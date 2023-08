Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de agosto de 2023

PISCIS

¡Eh, Piscis! Prepárate para sumergirte en tus emociones más profundas. Tu intuición está en su punto máximo y podrías sentir una conexión espiritual más fuerte. Pero cuidado con no perderte en tus sueños y fantasías. Mantén los pies en la tierra y sé realista en tus objetivos. En el amor, busca una conexión profunda y genuina, pero no te sacrifiques en el proceso. ¡Confía en tus corazonadas, pez soñador! Es momento de encontrar ese balance en tu vida que habías necesitado y te faltaba para poder tener esa paz y esa estabilidad, vienen días de muchos cambios y nuevos amores, si aprender a ser más inteligente en todos los sentidos encontrarás mucha estabilidad en tu vida. Si tienes pareja una noticia los unirá más que nunca y quitará a una persona que les ha estado estorbando desde hace algún tiempo. Es momento que cambies tu modo de parecer y enfrentar la vida, has caído en muchos errores y te ha costado entender cada golpe que te ha dado la vida. Noticia de una amistad te pondrá incomodo o incomoda que te valga madres no vivas de las acciones que otros hacen. Ten mucho cuidado con golpes o caídas las cuales estarán a la orden del día y podrían traerte ciertos problemas de los cuales va a ser complicado salir

ACUARIO

¡Oye, Acuario! Prepara tus ideas revolucionarias porque es tu momento de brillar. Tu mente creativa y única te llevará por caminos interesantes. Pero no te aísles demasiado en tu mundo de ideas brillantes. Colabora con otros para dar vida a tus proyectos. En el amor, busca conexiones genuinas y no tengas miedo de mostrar tu autenticidad. ¡Sigue siendo ese aguador vanguardista! Ten mucho cuidado con chismes de vecindad que llegarán a tus oídos y podrían ponerte muy de malas, no hagas caso ni los tomes en cuenta que no vale la pena hacerlo. Es tiempo de concluir y cerrar proyectos, si quedaron inconclusos y no tienes deseos de continuarlos déjalos y dedícate a lo que te gusta y tienes en mente. Un familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. Un chisme de amistad llega a tus oídos y embarazo de amistad en estos días. Ten cuidado con el amor de una noche, no se hizo para ti. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, no te pierdas en el camino y ve tras cada uno de tus sueños y metas y haz lo que esté en tus manos para lograr tus objetivos.

CAPRICORNIO

¡Eh, Capricornio! Es hora de poner en marcha tu ambición. Tu determinación te llevará lejos en el trabajo y en la vida. Pero no te vuelvas tan rígido en tus objetivos que olvides disfrutar el proceso. Encuentra un equilibrio entre la responsabilidad y la diversión. En el amor, no tengas miedo de mostrar tu lado más vulnerable. Las relaciones requieren esfuerzo, así que invierte tiempo en ellas. ¡Sigue escalando hacia el éxito, cabra perseverante! Cuida mucho tu imagen ante los demás pues podrías dejar mucho que desear en estos días. Hay una amistad la cual te dejará grandes ganancias, checa algo que tenga que ver con un negocio porque todo se ve perfecto para que todo te salga como esperas. Un nuevo amor se visualiza, pero para ello deberás de desprenderte de equipajes falsos que vienes cargando desde hace tiempo, sino cierras heridas de tu pasado jamás estarás listo para darte una segunda oportunidad en el amor.

SAGITARIO

¡Oye, Sagitario! Es hora de soltar las riendas y aventurarte hacia lo desconocido. Tu espíritu aventurero está en su apogeo y te sentirás inspirado a explorar nuevas fronteras. Pero cuidado con no prometer más de lo que puedes cumplir. En el amor, la honestidad es esencial, así que no te escondas detrás de una fachada. Enfócate en tus objetivos, pero no te olvides de disfrutar del viaje. ¡Ve a por todas, arquero intrépido! Cada que pretendas cambiar algo de tu forma de ser que sea porque lo necesitas y lo quieres hacer propiamente y no para darle gusto a alguien. Cuidado con dos personas enemigas tuyas pues están complotando en tu contra y buscarán la manera de dañarte de algún modo. Ya no te dejes caer por nadie, recuerda que no naciste para rogar ni para ser segundo plato. Un viaje y la oportunidad de cambiar un defecto con el que has cargado desde hace muchos años. No te culpes por errores que no son tuyos y deja que cada quien se haga responsable de tus actos.

