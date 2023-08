¿Es posible controlar los genes “malos”?

Los genes pueden aumentar el riesgo de padecer ciertas enfermedades, pero muchos de los factores de riesgo que influyen en la longevidad son modificables.

By Kevin Loria

En muchos casos, sí. Si tus padres y abuelos vivieron hasta los 100 años y gozaron de una salud razonablemente buena, tú tienes muchas posibilidades de hacer lo mismo, afirma James E. Galvin, MD, profesor de neurología de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami. Pero aunque algunos miembros de tu familia hayan muerto de enfermedad cardíaca a una edad temprana o hayan desarrollado Alzheimer de inicio precoz, a ti no te ocurrirá necesariamente lo mismo.

Piensa en tu historia familiar como en un mapa de carreteras que puede ayudarte a descubrir dónde eres más resistente y dónde más vulnerable, dice Galvin.

Algunas variaciones genéticas aumentan significativamente el riesgo de padecer determinadas enfermedades: Por ejemplo, las variantes del gen BRCA hacen más probable el desarrollo de cáncer de seno. Y en el caso de las enfermedades cuya detección temprana puede conducir a un tratamiento en las primeras etapas, como la enfermedad cardíaca y el cáncer de seno o de próstata, saber que se corre un mayor riesgo puede indicar a los médicos los biomarcadores que pueden comprobar. También puede ayudar a determinar qué afecciones (de haberlas) deben detectarse a una edad más temprana de lo habitual.

Además, los antecedentes sanitarios de tu familia pueden ayudarte a determinar en qué aspectos debes centrar tus propios esfuerzos con la edad. Las medidas de estilo de vida pueden reducir significativamente el riesgo de padecer varias enfermedades, incluidas muchas hereditarias, como el Alzheimer, la enfermedad cardíaca y diversos tipos de cáncer. (Consulta las secciones “Qué puede ayudarte” en el artículo “Cómo mantener la salud durante más tiempo” para obtener más información sobre qué hacer).

En algunos casos, los genes pueden incluso ayudar a determinar el tratamiento a seguir y convertir al paciente en un buen candidato para determinadas terapias médicas, afirma la Emily J. Rogalski, PhD, neurocientífica cognitiva de la Universidad Northwestern.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

