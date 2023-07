¿De qué murió el actor Alfonso Iturralde, famoso villano que trabajó con Thalía en “Marimar”?

Una vez más el mundo del espectáculo está de luto. Y es que en meses recientes se han suscitado diversas muertes, desde la del actor Andrés García hasta el inesperado deceso del cantautor mexicano, Julián Figueroa. Y por desgracia se une a esta lista el actor mexicano Alfonso Iturralde.

Fue por medio de las redes sociales de la Asociación Nacional de Intérpretes de México, que se dio a conocer la muerte del histrión a los 73 años de edad, quien a lo largo de más de 30 años de carrera dejó un legado imborrable.

“La ANDI México comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Alfonso Iturralde. Con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, recordado por su participación en telenovelas como “Rebelde”, “La fuerza del destino” y “Marimar”. Descanse en paz”

La @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Alfonso Iturralde. Con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, recordado por su participación en telenovelas como “Rebelde”, “La fuerza del destino” y “Marimar”. Descanse en paz. pic.twitter.com/8y9lRqgYus

Pues trabajó al lado de diversas estrellas del mundo del espectáculo en proyectos de talla internacional, como fue el caso de Thalía.

Con quien compartió créditos en la exitosa telenovela “Marimar”, pues fungió como el villano de la historia, en donde puso en jaque el amor del personaje de Thalía con el de Eduardo Capetillo.

El actor mexicano consiguió ser parte de proyectos más que destacados como participaciones en telenovelas como “Rebelde”, “La fuerza del destino”, “Alebrijes y rebujos”, “La Otra” y “Marimar”, entre muchas otras. Así como incontables trabajos en cine, teatro y televisión.

Iturralde destacó mucho en teatro, así como en la televisión, pero el proyecto que sin duda lo catapultó fue la telenovela “Marimar”, donde dio vida al personaje más polémico del melodrama “Renato Santibáñez”, el millonario y malvado propietario de la hacienda Santibáñez y padre de Sergio, personificado por Eduardo Capetillo.

Resulta que la que dio la noticia fue su exesposa, Rosalba Brambila Alexander, quien usó su cuenta de Instagram para dar a conocer esta lamentable noticia.

“Hola buenos días, hoy te quiero compartir que anoche (24 de julio) falleció Alfonso Iturralde y quiero agradecer a Nuestro PADRE por su vida y por las maravillosas hijas que Dios me dio a través de él. Oro al señor por toda la familia Iturralde Ávila, que él los llene de su paz y los bendiga… igual que a todos nosotros”.

En alguna ocasión, Iturralde le reveló al programa “Ventaneando” en 2019 que fue sometido a una cirugía muy delicada para quitarle la próstata pues padecía cáncer.

Incluso reveló en una entrevista a la desaparecida agencia NOTIMEX, que se mantenía más que saludable.