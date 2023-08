Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de agosto de 2023

PISCIS

Piscis, el soñador eterno. Este mes, tus emociones estarán como un océano embravecido. Pero no te ahogues en tus propios sentimientos. A veces, es necesario poner los pies en la tierra. Y deja de querer salvar al mundo entero, que también necesitas un poco de cuidado. Amor de una noche se presentará y oportunidad de que te inviten a una fiesta. Tus números de suerte serán el 12 y 19 y 78. Cuidado con dolores de espalda. Siempre estarás lleno de amor y eso no se pone en duda sin embargo no suelen dárselo a cualquier persona, eres muy exigente y por esa razón te es complicado entablar una relación o encontrar una persona adecuada para ti. Que no te preocupe lo que la gente diga o piense, la última palabra la tienes tú, vienen días muy buenos para ti pues muchos planes se van a hacer realidad, trata de no perderte en tu camino y así podrás conseguir cuanto te propongas. Aprende a decir que no, no puedes resolverle la vida a todas las personas cuando no has podido resolver ni la tuya. Hay muchas oportunidades de realizar un viaje y podría ser con familia o pareja, disfrútalo y trata de desestresarte.

ACUARIO

Acuario, siempre pensando fuera de la caja. Este mes, tu creatividad estará como un rayo láser. Pero no te pierdas en tus ideas y asegúrate de prestar atención a las necesidades de los demás. Y no te hagas el rebelde sin causa, que a veces seguir la corriente no es tan malo. Te vienen llamadas del pasado que deberás de atender y no dejarlas pasar, cierra ciclos que ya no te conducen a nada o de lo contrario seguirás estancado o estancada sin poder salir de ese bache. Muchas mejoras en el terreno económico, hay posibilidades de mejorar en los dineros debido a ciertos negocios que van a aparecer. Ponte las pilas y haz lo que tengas que hacer para lograr tus sueños y metas, si te quedas sentado no conseguirás nada, la vida te va a devolver con creces lo que en el pasado te negó o no te dio. Aprende de cada lección que te pone la vida para no volver a cometer los mismos errores, hay amores del pasado que podrían retornar en cualquier momento y con ello traer ciertos problemas a tu vida. Deja de pensar en lo que no tiene sentido y céntrate en lo que en realidad vale la pena.

CAPRICORNIO

Capricornio, obsesionado con el trabajo y el éxito. Este mes, tu ambición estará más alta que una montaña. Pero no dejes que eso te consuma por completo. A veces, tomarte un respiro no te va a hacer perder el mundo. Y no todo el mundo tiene que seguir tus reglas, ¿ok? Días en los cuales podrías perder la paciencia con quien te ha hecho esperar demasiado y no te ha resuelto nada. Tu carácter está muy fuerte, se ha tornado algo complicado pues en los últimos meses no aguantas ya mucho, tienes poca tolerancia y sueles decir las cosas tal cual son, explotadas mucho con las demás personas y sueles ser una persona algo insegura. Eres de los signos más justos y cuando algo no te gusta lo dices como es y sin pelos en la lengua ni miedo a represalias ni el qué dirán. Ten cuidado con querer imponer tu carácter con alguien igual que tú podrían resultar enojados y armarse un gran problema o lío el cual les costará trabajo resolver.

SAGITARIO

Sagitario, siempre en busca de la próxima aventura. Este mes, estarás como un caballo desbocado. Pero no salgas corriendo sin pensar en las consecuencias. Y deja de prometer cosas que no puedes cumplir, que tu lengua es más rápida que tu acción. Cree y confía en quién eres y conseguirás cuanto te propongas. Te va a llegar dinero extra o te va a caer un nuevo negocio el cual va a resultar bueno, pero para eso deberás de realizar una nueva inversión con ayuda de algún familiar. Las palabras mal dichas quedan grabadas para siempre y duelen más que una mala acción, así que piensa dos veces antes de actuar. Si tienes pareja o una relación no seas demasiado exigente con tu pioresnada, algunas veces abusas de los celos y eso lejos de acercarte a tu pareja te alejas cada vez más. Aprende a no meterte en problemas y más si no son de tu incumbencia, vienen días cargados de buenos momentos en familia que deberás de aprovechar, no te dejes llevar por chismes de vecindad dentro de la familia que solo van a afectar y sacar de tu zona de confort.

