Las mejores sillas altas para bebés del 2023

Las pruebas de seguridad y facilidad de uso de Consumer Reports revelan las mejores sillas altas para bebés de marcas como Bugaboo, Graco, Maxi-Cosi, Skip Hop y más

Consumer Reports continúa probando nuevos modelos de sillas altas para bebés, incluyendo marcas populares como Graco, Ikea, Lalo y Stokke.

Como padre relativamente nuevo con un niño pequeño y un bebé, sé lo importante que es tener productos para bebés que sean seguros y fáciles de usar.

Uno de los artículos para bebés más utilizados e importantes- al igual que las carriolas, las sillas de coche, los moisés y las cunas– son las sillas altas para bebés.

Aunque todas las sillas altas para bebés que se venden en los Estados Unidos deben cumplir con las normas federales de seguridad que entraron en vigor en junio del 2019, aún existen diferencias significativas que van más allá de su estética y estilo. Algunas son más fáciles de usar y limpiar que otras, y algunas son incluso más seguras, dependiendo de qué tan estables son y del tipo de arnés que utilizan.

Consumer Reports cuenta con los resultados de pruebas para más de una docena de sillas altas para bebés, incluyendo modelos de marcas populares como Bloom, Bugaboo, Cosco, Fisher-Price, Graco, Ikea, Lalo, Maxi-Cosi, Peg Perego, Skip Hop, Stokke y más. A continuación encontrarás las seis mejores sillas altas para bebés de esas pruebas. Para ver cómo fue el desempeño de los demás modelos, consulta nuestra guía completa de calificaciones de las sillas altas para bebés.

Las seis mejores sillas altas para bebés

Todas estas sillas mantendrán a tu bebé seguro y te ayudarán a que la hora de la comida sea más fácil para ti. Para obtener más consejos sobre cómo elegir una silla alta para bebés, consulta nuestra guía detallada de compra.

Tres cosas que debes buscar en una silla alta para bebés nueva

Hay varias cosas que debes considerar al comprar una silla alta para bebés, para esto simplemente revisa nuestra guía de compra de sillas altas para bebés. Hay características que son imprescindibles, como por ejemplo que cuente con un buen sistema de soporte en la entrepierna y un arnés de cinco puntos, y todas nuestras selecciones anteriores cuentan con estas características. (Todas ellas, con la excepción de la marca Bugaboo, utilizan arneses que se convierten de cinco puntos a tres puntos. El Bugaboo tiene un arnés regular de cinco puntos. Los dos puntos adicionales del arnés son las correas para los hombros).

Además de esto, Joan Muratore, que supervisa las pruebas de sillas altas para bebés de Consumer Reports, dice que hay tres cosas clave que los padres deben considerar.

Busca modelos con una cubierta para la bandeja o charola de comida que sea fácil de quitar y se pueda lavar en un lavavajillas o elige una bandeja de comida que se pueda remover. La bandeja tampoco debe tener secciones o diseños, en donde se puedan acumular restos de comida y gérmenes. Ten en cuenta el espacio que tienes disponible en tu cocina o comedor. Si tu cocina, al igual que la mía, es pequeña, considera una silla alta para bebés que sea plegable, y pueda doblarse de forma compacta para que sea más fácil de guardar cuando no se esté usando. Si buscas una silla alta para bebés que sea fácil de limpiar, considera un modelo que no tenga asientos de almohada o cojín. “Una silla sin cojín o almohadilla para el asiento puede parecer muy austera o hasta un tanto fría para tu bebé, pero en verdad son más fáciles de limpiar”, dice Muratore. “Si prefieres una silla con almohada o cojín para el asiento, busca una sin adornos, encajes, bordes y holanes, que pueden acumular suciedad y restos de comida. Un cojín que se pueda limpiar con un trapo o paño es bueno, pero uno que se pueda poner en la lavadora es mejor”. Basándome en mi experiencia personal, podrías encontrarte deseando no haber utilizado un asiento con cojín después de la primera cena con espagueti de tu bebe.

Cómo Consumer Reports prueba las sillas altas para bebés

El equipo de Muratore realiza pruebas en sillas altas para bebés para evaluar tres características que son clave: seguridad, facilidad de limpieza y facilidad de uso. Nuestras pruebas de seguridad se basan en las mismas normas de seguridad utilizadas por el gobierno federal e incluyen evaluaciones del sistema de retención y la estabilidad de la silla, así como evaluaciones de carga para asegurarnos de que la silla puede soportar más peso del indicado sin doblarse o colapsarse.

En cuanto a la facilidad de uso, nuestros evaluadores analizan qué tan fácil es ajustar el arnés, plegar y desplegar la silla, quitar y poner la funda del asiento, ajustar el respaldo (si es reclinable) y quitar y poner la bandeja de comida o la cubierta de la bandeja. En cuanto a la facilidad de limpieza, el equipo de Muratore evalúa qué tan fácil o difícil es limpiar la silla tomando en cuenta todas sus partes, incluidos los materiales con los que se fabricó, el diseño de la bandeja de comida, la estructura de la silla, si tiene un cojín que se puede lavar en lavadora (o si no tiene ningún cojin), cómo se instala y posiciona dicho cojín en el asiento de la silla y más.

