Se declara no culpable juez del Condado de Orange acusado de matar a su esposa

El juez de la Corte Superior del Condado de Orange, Jeffrey Ferguson, se declaró no culpable de un cargo de asesinato por la acusación de que mató de un disparo a su esposa durante una discusión en su residencia en Anaheim Hills.

Ferguson, de 72 años y quien se encuentra libre después de pagar una fianza de $1 millón de dólares, compareció este martes por primera vez ante un tribunal.

En la corte, el juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Ricardo Ocampo, aprobó las condiciones de libertad de Ferguson solicitadas por los fiscales, incluida la prohibición para el consumo de alcohol y de que el acusado entregue su pasaporte.

También se le dio la orden a Ferguson de evitar sitios donde el alcohol es el principal negocio, como bares o licorerías.

El juez Ocampo prohibió a Ferguson poseer armas o municiones, además de que el acusado tendrá que utilizar un dispositivo GPS y deberá permanecer en los condado de Orange, Los Ángeles o Riverside.

Jeffrey Ferguson compareció por primera vez ante un juez de Los Ángeles. Foto: ROBYN BECK / AFP / Getty Images

La solicitud de los fiscales para que Ferguson no tuviera contacto con su hijo, quien estaba en el domicilio familiar en el momento en que ocurrió el incidente, fue rechazada por el juez Ocampo, quien dijo que esa comunicación dependía del hijo de 22 años.

Este martes, Ferguson compareció ante el juez con un traje gris, una camisa blanca y una corbata azul. Se sentó en silencio al fondo de la sala del tribunal hasta que su caso fue llamado.

Al término de una breve lectura de cargos, los abogados de Ferguson, Paul Meyer y John Barnett, calificaron el tiroteo como “accidental” e “involuntario”.

“Confiamos en que cuando un jurado del Condado de Orange escuche estos hechos, estará de acuerdo con nosotros, esto fue un disparo no intencional de un arma de fuego. No hubo intención de matar, ni malicia, y lo encontrarán no culpable”, expresó Barnett frente a la prensa afuera del centro de justicia.

Una audiencia preliminar quedó con fecha tentativa para el 30 de octubre en Los Ángeles.

La semana pasada, Ferguson, de 72 años, fue acusado de asesinato con aumento de sentencia por la descarga personal de un arma de fuego que causó la muerte y por el uso de un arma de fuego.

Se esperaba que el juez del Condado de Orange fuera procesado el 1 de septiembre, pero los fiscales solicitaron este viernes que la audiencia se adelantara a este martes en el Centro de Justicia del Norte, en Fullerton, para buscar restricciones a la fianza de Ferguson.

La jueza presidente del Tribunal Superior del Condado de Orange, María Hernández, fue quien presentó una moción para reasignar el caso al Tribunal Superior de Los Ángeles.

Ferguson es acusado del homicidio de su esposa, Sheryl Ferguson, el 3 de agosto en su domicilio ubicado en East Canyon Vista Drive, en Anaheim Hills.

Cuando llegaron los oficiales al lugar, encontraron a la mujer de 65 años con al menos una herida producida por un arma de fuego, según dijo la policía. La víctima fue declarada muerta en el sitio del tiroteo.

Según los fiscales del Condado de Orange, el juez Ferguson habría reconocido el crimen en un mensaje de texto que envió al secretario de la corte y al Sheriff para avisar que no asistiría a trabajar al día siguiente porque le había disparado a su esposa.

En un archivo judicial se dice que el juez envió el mensaje de texto: “Me acabo de perder. Acabo de dispararle a mi esposa. No estaré mañana. Estaré bajo custodia. Lo siento mucho”.

Jeffrey Ferguson tendrá una audiencia preliminar el 30 de octubre de 2023. Foto: Anaheim Police Department / Cortesía

De acuerdo con un documento de la corte, supuestamente Ferguson amenazó a su esposa esa misma noche al hacer un gesto con la mano que parecía estar apuntándola con un arma. Se menciona que el hijo adulto llamó al 911 para avisar que su padre había estado bebiendo demasiado y que le había disparado a su madre.

El propio Jeffrey Ferguson también se comunicó al 911 para informar del tiroteo de una forma vaga. Cuando se le preguntó si le había disparado a su esposa, el juez dijo que no quería hablar de eso en ese momento y que su esposa necesitaba atención de paramédicos.

Durante la investigación, las autoridades entregaron una orden de revisión en el domicilio de Ferguson y recuperó 47 armas, incluidos rifles, escopetas y pistolas, así como 26,000 rondas de municiones. Un rifle registrado legalmente a nombre del juez sigue sin ser localizado, según la Oficina del fiscal de Distrito del Condado de Orange.

Jeffrey Ferguson es originario de Oakland y obtuvo una licenciatura en ciencias biológicas y ecología social de UC Irvine en 1973. En 1982 obtuvo su título de abogado en Western State College of Law, y al año siguiente comenzó su carrera legal en la Oficina del fiscal de Distrito del Condado de Orange.

Ferguson fue presidente de la Asociación de Abogados del Norte del Condado de Orange de 2012 a 2014.

La Asociación de Oficiales de Narcóticos del Condado de Orange lo nombró fiscal del año en cuatro ocasiones, y se convirtió en juez en 2015.

Sheryl Ferguson trabajó anteriormente para los departamentos de libertad condicional de Santa Barbara y el Condado de Orange y luego para American Funds Service Company durante casi 20 años antes de convertirse en madre de tiempo completo.