ESCORPION

Escorpio, el misterio en persona. Este mes, tus emociones estarán más intensas que un volcán en erupción. Pero no uses esa intensidad para manipular a los demás. Y deja de guardar secretos como si fueras el FBI. A veces, compartir un poquito no está tan mal. Cuida mucho la parte de tus sentimientos y no lo expongas tan pronto con la primera persona que aparece. Vienen situaciones complicadas en el área familiar, pero vas a saber afrontarlas y resolverlas de la mejor forma. Vienen buenas cosas en el terreno del amor sin embargo necesitas quitar de tu camino todo eso que estorba o no te deja avanzar de buena manera, has tenido oportunidades buenas pero algunas veces exiges más de la cuenta. Andarás en un tono mucho más positivo, se van a resolver muchas cuestiones en la familia las cuales no tenían salida desde hace tiempo. No confíes ni en tu sombra y menos en estos tiempos porque te llevarás grandes sorpresas, hay personas que solo están contigo por interés y buscarán la manera de obtener algo de ti sin pagar la factura.

LIBRA

¡Ay, Libra, ¡el eterno buscador de equilibrio! Este mes, te encontrarás como una balanza en una montaña rusa. Pero no evites los conflictos solo para mantener la paz. A veces, es necesario enfrentar las cosas de frente. Y no te pases horas eligiendo qué ponerse, que no eres modelo de pasarela. Días en los cuales entenderás porque muchas personas tuvieron que salir de tu vida. No te dejes menospreciar por nadie, recuerda que tú tienes el control y estas para escoger no para ser escogido. Si ya tienes a una persona a tu lado muéstrale tus sentimientos cada vez eres más duro contigo y los demás. Si no tienes una relación date el tiempo para descansar y disfrutar al máximo tu soltería, renuévate, reencuéntrate y date la oportunidad de enamorarte de ti mismo antes de enamorarte de alguien más. En el trabajo se presentarán grandes cambios, pero deberás de ser muy inteligente para poder aceptar la oferta que en verdad te convenga. Cuidado con amores de una noche y con una persona de tu mismo signo que podría meterte en problemas. Si has pasado por problemas de salud no te preocupes que poco a poco volverás a ver la luz al final del túnel. Hay oportunidad de un viaje y de un cambio de casa que te va a beneficiar mucho.

VIRGO

Virgo, siempre buscando la perfección en todo. Este mes, relájate un poco. No todo tiene que ser impecable. A veces, el caos tiene su encanto. Y deja de criticarte a ti mismo y a los demás. La vida no es una lista de quejas. Muchas de tus relaciones no prosperan porque arrastras cuestiones de tu pasado que te siguen afectando mucho en tu presente. Cuida mucho tu salud para no cometer errores. Momento de que controles tu carácter y que toda esa energía que traes contigo la ocupes de manera positiva en ejercitarse y llevar una vida más atlética y perra. No dejes proyectos empezados, es momento que te enfoques en todo eso que has querido y deseado o de lo contrario pasará el tiempo y para el día de mañana quizás sea muy tarde. Vienen días de cambios, de comenzar a desarrollar la paciencia en tu vida para poder crecer en todos los aspectos en los que has estado estancado. Cuida mucho tu forma de expresarte porque hay personas que te rodean que se tomarán esas palabras muy apecho y se sentirán ofendidos y al final eso puede traer grandes problemas a tu vida.

LEO

Leo, mi rey o reina del drama. Este mes, tu ego estará más inflado que un globo en una feria. Sí, eres fabuloso, pero baja un poco de esa nube y presta atención a las personas a tu alrededor. No todo gira en torno a ti, cariño. Y deja de buscar admiración constante, ¿vale? Cree y confía en ti y en lo que quieres y deseas conseguir y será tuyo, deja la negatividad para otro momento. La vida te va a dar una gran lección. Mejoras laborales, cambios de horarios y nuevos ingresos te dejarán ingresos extras. Si tienes pareja debes decirle lo que sientes el quedarse callado y guardar información también es una mentira oculta, trata de ser más sincero o sincera y que truene lo que tenga que tronar. Ve lo que sucede de manera positiva pues sueles buscar solo lo negativo y por esa cuestión no avanzas y te quedas atorado en lo mismo. Despréndete de rencores de tu pasado que no te dejan avanzar y solo te causan problemas. Es momento de cambiar un poco tu carácter y bajarle dos rayitas porque a pesar de estar en tu ciclo de cumpleaños andas que no te aguantas y quieres desquitarte con quien ni la debe ni la teme.