ESCORPION

¡Eh, Escorpio! Prepárate para una montaña rusa emocional. Tu intensidad está en su punto máximo y podrías sentir que todo está bajo un microscopio. En lugar de esconder tus emociones, canaliza esa pasión en proyectos creativos o en la comunicación con seres queridos. En el amor, la confianza es clave, así que sé honesto sobre tus sentimientos. ¡No dejes que el miedo te detenga, abraza tu lado apasionado! Momentos importantes para iniciar de cero, no te detengas por nadie y ve tras tus metas y sueños pues en este ciclo la felicidad podría tocar tu puerta. Ya nos seas tan sensible y haz el corazón más duro para no sufrir tanto. No te atontes tanto o después no andes llorando, ya deja de pensar tanto en esa persona de tu pasado, ya fue, a la fregada y quien sigue. Discusiones familiares por malentendidos aparecerán en estos días. Descubrirás el verdadero rostro de una persona y se te va a caer del pedestal donde la o lo tenías. Cuídate de caídas y contar secretos de amistades, podrías meterte en un problema muy grande.

LIBRA

¡Oye, Libra! Prepárate para equilibrar todo en tu vida. Tu naturaleza amigable te hará ser el mediador en situaciones complicadas. Pero no te olvides de cuidar de ti mismo en el proceso. Establece límites claros y no te dejes llevar por las opiniones de los demás. En el amor, busca la armonía y la igualdad, pero no te conformes con menos de lo que mereces. ¡Sigue siendo ese encanto equilibrado que eres! Si tienes pareja viene momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuanto te ama en realidad. No dejes ir al amor de tu vida por alguien que posiblemente conocerás en próximos días, hay una persona que vive lejos de tu ciudad y te anda encendiendo el boiler si ya tienes un compromiso no te metas en camisa de once varas pues se te puede caer el teatrito. Tu buen y noble corazón te van a hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro. Suelta eso que duele, te afecta y daña y quita el sueño. Viene firma de contrato o documentos importantes que deberás de atender a la brevedad para evitar problemas a futuro.

VIRGO

¡Eh, Virgo! Es hora de poner tus habilidades de perfeccionismo en acción. Tu enfoque meticuloso te llevará lejos en el trabajo y en la vida cotidiana. Pero cuidado con no volverte demasiado crítico contigo mismo y con los demás. Aprovecha esta energía para resolver problemas y mejorar situaciones. En el amor, es momento de dejar de lado tus preocupaciones y abrirte a la posibilidad de la intimidad real. ¡Confía en ti mismo, que tienes mucho que ofrecer! Cuida mucho tu interior, no te lastimes más por quien no vale la pena o solo te da dolores de cabeza, la vida es justa y te pondrá grandes pruebas que te harán valorar lo que tienes y dejar de quejarte de tantas cosas, aprende de lo que tienes y valóralo pues el día de mañana se te podría caer de tus manos. Es posible que en estos días andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, agradece el tiempo que estuvieron juntos y sigue tu camino es momento de ser feliz y vivir en homenaje a él o ella. No sigas confiando en personas que solo te han dado dolores de cabeza y se la han pasado dañándote la existencia

LEO

¡Oye, Leo! Prepárate para brillar aún más. Tu confianza está en su apogeo y todos los ojos estarán puestos en ti. Pero no dejes que el ego se te suba a la cabeza. Mantén los pies en la tierra y recuerda que el trabajo en equipo es clave para el éxito duradero. En el amor, podría haber algunas chispas, pero recuerda que el respeto mutuo es esencial. ¡Adelante, sigue siendo la estrella que eres! Si tienes pareja podrían iniciar un ciclo complicado lleno de dudas. No descuides tu cuerpazo criminal, hay subidas de peso muy perro. Vienen movimientos muy perros a tu vida en los cuales conocerás muchas personas y renovarás amistades. No temas a cambios en el área de los negocios. Podrías sufrir algo de estrés debido a cuestiones que te han traído mortificado o mortificada. Ten cuidado lo que dices o hablas pues podrías cometer una indiscreción y hacerle daño a personas que son importantes para ti. Deja que cada quien se rasque con sus uñas, ya no es momento de meter las manos al fuego por nadie, día a día empezarás a madurar y a quitar a la fregada a toda esa gente que te ha estorbado y no te ha dejado cumplir tus metas y sueños, deja que el mundo ruede y que la vida te sorprenda, cada momento será un renacer y una oportunidad para ser mejor ser humano.

