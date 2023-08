Alix Aspe se estrenó en Despierta de Televisa tras salida de La Mesa Caliente de Telemundo

La periodista y presentadora de televisión, Alix Aspe, quien hasta hace poco se desempañaba como parte del staff de conductoras del programa La Mesa Caliente de Telemundo junto a Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos, ha arrancado una nueva etapa profesional. Es la nueva conductora del programa Despierta de N+ en el Canal de las Estrellas, de Televisa. N+. Alix Aspe habla en una entrevista sobre su salida de Telemundo. Foto: Mezcalent.

“Feliz de poder por fin contarles!! Hoy es mi primer día como conductora de espectáculos en #Despierta, me podrán ver todas las mañanas por el @canalestrellas @n.mas !!!!! Así que nos vemos en esta nueva y padrísima etapa del programa junto a @daniellemx_ y @lalosalazar_oficial !!”, escribió Alix en su cuenta de Instagram.

Después de su repentina y emotiva salida de La Mesa Caliente, Alix se mantuvo en contacto de cerca con sus fans. Mismos que en poco tiempo se habían enamorado de la presentadora mexicana. Ella se mantuvo activa en redes sociales muy pendiente de su público. Mismo que ahora la aplaude y felicita ante la nueva noticia de que estará al frente de las pantallas de Despierta.

Alix Aspe soñó con trabajar en la televisión en México

La ganadora de un premio Emmy se mostró muy emocionada por esta nueva etapa en la televisión en español y más aún en su propio país, México, y de la mano de Televisa. Recuerda que de niña veía el canal y soñó con trabajar ahí en algún momento. Hoy, Alix hace realidad uno de sus sueños.

La ex talento de La Mesa Caliente y nueva conductora de Despierta los acompañará todas las mañanas para darles las noticias más importantes arrancado el día. El programa tiene otras secciones como deportes, entretenimiento, cultura, etc, Acompañará a Danielle Dithurbide y Eduardo Salazar, quienes son los conductores principales.

Toño de Valdes y Anselmo Alonso también forman parte del equipo. Alix Aspe entonces será la que ponga el toque de frescura al show, manteniendo a los televidentes cerca de las últimas tendencias. No es un secreto para nadie que la mexicana vive al pendiente de todo. Desde tecnología, pasando por belleza y fitness, y hasta entretenimiento.

Salida de Alix Aspe de La Mesa Caliente

A través de un comunicado en video que publico en Instagram, la propia Alix Aspe contó que no continuaría en Telemundo, pues a la hora de renegociar su contrato no se concretó un convenio para ambas partes.

“Ustedes han sido testigo que las últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida. Ya no me verán en La Mesa Caliente con Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato, no pudimos llegar a un acuerdo. Estoy bien, estoy segura y estoy muy emocionada por todo lo que viene. Con más ganas que nunca de comerme el mundo y llegar a mi máximo potencial… Ciclos terminan…”, dijo para su momento.

A diferencia de muchos otros talentos, Alix Aspe se mostró agradecida en todo momento con el canal que le dio la oportunidad y sobre todo con sus excompañeras. “¡Después de 8 años en Telemundo, valoro cada experiencia y cada aprendizaje ¡A Gigi, A Vero y A Myrka, gracias por ser el mejor ejemplo. Saben que las amo con mi alma. Por lo pronto, aquí seguimos, siempre conectados y eso nunca va a cambiar. Les agradezco todos esos mensajes de apoyo y de amor y se los regreso con todo mi corazón. Los quiero mucho y les mando un beso enorme”, dijo aquel día. Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos, presentadoras de La Mesa Caliente, junto a Alix Aspe, conductora de Despierta, cuando aún trabajaban juntas. Foto: Cortesía de Telemundo.

