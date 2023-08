Malillany Marín presume su cuerpo junto a la piscina, usando un bikini de hilos

Malillany Marín ha disfrutado al máximo sus días de descanso en Acapulco, pero aprovechó para grabarse en un video que la muestra posando junto a la piscina, usando un microbikini de hilos que resaltó sus exuberantes caderas; sus seguidores en Instagram se mostraron complacidos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Una noche la actriz y bailarina cubana decidió salir a nadar, luciendo su retaguardia al salir de la piscina. Poco después posó como toda una modelo, presumiendo su escultural figura en un bikini rosa con adornos en un hombro. View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

Malillany no olvida ponerse en forma, y en otro clip aparece usando ajustados leggings mientras usa varios aparatos del gimnasio. El mensaje que escribió junto a su publicación fue: “Como han visto en mis historias y conocen de mí, yo no hago dieta, aquí se comen carbohidratos, azúcar, carne, verduras! De todo, pero 3 veces a la semana vengo al gym, me encanta, me divierto mucho y mi cuerpo como ex deportista está acostumbrado y extraña si no lo hago. Ánimo a todos!! No es ni para competir con nadie, ni para gustarle a nadie, es para sentirnos más fuertes! más sanos! el ejercicio siempre es bueno” 🌺✨❤️ View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

