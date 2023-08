Sin sostén, Yalitza Aparicio estrena look urbano y los presume en Instagram

El orgullo azteca Yalitza Aparicio dio un taco de ojo desde su cuenta de Instagram presumiendo su belleza sin miedo nada y en medio del verano. La actriz de Hollywood usó un escote profundo, sin sostén y un look bastante urbano que, aunque no está de estreno en ella, ya tenía rato coqueteando con este estilo. Woow! 😱😱 Amamos el estilo de #YalitzaAparicio. 🔝😉



📸: yalitzaapariciomtz pic.twitter.com/mW9hpWTjaG — Despierta América (@despiertamerica) August 15, 2023

Tampoco es la primera vez que vemos a Yalitza Aparicio haciendo un verdadero acto de irreverente con la moda. Además de la versatilidad de la actriz de la película Roma, pues todo atuendo le queda muy bien. Desde la etiqueta más clásica hasta este más casual y cotidiano. El conocimiento que tiene de lo que le va bien en conjunto, es amplio. Muestra de esto, es el traje de Dion Lee que usó para un evento del exclusivo tequila Casa Azul.

Yalitza Aparicio deslumbra con look de Dion Lee en la fiesta de Clase Azul.



Su look estaba compuesto por una falda que emulaba un corsé y una blusa de inspiración sartorial.



Completando su estilo, lució joyas Cartier que daban acentos dorados al look. pic.twitter.com/fcVSHBpCH5 — SOY TRENDY (@soytrendyblog_) August 14, 2023

“Este fin de semana tuve la oportunidad de conocer Clase Azul Tequila Gold. Su licorera está realizada por artesanos mexicanos e inspirada en nuestros hermosos atardeceres”, fue parte de lo que escribió Yalitza Aparicio en su cuenta de Instagram. Esto mientras posaba con una falda de entrelazado al frente y una blusa blanca de escote profundo sin sostén. El cabello a media cola, perfecto. No es un secreto que es uno de esos mayores atributos.

Yalitza Aparicio para ‘Mujeres Asesinas’. Foto: Univision.

Yalitza Aparicio es belleza y responsabilidad social

No solo la hermosura de la artista nacida en Oaxaca es objeto de piropos por donde quiera que pasa. La responsabilidad con que toma sus raíces y la preservación de las mismas, también han cautivado a más de uno en el mundo. Nuestras voces son nuestra mayor arma para el cambio. Las palabras dan forma al mundo que nos rodea.



Utilicemos nuestras voces para defender la libertad de expresión y proteger la #LibertadDePrensa.https://t.co/nXRrWA4gjm #DíaMundialDeLaLibertadDePrensa pic.twitter.com/Cq6HoWjhWi— UNESCO en español 🏛️#Educación #Ciencia #Cultura (@UNESCO_es) May 3, 2023

Muestra de esto, es su más reciente trabajo con la UNESCO. Yalitza Aparicio, como Embajadora de Buena Voluntad de la organización, estuvo en la sede de México. Leyó un libro que muestra la diversidad del lenguaje y los orígenes indígenas.

En el caso de la mexicana, ha sido una de las actrices latinas más aplaudidas en la difícil industria del entretenimiento anglosajón. Ni una sola vez, ella ha pasado por alto lo orgullosa que se siente de ser indígena.

Esto lo hizo en el marco de Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con el fin de preservar las miles de lenguas de muchas comunidades que están en peligro de exinanición. View this post on Instagram A post shared by UNESCO en español (@unesco_es)

Lucha que también ha batallado el actor de Marvel, Tenoch Huerta. Ambos han estado al frente de los reflectores por su talento y no han desaprovechado la oportunidad para dejar claro el talento y la calidad humana de los mexicanos por los suyos. Tenoch Huerta and Yalitza Aparicio at the Sundance Film Festival https://t.co/McGPiBXj6S— Film Updates (@FilmUpdates) January 23, 2023

Sigue leyendo:

Karol G y Yalitza Aparicio se desatan y abrazan cantando La Cárcel de Los Bukis

Yalitza Aparicio vistió top mínimo y shorts elegantes en el desfile Crucero de Dior en México

Yalitza Aparicio sorprende luciendo espectacular en un evento de Cartier

Se disculpan con Yalitza Aparicio por discriminar a su familia y hasta la invitan a desayunar

Yalitza Aparicio denuncia de discriminación a restaurante mexicano por ¡Correr a su familia! | VIDEO

Yalitza Aparicio muestra su “pancita” de embarazo y desata rumores pero la explicación la tiene “Mujeres Asesinas”