenta. En tu familia se necesitará que pongas más de tu parte pues la has descuidado mucho.

LIBRA

Déjate ya de tonterías y quiérete un poco más, tu no naciste pa estarle rogando a nadie, quien te quiera que te busque y quien no mándalo bien lejos. Muchas de las cosas que en el pasado te habían costado mucho conseguir empezarán a tomar forma y te darás cuenta de que eres bien fregón o fregona y puedes acceder a lo que quieres siempre y cuando no le aflojes como es tu costumbre. No te dejes impresionar por gente tonta y altanera y sin quehacer, sácales la vuelta y sigue en tu camino, son solo piedras las y los culeros que quieren dejarte en tu camino, es mejor sacarles vuelta y no ponernos a bufar que solo nos va a quitar la energía. Practica algún deporte te va a ayudar mucho con tu mal humor y estrés que te andas cargando por tonterías sin importancia pero que tú ves como tormentas. Si tienes pareja ponte las pilas pues hay dos personas que le andan rondando y a tu pareja no le son indiferentes. Chismes muy perros te van a poner de malas, ten cuidado con lo que saldrá de tu boca pues dañarás a familiares. Si has estado preocupado por una situación que no se ha resuelto no te preocupes que a más tardar a finales de mes se resolverá.

VIRGO

Te vienen días llenos de cambios en los cuales aprenderás a valorar lo que tienes a tu alrededor, no permitas que nadie robe tu paz y tu felicidad es momento de que cambies tu forma de pensar y comiences a ver las cosas de manera distinta. Amistad se va de tu vida, el pasado retorna y los días cambiarán mucho, empezarás a ver la luz. ¡Bájale a tus desveladas! no puedes desvelarte tanto ni tampoco dormir mucho porque te va a traer problemas gruesos en tu humor si de por sí eres de que te levantas con tu carácter de muy fuerte y nadie te aguanta!, mejor acomoda tus horarios pa descansar, pero también pa el trabajo y hacer tus labores si es que quieres sacar todo lo atrasado o cosas pendientes que tienes encima. Cuidado con no mostrarte como eres ante las demás personas, pues podrías crear apariencias falsas y cuando descubran la verdad alejarse de ti. Tu sentido de humor te ayudará mucho atraer a muchas personas a tu vida sin embargo deberás de ser bien cauteloso o cautelosa pues podrías dejar entrar a tu vida a personas que solo te utilizarán para lograr alguno de sus objetivos.

LEO

Noticias inesperadas aparecerán y podrían ponerte de mal carácter. Aguas con accidentes y caídas que estarán a la orden del día. La llegada de persona de piel blanca te cambiará mucho la manera de ver la vida, ten mucho cuidado con lo que comes pues podrías enfermarte. Es importante que no pierdas el piso y dejes en claro qué es lo que quieres y necesitas en tu vida para consolidar tu felicidad, la vida te va a llenar de nuevas oportunidades en muchas cuestiones de tu vida. Ten presente que todo tiene fecha de caducidad y si pierdes tu tiempo podrías perder una importante muy buena para ti. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de caducidad así que no dejes ir lo que se te va presentando al momento. Traerás mucha suerte en juegos de azar sin embargo es importante que no apuestes el dinero que no tienes. Posibilidades de encamamiento con amistad, no te metas en esas cuestiones o podrías enamorarte y al final esa persona no tomarte en cuenta de la manera en que tú quieres.

CÁNCER

Recuerda que el karma es bien perro contigo así que cuida lo que haces y dices ojo. Volverás a confiar en esa persona que te falló en el pasado, puede ser un amigo o un viejo amor, te dará motivos para que lo vuelvas hacer, cuida esa situación siempre mantente precavido y no bajes la guardia si no quieres que te vuelvan a jugar el dedo en la boca, debes aprender a no criticar los gustos o aspiraciones de las demás personas, no te metas en problemas y aprende a respetar la vida ajena, te puedes exponer mucho a que te bufen. Hay una persona de fueras que se ha convertido en partes de tus días, no la dejes ir, ahí está tu felicidad, amor de lejos no es para tontos, es solo para personas inteligentes que saben respetar una relación, recuerda que verse a diario aburre y fastidia, ¡verse de vez en cuando fortifica! no des motivos para que la persona que te ama se aleje, mejor busca la manera de que se acerque más a ti. Muchos cambios en puerta que te harán madurar y despojarte de toda esa miércoles de gente que solo te hace sufrir y sentir mal

