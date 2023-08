Demi Rose posa en un jacuzzi al aire libre, usando un microbikini de hilos que cubre lo indispensable

Demi Rose viajó a Turquía, y desde ahí ha aprovechado para compartir en Instagram fotos y videos en los que se muestra luciendo su curvilínea figura. Ella posó en un jacuzzi al aire libre usando un microbikini de hilos, pero no quiso dejar pasar la oportunidad de mostrar en las imágenes los globos aerostáticos que surcaban el cielo. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

La bella modelo británica paseó por el desierto y modeló varios sexys atuendos, destacando un body transparente que resaltó sus atributos; ella escribió junto a la colección de fotos el mensaje: “Diversión en el país de las hadas”.

Desliza para ver todas las fotos

En Capadocia, Demi posó en la terraza del hotel en el que se hospeda, caminando como si se encontrara en una pasarela. Para la ocasión optó por un vestido lleno de transparencias con el que lució al máximo sus curvas; también escribió: “Un destino único en Turquía que promete llevarte en un viaje a través de paisajes surrreales, historia ancestral y experiencias inolvidables. Así que, desde luego, ¡tenía que visitarlo!” View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Sigue leyendo: