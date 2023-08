Canelo Álvarez afirma que le advirtió a Ryan García sobre lo que podría ocurrirle con Óscar de la Hoya

Luego de que Óscar de la Hoya interpusiera una demanda en contra de Ryan García para que cumpla con su contrato, Saúl ‘Canelo’ Álvarez expresó que le advirtió al californiano que llevara las cosas tranquilas con el promotor de Golden Boy Promotions para que esto no ocurriera.

En una entrevista con The Breakfast Club, Canelo Álvarez indicó que basado en su experiencia, el mexicano también fue demandado por el promotor de Golden Boy y terminaron su relación contractual en 2020, quiso aconsejar a García, pero al final cada quien toma sus decisiones. El campeón indiscutido de peso supermediano comentó que desconoce el contrato que tiene King Ry con De la Hoya.

“Sí. Yo le advertí (a Ryan García sobre De la Hoya), y le puedes preguntarle a él. Yo le advertí, pero al final del día es su decisión. Pero por mi experiencia con él, yo le advertí que se la llevara tranquilo con él. Tienes que ver cómo haces las cosas”, dijo.

Ryan García y Óscar de la Hoya no mantienen comunicación desde que discutieron en redes sociales. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

“Yo no sé nada sobre su contrato. Cuando yo estaba con ellos, yo hice mi propio contrato. Ellos no llegaron a decir que firmara algo, yo llegué con mi propio contrato, y les dije que eso era lo que yo quería”, declaró.

Asimismo, Canelo Álvarez piensa que Óscar de la Hoya tiene muchos problemas en su vida y expresó que no creía la versión del promotor sobre las amenazas que supuestamente le impidieron acompañar a Ryan García luego de su primer revés como profesional ante Gervonta Davis en abril.

“Creo que Óscar tiene muchos problemas en su vida. Cuando yo peleé con Floyd Mayweather, él estaba en rehabilitación dos días antes de la pelea. Yo no creo que haya sido cierto lo que dijo que no lo dejaron entrar (para acompañar a Ryan en la conferencia de prensa). En mi caso yo hubiera dicho ‘a la mie*** todos, yo voy a entrar para estar con mi amigo’. Quizás no tuvo los huev** para hacerlo”, agregó.

Óscar De La Hoya solo quiere que Ryan García cumpla con su contrato con Golden Boy. Foto: Francois Nel/Getty Images.

Cabe destacar que Ryan García afirmó que se sintió abandonado por su equipo el pasado 22 de abril tras la pelea con Davis y esto causó el quiebre en la relación de Óscar de la Hoya y King Ry, quienes intercambiaron fuertes mensajes en redes sociales. Después de la discusión, el promotor interpuso una demanda en contra del californiano para que cumpliera el contrato con Golden Boy Promotions y por ello ahora no tienen ningún tipo de comunicación.

“Su gente lo tiene alejado de mí. No puedo hablar con él. Cero (comunicación). Tenemos una demanda contra Ryan. No lo estoy demandando por dinero, ni él me está demandando por dinero. Simplemente quiero que honre mi contrato. Eso es todo. No (está intentando salirse del contrato), pero solo estoy buscando que honre el contrato”, dijo De la Hoya a The MMA Hour de Ariel Helwani.

Ryan García, de 24 años, subió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte ante Gervonta Davis el pasado mes de abril y está en búsqueda de un oponente para hacer su debut en la nueva categoría. El californiano posee récord de 23 triunfos (19 por nocaut) y un revés.

