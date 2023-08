Nonagenario artista: ‘He trabajado en mis pasiones, la pintura y el periodismo’

A pocos días de cumplir 94 años, el pintor mexicano José Raúl Plasencia radicado en Los Ángeles confiesa que aunque no hizo dinero en su vida, se siente pleno porque se ha dedicado a trabajar en lo que más ama, la pintura y el periodismo.

“Nací el 17 de agosto de 1929 en la ciudad de México, pero me crié y me formé en Guadalajara, Jalisco”, dice el pintor, entrevistado por La Opinión en su departamento en el centro de Los Ángeles, una ciudad a la que llegó a vivir cuando tenía alrededor de 50 años, después de un periodo de ir y venir entre México y Estados Unidos.

“Cuando era joven, me metí a estudiar a la Escuela Libre de Derecho en la ciudad de México, pero no me gustó y no terminé la carrera. De ahí me fui a la Escuela de Artes Plásticas de San Carlos y a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda”.

Fue por esos años que se interesó en el periodismo y comenzó a trabajar en el periódico El Nacional a donde prestó sus servicios por alrededor de 10 años.

“Me dio por entrevistar a artistas. Conocí a grandes muralistas como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Orozco era seco, hermético, retraído, evitaba la plática; pero Diego era muy elocuente, muy sabio, amable, culto y estaba lleno de anécdotas. Su plática era muy interesante”.

A través de su trabajo periodístico, descubrió el arte, y en 1940 comenzó a pintar; y ha sido muy creativo porque tanto pinta al óleo como dibuja a lápiz; y ha sido muralista y escultor.

José Raúl Plasencia muestra una foto donde entrevista a Diego Rivera. (Araceli Martínez/La Opinión)

De sus obras más importantes, destacan dos murales diseñados y pintados para la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en Guadalajara.

Su hija Edhid dice que los murales sobre el Bautismo de Cristo y la Última Cena se pueden apreciar en los muros de la Iglesia de Lourdes.

En Los Ángeles, creó un mural en Camachos Cantina en Universal Studios que tristemente ya no está; y en la Iglesia de la Resurrección que por falta de mantenimiento se borró.

El pintor, quien posee una gran lucidez mental, no encuentra las palabras para definir el estilo de su numerosa obra.

En las paredes de su departamento se observan cuadros de diferentes paisajes. Sobresale uno de los canales de Venecia, la ciudad a la que viajó acompañado por el amor de su vida, la también pintora, la española, Isabel Broy, a quien conoció en Los Ángeles, y fue su novia hasta su muerte el 4 de enero de este año. Isabel falleció a los 96 años de edad.

“Nunca vi un amor más puro y profundo entre dos seres humanos”, dice Edhid.

José Raúl Plasencia hace unos años pintando. (Cortesía)

En las paredes del artista también se puede ver un imponente cuadro de El Quijote; y un retrato del científico Albert Einstein.

“En los últimos años me ha gustado mucho pintar cuadros con la imagen de Cristo”, dice el artista, quien no encuentra una explicación para hacerlos, simplemente lo atribuye a su inmensurable fe en Dios.

Una de las paredes de su departamento está llena de sus pinturas de Cristo; y también se observan algunas con las muchas iglesias que ha creado con sus pinceles.

Tiene además obras de escultura como la de bronce que le hizo al general Eugenio Zúñiga en Tlajomulco, México.

Sobre su mesa, se encuentran algunos recortes de periódicos de las entrevistas que hizo a grandes personajes, maestros y artistas mexicanos, pero además muestra un cuadernillo con más de 80 poemas que ha escrito.

Litografias de José Raúl Plasencia. (Cortesía) Litografias de José Raúl Plasencia. (Cortesía) Litografias de José Raúl Plasencia. (Cortesía) Litografias de José Raúl Plasencia. (Cortesía)

El pintor es sin duda un gran creativo. Ha montado exhibiciones de su trabajo como One Man Show en el Becktel International Art Center de la Universidad de Stanford en 1977; y en 1975, una exposición colectiva en el Music Civic Center de Los Ángeles.

Ha hecho numerosos retratos, pero algunos de los trabajos de los que más se siente feliz son de las decenas de litografías de personajes típicos de su querida Guadalajara como el afilador de cuchillos, los músicos de marimbas, un violinista callejero, los vagabundos que piden limosna en las calles, los tamborileros, y otros muchas figuras.

“Fueron alrededor de 100 copias vendidas de estas litografías en la exhibición de la Alianza Francesa de Guadalajara”, dice su hija Edhid.

Es mucho el trabajo creado por el prolífico artista mexicano a lo largo de su vida, y aunque su salud se ha visto mermada y su cuerpo se ha vuelto frágil, con dificultades para caminar a partir del 2020, siente que aún puede dar más.

“Me gustaría tener un trabajo como maestro de pintura aunque no me paguen nada”, dice orgulloso de haber sacado adelante a sus tres hijos Lorena, Edhid y Martín con la venta de sus cuadros.

“No puedo quejarme de mis hijos. Todos han salido buenos”.

José Raúl Plasencia junto a su hija Edhid Plasencia. (Araceli Martínez/La Opinión)

Su hija Edhid le ha creado una página en Instagram para promover la venta de sus cuadros, quien revela que anhela encontrar un lugar para montar una exhibición del trabajo artístico de su padre sobre todo del relacionado con el tema religioso como su colección de Cristos.

“Me siento muy orgullosa del trabajo artístico de mi papá, y me gustaría mucho que se haga una exposición de sus Cristos en la Catedral de Los Ángeles”.

Si bien ya no puede trabajar al mismo ritmo de su juventud, el pintor no deja de crear y lentamente sigue pintando sus Cristos, la obra de la que más se siente satisfecho.

“Ojalá se me hiciera pintar un mural. Aunque estoy en silla de ruedas puedo hacerlo movido por una grúa”.

José Plasencia, una vida llena de satisfacciones. (Araceli Martinez/La Opinión) Algunos de los artículos de José Plasencia. (Araceli Martinez/La Opinión) El retrato de Einstein de José Plasencia. (Araceli Martinez/La Opinión) El artista José Plasencia muestra uno de sus Cristos. (Araceli Martinez/La Opinión) Retrato de Isabel Broy, la española que fue el amor de la vida del artista José Plasencia. (Araceli Martinez/La Opinión)

Lo que este nonagenario artista quiere hacer, es mantenerse activo: “La actividad salva al hombre del aburrimiento y del deterioro personal que se presenta cuando uno no hace nada. Cuando yo era periodista, me sentía satisfecho al terminar el día, aún cuando estaba muy cansado; y es que para mí, no hacer nada, es la muerte; y la actividad, es vida”.

Puedes conocer más del trabajo de José Raúl Plasencia en Instagram bajo artbyplasencia (Jose R. Plasencia).