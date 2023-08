Bella Thorne comparte un video en el que aparece posando en minúsculo traje de baño

Bella Thorne siempre impacta a sus seguidores en Instagram con sexys videos, y ahora compartió uno -grabado por ella misma- que la muestra en el baño, posando sensualmente y luciendo sus curvas mientras usa un minúsculo traje de baño en color lavanda que contrastó con su cabello rojizo. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La actriz y productora fue otra de las famosas que se declararon fans de la película “Barbie”, y tras verla recurrió a su cuenta en esa red social para publicar fotos en las que modela un vestido de vinil color rosa, con una abertura al centro en forma de corazón; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Ok, ¿¡¿¡Podemos hablar de por qué a los hombres no les gusta la película BARBIE?!?! ¿Pensamientos? ¿¿Opiniones?? ¡¡Necesito información!!”

Desliza para ver todas las fotos

Aparte de su carrera en el cine Bella Thorne promueve su línea de joyas, compuesta por pulseras, anillos, aretes y collares. Ella misma es una de las modelos, y recientemente compartió fotos en las que aparece usando un minivestido brillante con transparencias, complementando su look con las joyas; el texto que escribió fue: “Tu reflejo debe ser amor a primera vista”. View this post on Instagram A post shared by THORNE DYNASTY (@thornedynasty)

