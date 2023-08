Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de agosto de 2023

Piscis

¡Piscis, el soñador sensible! Pero no te pierdas tanto en tu mundo de fantasía que te desconectes de la realidad. La empatía es genial, pero también debes poner límites para cuidar de ti mismo. Y recuerda, eres valioso, aunque no siempre te sacrifiques por los demás. Si te sientes cansado o agotado trata de reposar lo suficiente pues en poco tiempo hay posibilidades de desarrollar alguna enfermedad de los nervios. Dejas mucho que desear en las cuestiones de amor pues este algo decepcionado de él. Posibilidades de sufrir engaño o traición y una amistad tendrá mucho que ver en eso. Debes aprender de errores y traiciones para no volver a caer en lo mismo, no te permitas volver a sufrir por nadie, haz un poco más duro tu corazón pues solo así nadie afectará la existencia. Un nuevo amor podría tocar tu puerta pero salte a la calle pa’ que te vea, el amor no te irá a buscar a tu casa, si sigues colgado o colgada arrinconado en una esquina no conseguirás nada solo verás pasar la vida. Si esa relación se está llenando de mentira y dudas es momento de reiniciar todo eso, comienza a regresar el tiempo, cambia tu manera de actuar y vuelve a conquistar a tu pareja como lo hiciste cuando iniciaron.

Acuario

¡Acuario, el rebelde con causa! Romper las reglas está bien, pero no todas son para tirar al aire. En el amor, comparte tus excentricidades, pero no dejes que eso te aísle emocionalmente. No todo el mundo está en tu onda, y está bien. Si te busca quien en el pasado ya te afectó ten cuidado pues sus intensiones no son buenas, volverá poco a poco a querer entrar en tu corazón debido a su fracaso amoroso. Estas en una etapa bien fuerte pues ya no sabes qué esperar de la vida, te has decepcionado de muchas personas y te resulta difícil volver a confiar y creer en el amor y tienes toda la razón. No hagas caso de chismes en el trabajo. Aprende a descifrar tus sueños y a no bajar la guardia en proyectos. Quien te quiera te aceptará como tengas el menudo, pero tampoco abuses, ponte ya las pilas de una buena vez pues es momento de cambiar tu imagen. Si tienes una relación entrarán en un ciclo muy perro de armonía, no pierdas los detalles y las sorpresas hacia tu pareja pues por medio de ellas lograrás ganarte nuevamente su corazón.

Capricornio

¡Capricornio, la cabra ambiciosa! Pero no te encierres tanto en tu carrera que se te pase la vida. A veces relajarte no es un pecado. Y oye, también mereces disfrutar tus logros sin ponerte metas aún más altas. Empezarás un ciclo lleno de oportunidades para mejorar en tu carácter, a veces reaccionas mal con amistades pero eso se debe a las traiciones que has llevado anteriormente. No confíes en personas que conocerás en esta semana pues podrían meterte en chismes. Amor con amor se paga y olvido con olvido, quita de tu vida y mente a esas personas que no hacen nada por estar a tu lado, no tienes necesidad de dar más de la cuenta por quien solo te ofrece migajas. Cuídate mucho de lo que comentas pues te podrían meter en problemas bien grandes por andar con la quijada suelta. Mejorará la relación con tu ex, no te ilusiones, aprende a dar por cerrado ese círculo, la amistad podría ser la clave para dejar los rencores atrás.

Sagitario

¡Sagitario, el aventurero! Siempre apuntas alto, pero no prometas el oro y el moro si luego no cumples. En el amor, suelta las bromas y profundiza, que no eres solo el payaso del zodíaco. Y ese deseo de libertad, genial, pero no descartes los compromisos sin darles chance. Pero necesitas tu poner de tu parte, sino es reciproco está destinado al fracaso. Un proyecto en mente podría materializarse si comienzas a trabajar desde hoy en el. Deja de quejarte por tu cuerpo si algo no te gusta échale ganas para estar como quieres, con quejarte no lograrás nada. Cuídate a quien le aflojas pues podrías enamorarte de la persona equivocada y confundir ganas de sexo con amor. Boda o fiesta de un familiar se comenzará a planear en las próximas fechas. No busques a alguien con quien irte de borrachera, busca a quien se preocupe por ti y con hechos te muestre que le importas. Si esa persona que te pretende no está dispuesta a dedicarte el tiempo y las atenciones que necesitas estás perdiendo el tiempo.