GÉMINIS

No cambies por agradar a otras personas, se tú mismo, si te quieren será con tus defectos y virtudes, con amor y desamor, suave como gaviota, ¡¡pero felina como una leona!! ¡Así que manda bien lejos a la gente que te pida que cambies tu forma de ser, no vale la pena! Si tienes una relación aprende a ser más cariñoso o cariñosa que no se pierda la magia de cuando iniciaron ese compromiso, no caigan en la monotonía y en el aburrimiento, la innovación es la clave para que la relación salga a flote. No cuentes tus planes ni tus cosas intimas con tus amigos o amigas, que esa información la pueden utilizar en tu contra en el futuro, recuerda que las amistades no las tienes seguras para toda la vida y más porque tus cuataches son bien bipolares y neurtotic@, así que aguas con eso. Si ya sientes que se te hace agua la canoa por esa persona, ya no lo pienses más ve dale unos arrimones ve y declárale tu amor, que te valga lo que pueda pasar, es mejor de una vez desengañarse que seguir perdiendo el tiempo, si no tuvo interés en ti desde la primera impresión no lo tendrá después eso tenlo bien seguro. No permitas que persona de tu pasado arruine tu presente así que deslíndate de cualquier responsabilidad que no te corresponda. Vienen cambios en tu trabajo e incluso podrían existir envidias por parte de compañeros.

ACUARIO

Te vas a enterar de un chisme que te va a poner en el ojo del huracán! no digas nada y guarda esa información, te servirá para aclarar pedos en el futuro. Posibilidades de gratinar mollete a inicios de semana con un amigo o amiga, ten cuidado y no te metas tanto en esos problemas porque te atontas mucho y al final sales bien enamorado o enamorada. Ciertas situaciones que te venían llenando el buche de piedritas empezaran aclararse y tomar mejor rumbo, no temas a los cambios que estos son los que te van a ayudar a madurar y dejar a tras la menses que te ha caracterizado en los últimos meses. ¡Deja de pensar cada noche en el futuro y ponte hacer algo en tu presente! Cuídate de tus piernas criminales y de dolores de espalda, bájales a los refrescos y toma más agua, traes muchas toxinas, necesitas cuidarte más o estas expuesto o expuesta a que se te afecten los riñones. Persona de piel blanca causará conflicto en tu familia. Ya no finjas sentimientos con quien no lo sientes, no caigas en errores por agradar a alguien que no lo valora. Pon atención a tus sueños pues te revelarán una gran verdad que está por suceder.

PISCIS

No te claves en tu trabajo o la familia o los amigos, recuerda que tiene que haber un balance en todo porque por darle importancia a una cosa descuidaras otra y así te la llevaras hasta quedar como la perra o el perro de las dos tortas. No actúes ni hagas nada sin antes pensar bien las cosas, puedes meterte en problemas así que déjate de cosas y analiza mejor la situación antes de tomar una decisión. No te sientas mal si una persona cercana a ti te llega a quedar mal, hay muchas posibilidades de que rompan promesas o compromisos que se tenían planeados para este fin de semana, ¡así que ni gastes tus energías en bufarlos! No exijas más de lo que tienes o puedes ofrecer tu porque de lo contrario te vas a quedar a vestir santos, no digo tampoco que te ganches a cualquier hijo o hija de la tiznada porque pues también se necesita pa el gasto, pero pues también no aspires a tanto criatura, recuerda que como esté el sapo deberá de ser la pedrada. Cuida más a tu familia pues la has descuidado mucho, recuerda que es lo más valioso que tienes. Viene un gran amor que te va a revolucionar la manera de pensar. Es importante que no confíes tanto en quien se te acerque y te habla de amor al primer día de conocerle.