Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de agosto de 2023

PISCIS

¡Eh Piscis, estás nadando en aguas profundas! Tu intuición y sensibilidad están en alza, pero cuidado con no ahogarte en tus propias emociones. Busca momentos de soledad para recargar pilas y no te dejes arrastrar por corrientes negativas. La creatividad te salvará. A la tiznada los vecinos o vecinas que nomas sirven pa’ tirar su veneno, es tiempo que te desconectes del mundo y no te afecte lo que la gente hija de su reverenda gestora de sus días diga. En cuanto puedas haz una limpieza a conciencia de tu recamara o casa pues las malas energías se estarán presentando en estos días, necesitas sacar lo malo para darle la bienvenida a lo bueno. Si no tienes compromiso con nadie no tienes por qué rendir cuentas a nadie, así que no des explicaciones de tu vida íntima. Un nuevo trabajo se visualiza en tu escenario, recuerda que a veces no todo lo que brilla es oro, ve opciones y posibilidades y no sueltes nada hasta asegurar lo nuevo. Cambios en planes de último momento, la vida te dará sorpresas este fin de semana. Si ya tienes quien te gratine la concha no des motivos para que duden de tu fidelidad, aprende a consentir a tu pareja pues lo que no le des tú lo buscará en otros lugares.

ACUARIO

Hola Acuario, el futuro te llama desde una galaxia lejana. Tus ideas innovadoras están en su punto máximo, pero no te desconectes de la realidad. Ayuda a los demás con tus ocurrencias, pero sin olvidar que a veces un abrazo vale más que mil inventos. Nuevos proyectos se aproximan y nuevas amistades llegarán a tu vida las cuales te enseñarán grandes lecciones, si te alejas mucho de quién te ha demostrado cariño, fidelidad y amor te expones a que te olviden y en poco tiempo te manden a la china a un baile. A veces caes bien gordo pues sueles creerte la divina garza envuelta en huevo y eso a muchas personas no les parece de ti, pues te dar aires que no te corresponden. Si tienes una relación ten cuidado pues viene un engaño o mentira por parte de tu pareja hacia ti, descubrirás cosas del pasado que pudieran hacerte desconfiar de quien amas. Que te valga pues tu esencia es tu esencia y no tienes por qué cambiarla por nadie. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento y una oportunidad que tuviste se la llevará la que la trajo. Una amistad te necesita mucho, no le des la espalda, pues el día de mañana requerirás su ayuda.

CAPRICORNIO

¡Venga Capricornio, a trabajar duro como una cabra montesa! Tu disciplina está como el fuego, pero no te encierres en tu torre de marfil. También necesitas tiempo para relajarte y disfrutar. No te exijas tanto y recuerda que el éxito no lo es todo. A la tiznada la gente mediocre que solo te busca cuando tiene una necesidad, no des cavidad en tu vida a gente aprovechada que solo quiere burlarse de ti y obtener algo a cambio. La pasividad y mediocridad no se hizo para ti, sin embargo, la has conocido pues te has humillado muchas veces para conseguir lo que deseas, eres muy de tirarte al piso para que te levantes, pero de tonto no tienes un pelo pues sabes muy bien cómo lograr tus metas y objetivos haciéndote la mosca muerta o el ingenuo e ingenua o que no rompe un plato cuando en realidad rompes toda la vajilla. Un nuevo amor puede ayudarte a mejorar en varios aspectos negativos de tu vida, pero ten presente que un amor no resolverá tus problemas, necesitas tu ponerte las pilas y actuar como Dios manda.

SAGITARIO

¡Epa Sagitario, la aventura te llama! Tu espíritu libre está en su máximo esplendor, pero no te pases de lanzado. Toma riesgos calculados y no pierdas de vista tus objetivos. Además, cuidado con las palabras, que tu lengua afilada puede causar más de un malentendido. Una enfermedad en la familia podría presentarse, todo saldrá bien no te preocupes tanto aún. En el trabajo se ve un escenario más productivo, horas extras podrían mejorar tus ingresos y pagar deudas, trata de ver más por tus sueños y metas que la vida está por recompensarte todo lo que haces. Si tienes ya una relación no les des atole con el dedo a demás personas, podrías ser descubierto o descubierta y terminar como el perro de las dos tortas. Un amor a distancia podría ser la clave que requieres para volver a confiar, sin embrago te han dañado tanto el corazón que ya no confías tan rápido en las personas.

ESCORPION

Ojo, Escorpio, que tu intensidad está al rojo vivo. Es genial que te tomes las cosas en serio, pero no te claves en la sospecha y los secretos. Aprovecha esa pasión para transformarte a ti mismo en algo mejor. La introspección te sentará de lujo. No dejes que palabrerías y malos comentarios te arruinen tu día, recuerda que la vida es muy corta para andar con lamentaciones absurdas. No cambies tu forma de ser por otras personas. Un amor o amistad del signo de piscis o cáncer será pieza clave en tu recuperación y mejoramiento como ser humano. Es probable que al terminar el día se venga una película a tu vida de lo que has hecho y te falta por hacer, quizás te arrepentirás de cosas que han pasado sin embargo no te juzgues ni flageles pues son aprendizajes que te servirán para no lograr cometer los mismos errores de siempre.

LIBRA

¡Ey Libra, el equilibrio es la clave! Tu sentido de la justicia está en su punto más alto, pero recuerda que no puedes contentar a todo el mundo. También es momento de tomar decisiones, no te quedes dando vueltas en círculos, ¡decide y avanza! A medida que logres deshacerte y quitarte todo eso que has cargado en estos últimos meses en la espalda, será en la medida que logres ver la vida de manera distinta. Un cambio de ciudad te vendría perfecto para cambiar tu forma de ver la vida y deshacerte de lo que te afecta tu estado de ánimo. Quizás estas algo confusa o confuso en cuestiones de amores, pero ten presente que estas en una etapa en que no necesitas de una pareja para ser feliz, aprovecha tu soltería para disfrutar con quien se te de tu gana y cumple metas y proyectos que seguramente con pareja no podrás. Si tienes pareja es el momento de dar otro paso a la relación o de lo contrario van a caer en el aburrimiento y al poco tiempo convertirse en costumbre.

VIRGO

Hola, Virgo, el orden y la lógica te abrazan. Aprovecha esta etapa para pulir detalles en tus planes y poner todo en su sitio. Eso sí, no te vuelvas loco buscando la perfección absoluta, ¡nadie es perfecto! Y por favor, suelta un poco el control, te hará bien. Cambios en la casilla del dinero, te esperan movimientos financieros a tu favor los cuales te ayudarán a resolver algunas deudas. No caigas en errores que ya cometiste, si tienes tantas posibilidades de caer en uno nuevo. No confíes en quien ha llegado a tu vida en estos días pues sus intenciones no son del todo buenas y podrían meterte en problemas de chismes con tu pareja o amigos. A veces te atontas demasiado pues piensas que mereces lo que tienes sin embargo pudieras tener algo mejor, no te conformes con tan poco y ve siempre por más pues en la medida que busques lograrás encontrar. Una amistad se comprometerá o conseguirá pareja en próximas fechas. La vida te pondrá una prueba muy grande que te hará valorar lo que tienes a tu alrededor.

LEO

¡Arriba ese ánimo, Leo, que el escenario es tuyo! Tu carisma está en su máximo esplendor, pero no dejes que se te suba a la cabeza. Brilla, pero sin eclipsar a los demás. También, abre bien los ojos en el ámbito laboral, oportunidades están llamando a tu puerta. Tu carácter fuerte y tu lengua suelta podrían meterte en unos apuros muy perros de los que te sería muy difícil salir, a veces tu sinceridad les causa problema a las demás personas, no te tomes las cosas tan apecho y sigue como eres, al final quien te quiere ya sabe cómo eres y sabe aguantarte. Si tienes una relación viene una salida de la ciudad o un evento que los va a hacer pasar momentos muy buenos, cuídate de la rutina y costumbre pues siempre serán tus enemigos. En la medida que perdones y des vuelta a la página será en la medida que las heridas sanen si una vez te fregaron la existencia el golpe que te diste te servirá para que no te vuelva a pasar, aprende de ese error.