Escorpión

¡Escorpio, intensidad en estado puro! Tu intuición es potente, pero no te conviertas en un detective obsesivo. En el trabajo, genial con tu determinación, pero no dejes cadáveres emocionales a tu paso. Relájate y ríete un poco. Busca a las personas que te transmitan paz y aléjate de quien te incomode, recuerda que nadie va a trabajar en tu felicidad más que tú mismo. Echaras de menos a un familiar que vive en tierras lejanas. Ya no permitas que comentarios negativos de personas sin qué hacer te arruinen tus días, algunas ocasiones les das más importancia a eso que a lo que tú crees y piensas de ti. No temas a nuevos proyectos pues te va ir de lo mejor. Vienen oportunidades en el amor, recuerda que perro huevero ni quemándole el hocico se le quita la maña. Es posible que por la noche sientas algo de cansancio y tristeza pues hay sucesos que no han sucedido y los añoras más que nunca. Ya no permitas más faltas en caso de tener una relación, si perdonas infidelidades y mentiras te expondrás a que te lo hagan una y otra vez. Una enfermedad en un familiar se aproxima.

Libra

¡Libra, el equilibrado social! Pero no te complazcas tanto en todos, a veces hay que decir lo que piensas, aunque no sea popular. En el amor, busca un amor justo, no te conviertas en el asesor de parejas de todos. También mereces tu cuota de atención. De un momento a la fecha has cambiado un shingo, el buen corazón y nobleza que te caracterizaba cada día se vuelve más escaso en ti, debes aprender que no todas las personas son malas ni merecen tus reproches y tu humor que algunas veces ni te aguantas. Un familiar sufrirá engaño o será víctima de una decepción amorosa. Ten cuidado con amores del pasado, podrían regresar en estos días y mover sentimientos que creías muertos. Ya en otras ocasiones te afectaron pero eso no significa que siempre vas a vivir de rodillas, date la oportunidad de iniciar de cero, ten presente que el amor no se acaba solo cambia de cama, si quieres algo bueno y mejor para ti ves tras él y no esperes que llegue por arte de magia. Es momento de hacer depuración de gente tonta en tu vida para que no te sigan mermando tus días.

Virgo

¡Virgo, perfeccionista a full! Eso está bien, pero ojo con caer en la trampa de buscar fallas en todo. El mundo no es un examen. Y tú, ¿cuándo te relajas? Recuerda que la vida no es solo una hoja de cálculo. Comprenderás que a pesar de tantas cuestiones por la que has pasado has sido feliz en algún momento de tu vida. Viene una perdida material en puerta y la salida de dos personas de tu vida. Tu sentido de humor y manera de ver la vida son parte indispensable para lograr el interés de las personas hacia tu persona, no confundas tus sentimientos y no sigas viviendo en el suelo ni mendigando cariño ni atención por una persona que nomas está ahí con palabras pero jamás con hechos. Una situación que tiene que ver con un ex amor o amigo te incomodará mucho, ya que te valgan esas cuestiones no tienen porque quitarte el sueño. Se aproximan viajes, una persona morena clara te hablará de promesas de amor. Vienen oportunidades muy buenas en muchos aspectos de tu vida, el karma cobrará venganza con quienes te dañaron en el pasado.

Leo

¡Leo, rey o reina del drama y el carisma! Pero cuidado, no te pases de la raya con la arrogancia. En el amor, pasa del melodrama, que no todos son actores en tu obra. En el trabajo, dirige con tu encanto, pero no menosprecies las ideas ajenas, que no eres el oráculo. Ten cuidado con tus planes eres muy de contar lo que vas hacer y tienes mucha envidia a tu alrededor que podría afectarte, por eso muchas de las cosas no te salen como esperas. Ya no sigas fingiendo lo que no sientes, necesitas deshacerte de toda la basura que solo te hace gastar tiempo y energía y de la cual no obtienes nada. Cambios en tu sentido de humor, ten cuidado con lo que dices pues podrías herir mucho a personas que son muy importantes para ti. Ten cuidado con caídas en estos días pues podrías darte en la torre. Un viejo amor te va hacer recordar momentos en que fuiste muy feliz en tu pasado sin embargo no estás en condiciones de regresar a lo mismo. Un amor a distancia podría surgir en estos días, ya no te metas en esos trotes. El amor se ha de presentar en tierras lejanas y en poco tiempo nacerá un sentimiento muy grande el cual será difícil de destruir el universo conspirará para unirlos.

