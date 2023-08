Alix Aspe conquista a la audiencia en su regreso a la televisión

Hace un par de meses Alix Aspe salió del programa ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo y de esa cadena de televisión por no lograr llegar a acuerdos de contrato, luego de eso se mudó de Estados Unidos a su natal México donde ya está de vuelta a la pantalla chica.

Ahora Alix es parte del programa ‘Despierta’ de Televisa, proyecto al que llegó acumulando éxitos y cautivando al público. Su presencia, carisma y jovialidad en el programa le ha encantado a la audiencia.

La periodista es especialista en entretenimiento y es justo con esa fuente que está brillando en el matutino. Aspe también hace “Las rapiditas”, un segmento de preguntas rápidas, para los artistas que visitan el show, y que deben responder de manera corta.

‘Las rapiditas’ de Yuri encantaron

La cantante Yuri estuvo esta semana en el programa de Televisa y Alix no perdió la oportunidad de hacer con ella la dinámica de preguntas y en redes sociales los internautas quedaron encantados.

Los fans de ambas las halagaron en la publicación que realizó Alex Aspe en su perfil en la que destacaron el talento que tiene la presentadora para manejar las entrevistas y su personalidad.

“¡¡¡En mejor lugar no pudiste estar, Alix!!! Eres maravillosa y vas a subir el rating de ese programa”; “”Eres supertalentosa”; “Tu carisma va a conquistar la audiencia”; “Alix saliste ganando”; “Me encanta Yuri y muy buenas preguntas; y obvio, muy buenas respuestas”; “Pero Yuri cada año está más bella, se conserva estupenda. Me encanta” y “Ambas lucen bellas”, son algunas de las reacciones que tuvieron los internautas sobre la ronda de preguntas que hizo Alix a Yuri.

Mensaje a Wendy Guevara

La conductora de televisión, además de a Yuri, ha entrevistado a Kany García, Paulina Rubio y a la ganadora de ‘La Casa De Los Famosos México’, Wendy Guevara, a esta última le dedicó un emotivo mensaje tras su triunfo.

“¡¡Ganadora y madrugadora!! ¡¡¡Ya está Wendy Guevara lista para #Despierta y recién salida de La Casa De Los Famosos México!!! Wendy representa más que un premio y un título de primer lugar… ¡¡¡Wendy hizo historia!!! Fomentó la apertura, la evolución, la autenticidad y la representación de tantas personas”, escribió Alix acompañado de dos fotos con la influencer. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