CÁNCER

¡Oye, Cáncer! Prepárate para un viaje emocional. Tu sensibilidad está en su punto máximo, lo que significa que tus emociones podrían estar en modo montaña rusa. En lugar de esconderte en tu caparazón, trata de enfrentar lo que sientes. En el trabajo, tu intuición podría guiarte hacia nuevas oportunidades, así que confía en ti mismo. En las relaciones, es hora de ser honesto contigo mismo y con los demás. ¡No te preocupes, tu fuerte intuición te guiará! Podrías iniciar una relación prohibida o ser él o la tercera en discordia. Amor de una noche y un cambio que tiene que ver con lo laboral y económico que te va a beneficiar muchísimo. No te recrimines nada y aprende aceptar lo que el mentado universo pone en tu vida. Podrías ser víctima de chismes y malentendidos por parte de una amistad. Hay momentos que quisieras mandar todo a la tiznada e irte lejos y otras en que quieres luchar contra viento y marea para luchar por lo que amas. No vuelvas a confiar en nadie y si lo haces que sea porque te han dado motivos y hechos para hacerlo. Amate más que nunca y ve por este trabajo o negocio que tienes en mente, un nuevo miembro en tu familia aparecerá cuando menos lo esperes.

GÉMINIS

¡Ey, Géminis! Prepara tus cuerdas vocales porque este período estarás en el centro de atención. Tu charla ingeniosa y tu mente rápida te llevarán lejos, pero ten cuidado de no dejar que tu boca corra más rápido que tus pensamientos. En el amor, la comunicación es clave, así que asegúrate de escuchar tanto como hablas. Las relaciones podrían tener giros inesperados, así que mantén la mente abierta. ¡No dejes que la indecisión te frene! Ya no des por hecho algo que desconoces o no sabes en sí pues si tienes pareja podrías armar una tormenta en un vaso de agua. Ten cuidado con la manera en que te expresas de tus seres queridos pues podrías cometer una indiscreción y fregar a quien de verdad importa. Ya no temas a cambios en tu vida, esos cambios te traerán nuevos resultados y nuevas aventuras que te llenarán tu vida de éxitos y amor. Es momento que comiences a buscar una mejora en la parte económica pues entras en una etapa con algunas carencias, todo lo que tenga que ver con venta de alimentos te va a venir perfecto. Vienen días grises, podrías deprimirte al ir a la cama al pensar en personas que ya no son parte de tu vida y de tu mundo. En lo laboral crecerás y una notica de amistad podría hacerte sentir un poco mal..

TAURO

¡Eh, Tauro! Agárrate bien a tu terquedad, porque este período te desafiará a adaptarte. Aunque prefieres tu rutina confiable, el universo tiene otros planes para ti. Abraza los cambios con la cabeza alta y verás que pueden llevar a oportunidades sorprendentes. Mantén los ojos abiertos en el trabajo y en el amor, podría haber algo que cambie tu perspectiva. No te preocupes, ¡tus raíces seguirán siendo fuertes! Vienen noticias que tienen que ver con embarazos en amistades y un viaje que se llevará a cabo a finales de mes puede ser playa o bosque solo deberás de tomar tus precauciones. Manda bien lejos a la gente tonta que solo te roba energías, aprende a deshacerte de toda esa gente y a ver más por ti. Ten cuidado con una amistad, andará hablando de ti y contando cosas que le dijiste en secreto. La vida te llenará de sorpresas y por fin conocerás el verdadero sentido del amor y la amistad. Aprende a no cerrar tu corazón por traiciones que viviste en tu pasado. Recuerda quién eres y lo que vales. Noticias de familiares lejanos. Se visualiza la llegada de un nuevo amor el cual te enseñará a comprender mejor ciertas cuestiones que te agobiaban. Termina amistad en próximas fechas debido a ciertos roses o problemas que venían cargando ya desde hace tiempo, solo se irán alejando al punto de dejarse de hablar.

ARIES

¡Eh, Aries! Agárrate bien los pantalones porque este período va a ser como una montaña rusa emocional. Tu energía está más alta que nunca, pero cuidado con no quemar tus cartuchos demasiado rápido. Si te lanzas a las cosas sin pensar, podrías acabar con más dolores de cabeza que satisfacciones. Domina tu impulsividad y enfócate en metas realistas. ¡No te preocupes, la aventura sigue siendo tuya, solo asegúrate de llevar un mapa contigo esta vez! Ten cuidado con tu manera de ver las cosas, algunas veces te dejas influenciar por amistades y de esa manera caes en errores tontos. Viaje se comenzará a planear en próximos días. Cuida mucho tus ansias pues estarás comiendo mucho al punto que aumentarás de peso. Si tienes un amor es momento ideal de dar el siguiente paso, no pierdas más tiempo, la vida se encargará de mejorar cualquier problema que pudiera existir en estos momentos. Partida de madre, ten cuidado por donde caminas para evitar accidentes de los cuales te puedas lamentar o parar en el hospital. Si te mandaron a la tostada o en su defecto fuiste tú quien cortó una relación hoy es el día de iniciar de cero, empieza de nuevo y date la oportunidad de ir por nuevos planes, proyectos y personas. Manda al chorizo a esa persona que se quiere interponer en tus planes, solo a ti te corresponde ver por tu felicidad no a las demás personas.