Cancer

¡Cáncer, sensiblón de corazón! Pero no te ahogues en tus emociones ni te aísles en tu caparazón. Expresa lo que sientes, que la gente no es adivina. En el hogar, genial, pero no olvides cuidarte a ti mismo, ¡no eres solo mamá o papá! Y llega el momento en que entenderás el por qué de las cosas, es momento de que aprendas de los errores que te hicieron caer, no temas arriesgar una vez más, eso sí, mantén siempre la guardia puesta para evitar que te vuelvan hacer daño. Te llegará una noticia o sorpresa que te va hacer el día. Si sientes necesidad de buscar a una persona de tu pasado no temas en hacerlo, pero que sea para cerrar cuestiones que quedaron inconclusas. No descuides mucho la relación con tu familia pues podrías crear conflictos y rencores entre ustedes. Viene un nuevo amor por parte de una amistad o mediante una red social, posibilidades de cambio de trabajo o de mejorar ingresos. Ten cuidado con lo que llegará a tus oídos en estos días pues te sorprenderá mucho y podrías sacarte de onda. Personas del pasado seguirán perjudicando tu existencia.

Géminis

¡Géminis, el hablador nato! Tanta palabrería puede marear a veces. Concéntrate en un tema de una vez y no te pierdas en mil historias. En el trabajo, menos charla y más acción, que la mente vuela, pero hay que aterrizar las ideas. Aguas con amores de una noche pues podrían dejar solo vacío en tu vida. Si tienes pareja y esta se ha notado indiferente cuestiona que sucede, es muy de guardarse las cosas y al final todo se convierte en una bomba de tiempo. Deja el pasado atrás, centra tus fuerzas y energías en lograr tus objetivos, que el mundo ruede, no te detengas por nada que nadie lo va hacer por ti. Una amistad podría comenzar a sentir sentimientos de cariño y amor hacia ti, sino te interesa no le ilusiones. Ya no pienses tanto en el futuro que nadie sabe si estarás en el vive cada día como si fuera el último y disfruta lo que viene siendo la caricia. Ya no temas a cambios en el área sentimental, recuerda que dichos cambios te ayudaran a crecer y entender qué es lo que quieres en tu vida.

Tauro

¡Tauro, terco pero seguro! Pero eh, no te encajes tanto en tus costumbres que se te pase la vida sin probar cosas nuevas. En el amor, sin celos absurdos, confianza y relajo. Y ese deseo de lujos, calma, que no siempre hay que gastar plata para ser feliz. Semana perra, posibilidades de encamarte con amistad o con una persona que acabas de conocer, no descuides a tus amistades pues estas podrían alejarse y dejar de buscarte. Cambios en estado de ánimo y posibilidades de ir a una fiesta o evento, te encentrarás con personas que te caen bien pinche mal. Tu vida comenzará a tomar sentido, eso debido a que muchos de tus planes y proyectos se comenzarán a realizar, en estos días te cargaras de una suerte muy perra que te ayudará a concretar muchas cosas. Si tienes pareja los celos y le inseguridad podrían afectar la relación, últimamente se guardan muchas cosas. Amores del pasado desaparecen y posibilidades de nuevos sentimientos con persona de una red social. Una amistad comenzará a sentir muchos deseos desbordados por ti. Ten cuidado con la manera en que ves al pasado podrías retornar a él y podrías volver a salir lastimado o lastimada.

Aries

¡Aries, enérgico y lanzado! Pero mira, a veces te tiras de cabeza sin pensar. Este período, suelta un poco el acelerador y piensa antes de entrar como un toro. En el trabajo, dale duro pero cuidado con chocar contra paredes por la tozudez. Deja esas cosas que no te dejan avanzar en el pasado y céntrate en tus proyectos. Ten mucho cuidado con una persona que ha llegado a tu vida pues podrías desilusionarte a causa de mentiras y traiciones, no entregues todo a la primera y busca la manera de que todo sea bajo un proceso en el cual nunca confíes del todo. Posibilidades de cambios en trabajo, familia y con amistades. Un sueño te revelará grandes cosas. Si tienes pareja y esta te trata como cualquier otra persona ten cuidado pues el amor podría estar terminando, necesitas sentirte especial con quien amas. Amores nuevos llegan viejos se olvidan lo importante es que no te quedes inmóvil y disfrutes de cada oportunidad que se te. Vienen oportunidades de negocios que te dejarán muy buen dinero. Un embarazo en la familia se ve llegar o por parte de una amistad. Date la oportunidad de creer y confiar en quien te da motivos para que lo hagas, tu corazón te dirá quién debe de estar contigo y quién no.