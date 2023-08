¿De qué falleció el actor mexicano David Ostrosky, villano estrella de Televisa?

Una vez más el mundo del espectáculo está de luto, pues falleció una de las estrellas más conocidas de las telenovelas. Se trata del actor mexicano David Ostrosky, quien pereció a los 66 años de edad tras una lucha con una cruel enfermedad.

Fue la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) quienes además de revelar la muerte del actor de grandes producciones de Televisa, aprovecharon para externar sus condolencias.

“Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como ‘El vuelo del águila’ y ‘La antorcha encendida’, su último trabajo fue ‘Vencer la ausencia’. Descanse en paz”. COMUNICADO DE LA ANDI

Famosos se unieron para darle el último adiós al actor y enviar sus condolencias a la familia a través de redes sociales, donde han dedicado emotivos mensajes al histrión.

Una de las celebridades que se hizo presente ante esta tragedia fue la famosa actriz de la serie “Por Amar sin Ley”, la mexicana Arlette Pacheco quien indicó que Ostrosky falleció a las 10:00 de la mañana tiempo de la Ciudad de México de este jueves.

¿De qué murió David Ostrosky?

Fue el medio ‘Enlace Judío’ uno de los que confirmó la lamentable noticia, y dieron a conocer las causas del fallecimiento del también actor de teatro y cine.

“El actor judío mexicano David Ostrosky falleció este jueves tras una batalla contra el cáncer. A lo largo de los años, ‘Enlace Judío’ pudo platicar en varias ocasiones con él, siendo la última en 2022, cuando nos habló sobre su carrera en la actuación de México”. ENLACE JUDÍO

Recordemos que Ostrosky se encontraba grabando su última producción, la telenovela “Vender la ausencia”, la cual tuvo que abandonar en plenas grabaciones, pues su estado de salud empeoró.

Falleció el gran actor David Ostrosky. Esta mañana perdió la batalla contra el cáncer que lo aquejaba. 😔🙏🕊️ #davidostrosky #qepd #actores pic.twitter.com/NkcXOVMKen — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) August 17, 2023

Algo que se confirmó en octubre de 2022 con el anuncio de la actriz Ariadne Díaz en el que hablaba al respecto señalando que su estado de salud no era bueno y su personaje quedó a cargo de Rodrigo Murray.

En ese momento se dio a conocer que tras su participación en “La Casa de las Flores” y durante la telenovela antes mencionada tuvo un fuerte dolor en el brazo por el que recurrió al médico, lo que derivó en la detección de un tumor.

Según la polémica revista TVNotas, Ostrosky se sometió a un tratamiento con quimioterapias e inmunoterapia, pero al no dar resultado le habrían amputado el brazo. View this post on Instagram A post shared by David Ostrosky (@david.ostrosky)

El hermetismo ante su situación acabó cuando David decidió romper el silencio y hablar con el canal de Las Estrellas donde desmintió haber pedido el brazo. Sin embargo, indicó que sí estaba bajo tratamiento por el tumor que le detectaron en el brazo, motivo por el que también se mantuvo alejado de los reflectores hasta sus últimos días.

“A mí lo que me dolía era el brazo y los doctores me decían que era el cuello hasta que un doctor me dijo ‘El dolor no es del cuello, tienes que hacerte una resonancia en el brazo’. Un día ya no podía moverme, hablé con Rosy Ocampo y le dije ‘No puedo moverme, estoy aquí en mi casa, no puedo ir al llamado’. Tengo mis dos manos, mis dos pies, tengo todo. Estoy súper contento porque mi recuperación ha sido en mi casa, con mi familia, con Belinda, mi esposa, y mis hijos” DAVID OSTROSKY

