3 razones por las que no deberías usar jabón para los platos en la lavadora

Nuestro experto en lavandería está preocupado por el truco viral con el jabón para vajillas Dawn

By Jodhaira Rodriguez

En la era de los trucos de limpieza de TikTok, nos hemos acostumbrado a ver algunos consejos bastante originales en Internet. Algunos funcionan muy bien, pero otros no tanto. Hace poco descubrimos un truco para lavar la ropa con jabón para platos. Se supone que tienes que echar Dawn directamente en la lavadora o aplicarlo a un trapo limpio y seco que luego metes en la lavadora. Y ¡listo! La ropa más blanca, brillante y limpia al final de un ciclo de lavado normal. Pero, ¿es un buen truco? Alerta: No, no lo es.

Le pregunté a Rich Handel, experto en lavandería de CR, qué pensaba de esta tendencia, y me dijo que tenía algunas dudas.

El jabón para lavar platos puede causar problemas en la lavadora

“A mí me preocuparía que el jabón para los platos hiciera mucha espuma”, dice Handel. Y no le faltan motivos. A diferencia del jabón para vajilla, que suele estar formulado para crear mucha espuma, la mayoría de los detergentes para ropa están formulados para hacer poca espuma.

Y, según mi experiencia profesional probando detergentes para la ropa, las lavadoras están hechas para manejar estas fórmulas de baja espuma, por lo que los jabones y detergentes de alta espuma -o el simple uso de demasiado detergente para la ropa- pueden acumularse dentro del tambor y hacer que la lavadora huela mal y que la ropa quede con una sensación jabonosa.

Para compensar el exceso de espuma en una carga de ropa, he visto lavadoras que añaden más agua y tiempo a un ciclo. Pero cuando hay demasiada espuma, puede salirse de la lavadora durante el ciclo. No quisiera pasar por este desastre. Unas gotas de jabón para vajilla frotadas sobre una mancha probablemente no causen estos problemas, pero cualquier cantidad superior puede provocar problemas en la lavadora.

Incluso el uso de una cantidad de detergente para ropa encima de la recomendada puede provocar estos problemas en la lavadora.

El detergente para la ropa está diseñado específicamente para limpiar y proteger los tejidos, pero el jabón para los platos no

Los detergentes para la ropa se fabrican específicamente con los ingredientes necesarios para limpiar la ropa y proteger los tejidos para que conserven su mejor aspecto. Por ejemplo, el detergente para ropa Tide incluye agentes anti-redeposición que, según la empresa, mantienen la suciedad eliminada de los tejidos en el agua y de otras prendas en una carga de ropa. Los abrillantadores ópticos de los detergentes de esta compañía y de otras marcas ayudan a restaurar el recubrimiento de las fibras que les da su aspecto blanco o brillante recién salido de la tienda.

Los jabones para platos están formulados para eliminar la grasa y otros restos de comida de las superficies duras y resistentes, no de la ropa. Lavar la ropa con jabón para vajilla puede dañar tejidos más delicados, como la seda, no necesariamente porque sea demasiado fuerte, sino porque no contiene en su fórmula todos los demás ingredientes que protegen la ropa. Y si no enjuagas bien el jabón, los tejidos quedarán rígidos.

Para las manchas difíciles de quitar con el detergente de lavar la ropa, prueba con un quitamanchas. “Creo que el jabón para vajilla puede servir para tratar una mancha si es lo único que tienes a mano en ese momento y se usa con moderación”, dice Handel. “Probamos un montón de quitamanchas y también descubrimos que los detergentes líquidos para la ropa mejor valorados son excelentes tratamientos previos para las manchas”. Si tienes una mancha aceitosa o grasienta y no tienes un quitamanchas o detergente líquido para usar como tratamiento previo, puedes aplicar una pequeña cantidad de jabón para los platos sobre la mancha antes de someterla a un ciclo de lavado normal, pero nunca más de unas pocas gotas y siempre con detergente para ropa en la lavadora también.

Los ingredientes del jabón para los platos pueden irritar la piel sensible

Si hay alguien en casa con piel sensible, sabrás lo importante que es lavar la ropa con un detergente suave y sin perfume. Las fragancias fuertes y los ingredientes agresivos están totalmente prohibidos. La mayoría de los jabones de vajilla, incluido Dawn, contienen fragancias en su fórmula. Aunque no resulte demasiado irritante para fregar los platos, puede irritarte la piel o alterarte el sueño si lavas las sábanas con jabón para los platos. Usa detergentes para ropa hechos para pieles sensibles.

