Thalía reacciona al fallecimiento del famoso actor Alfonso Iturralde ¡Esto dijo!

Después de que se diera a conocer el día de ayer el fallecimiento del famoso actor mexicano, Alfonso Iturralde a los 73 años. Thalía reaccionó a esta terrible noticia por medio de sus redes sociales, pues lamentó su deceso de quien fuera su compañero en la telenovela “Marimar”

En aquella historia, Thalía era la protagonista, y aunque se ha mantenido lejos de las telenovelas, la emblemática intérprete de Marimar no olvida sus orígenes y reaccionó al fallecimiento del actor a través de sus redes sociales.

“Vuela alto, nuestro Renato Santibañez”, se lee en una de sus historias en Instagram. En otra historia, la cantante de “Arrasando” se ven escenas de la telenovela junto a una leyenda que dice: “QEPD Alfonso Iturralde”.

De esta manera, Thalía se despidió del actor que luchó contra el cáncer de próstata, la cual le fue retirada. Y justo por este padecimiento su vida había cambió en los últimos meses.

Resulta que la que dio la noticia fue su exesposa, Rosalba Brambila Alexander, quien usó su cuenta de Instagram para dar a conocer esta lamentable noticia.

“Hola buenos días, hoy te quiero compartir que anoche (24 de julio) falleció Alfonso Iturralde y quiero agradecer a Nuestro PADRE por su vida y por las maravillosas hijas que Dios me dio a través de él. Oro al señor por toda la familia Iturralde Ávila, que él los llene de su paz y los bendiga… igual que a todos nosotros”.

En alguna ocasión, Iturralde le reveló al programa “Ventaneando” en 2019 que fue sometido a una cirugía muy delicada para quitarle la próstata pues padecía cáncer.

La @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Alfonso Iturralde. Con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, recordado por su participación en telenovelas como “Rebelde”, “La fuerza del destino” y “Marimar”. Descanse en paz. pic.twitter.com/8y9lRqgYus

Incluso reveló en una entrevista a la desaparecida agencia NOTIMEX, que se mantenía más que saludable.

“Hago ejercicio todas las mañanas, mis alimentos son balanceados, medito, leo mucho y duermo a mis horas. Mentiría si te digo que me privo de todo, en ocasiones me fumo un cigarro o me aviento un pastel o un refresco, porque es difícil cortar todo de tajo; llevo una vida en paz”.

ALFONSO ITURRALDE