Una “sombrilla” solar atada a un asteroide podría ayudar a mitigar el cambio climático

Abordar el desafío crítico del cambio climático en la Tierra está impulsando a los científicos a explorar todas las posibles soluciones de manera seria. Entre estas alternativas, una idea revolucionaria y poco convencional planteada por el astrónomo estadounidense Istvan Szapudi, del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, ha capturado recientemente la atención del mundo científico: la creación de una suerte de “sombrilla” espacial para reducir la cantidad de luz solar que llega a nuestro planeta, con el objetivo de gestionar la radiación solar.

Aunque no es la primera vez que se propone la idea de escudos solares en el espacio, como espejos o parasoles situados en órbita entre la Tierra y el Sol para contrarrestar el cambio climático, hasta ahora se han enfrentado desafíos considerables en términos de diseño equilibrado y costos razonables.

István Szapudi, a University of Hawaii astronomer, has proposed a radical method to prevent further global warming: Putting a shield between the Sun and Earth.

Of course this isn’t a new idea. Earlier proposals include mirrors that orbit earth, strategically deposited clouds of… pic.twitter.com/bbXpv8n02Y

— Science without the gobbledygook (@sciencewtg) August 9, 2023