CÁNCER

Oye, Cáncer, tu lado emocional está en su salsa. Pero no te ahogues en un vaso de agua ni te hundas en dramas. Tu intuición está afilada como cuchillo nuevo, así que confía en ella. Además, es hora de dejar atrás esas cargas del pasado, ¡libérate! No confundas amistad con amor, a veces te enamoras a la velocidad de la luz y cuando menos lo esperas ya estás hasta las chanclas. Una relación a distancia se terminará en próximas fechas. Si tu pareja ha estado ausente o ya no es lo mismo, es momento de cambiar la rutina y poner las cartas sobre la mesa, el tiempo no se hizo para perderlo. Una amistad podría ser víctima de robo o pérdida de objetos. Hay una energía bastante positiva en una persona que te rodea, podría ayudarte mucho a ver la vida de manera distinta y darte un buen consejo para mejorar en ese aspecto que no te deja avanzar.

GÉMINIS

¡Eh, Géminis tu mente es un hervidero! Pero cuidado, porque a veces tantas ideas te hacen perder el foco. Concéntrate en lo importante y no te quedes solo en la superficie. Las relaciones también están en el aire, así que sé claro y directo, sin tanto rodeo. Tu paciencia y tranquilidad para enfrentar a algunas personas podría ser la clave para no caer en provocaciones tontas, que no te afecte lo que otros digan o piensen de la vida y de las cosas. Los caminos que cruces te enseñaran con quien, sí y con quien no debes seguir tu viaje, cierra ciclos inconclusos para poder iniciar nuevos. Ten cuidado con lo que deseas sobre todo en lo negativo pues podría cumplirse más pronto de lo que deseas. Las relaciones a distancia no son lo tuyo, no pierdas tu tiempo. Si tuviste una mala separación con alguna expareja fue por tu tontees y mediocridad pues en tus manos siempre estuvo la posibilidad de mandar todo al carajo, ten presente que cuando hay traición y mentiras en una relación se es muy difícil recuperar la confianza.

TAURO

¡Vamos, Tauro a ponerle ganas! Este período es ideal para cultivar tus pasiones y poner en marcha esos proyectos que tienes en mente. Pero ojo, no te quedes en tu zona de confort como un oso en su cueva. El mundo está ahí afuera, así que ¡a por ello! Días de mucha reflexión en los cuales entenderás el porqué de muchas cosas. Ten cuidado con tu pasado pues hay situaciones que no has logrado superar, eso podría ser impedimento para no avanzar en unas cuestiones. Noticias de lo laboral llegarán en próximos días, ten cuidado con lo que piensas, buscas y deseas pues se te podía cumplir cuando menos lo imaginas. Tus errores podrías pagarlos caros, tienes toda la felicidad a tu alcance sin embargo se te ha hecho vicio vivir de rodillas, no temas a enfrentar a quien solo te ha pagado con traiciones y malos tratos. Si tienes una relación y ya de plano han llegado a la costumbre, es momento de tomar tus cosas y buscar alguien que te vuelva hacer soñar, el amor no acaba solo cambiará de cama.

ARIES

¡Eh, Aries, estás en modo torbellino! Tu energía es como un cohete en llamas, pero a veces te olvidas de frenar. Mira, tómalo con calmita y no te lances de cabeza sin pensar. Si controlas ese ímpetu, vas a brillar más que el sol. Amas hasta que te duele y por eso en muchas ocasiones terminas bien lastimado o lastimada, es momento de decidirte e ir por eso que mueve tu mundo, el amor no es que no se haya hecho para ti, es solo que no has logrado encontrar a alguien que ame en la misma intensidad que tú lo haces. Cuídate mucho de ser un ángel para el mundo pues podrías descuidar tu propia vida, atiende tus prioridades, deja de creerte santo y pensar en resolverle la vida a todo mundo, es momento que seas más egoísta y pienses más en ti. Si tienes una relación y ha existido distanciamiento con tu pareja, da el siguiente paso y pide perdón si fuiste el culpable, que no quede en tus manos el querer solucionar eso, si de plano él o ella no hacen nada para arreglar el asunto es momento de decir next y seguir tu camino con alguien que si te valore.