CÁNCER

Ay, Cáncer, siempre con tus emociones en la superficie. Este mes, te sentirás como una montaña rusa sentimental. Pero no te encierres en tu caparazón cada vez que te sientas vulnerable. A veces es bueno dejar que los demás te vean llorar. Y no, la pizza no soluciona todos los problemas. Mucho éxito en cuestiones que tengan que ver con cursos, exámenes o escuela. No creas en promesas falsas que de esas tendrás muchas, vienen días buenos de muchas aventuras y de darte cuenta quien en realidad vale la pena y quien de plano nomás está de oquis en tu vida. Sabes lo que quieres y cómo conseguirlo, no necesitas de nadie para lograr lo que te dé la gana. Te llegarán noticias que te podrían poner algo pensativo o quizás algo nervioso, acepta lo que tenga que ser de la mejor manera. Si tienes pareja y han existido complicaciones es momento de poner las cartas sobre la mesa y ambos decidan qué quieren y que necesitan para estar bien y ser felices sin apropiarse de la libertad del otro. No es momento de culpar a nadie de lo que estás viviendo, hazte responsable de tus acciones. Tu problema es que no sabes separar tu trabajo de tu vida sentimental y muchas veces te desquitas con tu pareja (en caso de tener) por lo que sucede en tu vida laboral, si sigues así eso no va terminar bien.

GÉMINIS

¡Géminis, el alma de la fiesta! Este mes, tu mente inquieta estará como una mariposa de flor en flor. Pero ¡oye!, enfócate un poco. No quieras hacer mil cosas a la vez y terminar sin haber hecho nada. La comunicación es tu fuerte, así que no andes soltando veneno con tus chismes, ¿ok? Ten mucho cuidado con cambios drásticos en inversiones no podrían salirte cómo quieres y esperas. Ponte las pilas en tus proyectos para que se puedan materializar, si bajas la guardia no lograrás ver claro. No te dejes manipular por familia ni por nadie, pon un alto y eso te ayudará a evitar problemas más adelante. Dinero extra y posibilidad de invertir en un negocio que has traído en mente. La llegada de amistad del pasado te hará sentir mucha paz y tranquilidad. Haz más caso a tu corazón y tus sentimientos antes de tomar cualquier decisión. Muchas oportunidades de realizar un viaje con pareja o familia, les irá super bien, es momento de salir de la rutina y de disfrutar un poco más la vida a veces te centras mucho en tu trabajo o en tus problemas de la vida diaria y haces un lado lo más importante que es tu familia y tus seres queridos.

TAURO

Ay, Tauro, mi roca terca. Este mes, no te quedes atascado en tu mundo de comodidad y lujo. A veces es necesario soltar un poco las riendas y probar algo nuevo. No te pongas tan testarudo. Y deja de contar tus posesiones, que no te defines por lo que tienes, sino por quién eres. Si no tienes una relación no tienes porqué preocuparte, estás en una etapa de cierre de ciclos y cambios, si tienes pareja renuévate y cambia el diario vivir pues están cayendo en la monotonía. Trata de mantener la comunicación con tu familia, no te olvides de ellos pues el día de mañana los necesitarás y quizás sea tarde para recuperar el tiempo perdido. Cuida mucho el entorno que te rodea y no trates de llenar de amargura, sino te sientes bien contigo mismo, renuévate y arregla cualquier cuestión de tu pasado que te agobie o te haga sentir miserable. Cuida la parte del dinero porque vendrán gastos que no esperabas y después andarás con la madre en rastra. No te dejes llevar por chismes y menos si vienen de la familia porque solo te traerán problemas y discusiones.

ARIES

¡Ay, Aries, siempre saltando como un resorte! Este mes, tu energía será como una locomotora sin frenos. Pero cuidado, no vayas a chocar contra una pared. Tómate un minuto para pensar antes de lanzarte a la acción, ¿eh? Y no vengas con tus berrinches si las cosas no salen como esperabas. ¡Asume las consecuencias de tus acciones, cariño! Hace falta un cambio total en tu vida el cual te ayude a renovarte y ser otra persona completamente distinta, pero para bien, cambia de look y preocúpate un poco más por tus deseos y tus ganas de verte y sentirte bien. Si tienes pareja escenas de celos se presentarán y con ello discusiones. Vienen amores baratos de una noche, no te quedes ahí o solo habrá sufrimiento, mejoras laborales y cambios en estados de ánimo que te beneficiarán muchísimo al punto de hacer unas buenas compras que tenías pendientes desde hace algún tiempo. Tiempo de darte la oportunidad de conocerte y saber que requieres para ser feliz y encontrar tu estabilidad emocional. No es momento de pensar en el pasado sino en el presente, disfruta lo que la vida ha puesto para ti y deja de lamentarte por lo que no importa y no tiene sentido. Oportunidad de crecimiento en muchas áreas sobre todo en cambio de casa o vehículo pues se ve perfecto para que todo te salga a pedir de boca.