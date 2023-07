Thalia contonea su micro cintura luciendo bikinazo en Instagram a sus ¡51 años!

Hace un día la mexicana Thalía dejaba todos con la quijada en el suelo al presumir el cuerpazo que se gasta a sus 51 años con un bikini rosa mínimo. Pues resulta que ahora es el mismo que usó para mostrar que aún ya pasó los 50, sigue teniendo una micro cintura de abeja envidiable por millones de jovencitas y si no, que hable el video que publicó en Instagram. Qué metan presa a @thalia por guapa!!!



O sea el cuerpazo y la queso 💅🏻 pic.twitter.com/0FXY8xCuuD — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) July 18, 2023

Contoneando sus caderas, mostrando su cinturita y haciendo los pasos prohibidos, Thalia dejó claro por qué sigue siendo una de las mujeres latinas más bellas de toda la industria del entretenimiento hispano. Al ritmo de la canción Devuélveme A Mi Chica que popularizó la banda española Hombres G, la protagonista de María La Del Barrio y Marimar mostró el cuerpazo que tiene 51 años en Instagram.

“Sufre mamooon! #ThaliasMixtape #Thalia #Music”, escribió la mejor amiga de la conductora del show de Univision El Gordo y La Flaca, Lili Estefan y la esposa de Tommy Mottola, al que por cierto le envío un mensaje el día anterior también en Instagram. La famosa publicó un video, donde se ve jugando con un muñequito muy parecido a su esposo. “Cuidado que muerdo”, escribió. Todo esto como parte del buen humor con el que siempre vemos a la mexicana. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Thalia Mixtape encanta a fans en Instagram

Por supuesto, el talento y la simpatía de Thalia tienen a todo el mundo enamorado en la red social. Su trabajo con Thalia Mixtape ha enloquecido el Instagram literalmente. Primero que nada la estética nos lleva a la época de los ’80, una en la que muchos de sus fans amaban la música Pop que se hacía en ese momento y parte de eso es el trabajo de la también actriz. Thalia en el Latin Grammy: Foto: Frazer Harrison/Getty Images.

No Voy en Tren Voy En Avión de Charly García, Obsesión de Miguel Mateos y Creo Que Mamá Se Está Volviendo Loca, eso entre el medley ochentero que grabó Thalia y que tiene a todo el mundo hablando y bailando no son en redes sociales. Aquí les el videoclip para que lo disfruten.

