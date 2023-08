Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de agosto de 2023

Piscis

Amores de un rato se visualizan y la llegada de personas importantes a tu vida. No permitas que tus sueños se vayan al caño, aprende a ir por ellos y enfrentarlos si otras personas no los consiguieron no significa que tu tampoco vayas a poder. Días de mucha reflexión, no temas a cambios mejor asúmelos y dales pa delante, en la vida te toparás con cuestiones bien cañones que te será algunas veces complicado resolver, no te permitas caer en nada en lo que ya caíste, es momento de que enfrentes tu realidad y tu mundo a tu manera, confía más en tu capacidad de amar y querer y que nadie te venga a dar lecciones de vida cuando sabes bien que ya pasaste por muchas. Cambia tu manera de pensar y ver ante el mundo y se más positivo. Días de pensamientos tontos de los cuales te costará trabajo salir. Amor del pasado se presenta en tus sueños. Te vas enterar de embarazo por parte de familiar o de una conocida. Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la hilacha, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación.

Acuario

La sufridera ha quedado atrás, es momento de ver la vida de manera distinta, enfócate a tus sueños. La gente siempre va hablar y es porque te tiene mucha envidia porque meta que te propones es meta que cumples. Días en los cuales te toca reflexionar sobre hacia dónde te diriges y de qué manera lograrás cumplir dichas metas. Estarás en una etapa en la cual te sobrará con quien iniciar romance, se inteligente y no le des las naguas al primero o la primera que se te ponga enfrente, valórate más, quien te quiera tendrá que pagar tu precio. Te enamoras muy rápido y eso se debe a que necesitas muy poco para sentir algo por otra persona, eres como un animalito que con un poco de atención eres fiel, eso es bueno, pero a la vez te puede perjudicar pues te expones a que las personas jueguen o abusen de tus sentimientos. La responsabilidad para ser feliz está en ti y no en las demás personas, deja de lamentarte por errores pasados y ponte los pantalones para enfrentar lo que está llegando a tu vida.

Capricornio

No descuides tanto a tu familia, recuerda que son quienes siempre estarán a tu lado y te sacarán de las broncas échale muchas ganas y trata de pasar más tiempo con ellos y mostrarles tu cariño, a veces te sienten distante. Siempre que busques amor cometerás errores pues terminarás equivocándote o terminando con cualquier persona, necesitas no desesperarte y esperar el momento oportuno para iniciar una relación, aprende a quererte y amarte como persona antes de amar a alguien más. Si ha existido distanciamiento con tu pareja o amistad, vienen reconciliaciones en las cuales el amor y la caricia jugarán un papel importante, tu date y que te valgan las buenas costumbres y los modales, recuerda que en la caricia hay que ser bien cualquiera para que tu pareja no salga a buscar afuera lo que no tiene contigo. Ten cuidado con amistad de un amigo no te ve con buenos ojos y te tiene mucha envidia. Viene un evento social o fiesta en la que serás el centro de atención. No permitas que comentarios negativos afecten el día. Aprende a que se te resbalen todas esas cuestiones negativas. Amores de una noche se visualizan.

Sagitario

Estarás un tanto tenso o tensa en estos días debido a una situación familiar que se te presentará pero que saldrán adelante. Si tienes una relación discusiones se manifestarán por inconformidades en toma de decisiones. No sigas tirando tu amor ni mendigando cariño por personas que solo son bonitas por su empaque porque por dentro solo tienen miércoles de ceniza, fíjate bien a quien le lloras no cualquiera merece tus lagrimas y quien las merezca ni te va hacer llorar. Si en estos momentos de tu vida no tienes una relación, está por llegar una persona a tu vida muy distinta a las otras personas con las que has estado, date la oportunidad de conocer a este nuevo amor, ya que existen muchas posibilidades de iniciar una relación plena y duradera. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos lo acuerdes podrías perderlos.

Escorpión

La llegada de una persona de piel blanca podría mover mucho tus sentimientos y confundirte demasiado. Enfermedades en miembro de tu familia. Si sientes necesidad de ver a esa persona que en el pasado te afectó la existencia, hazlo, pero mándalo a la china, no sigas dañándote por algo que ya fue y nunca más será, necesitas aprender a valorarte y quererte y sobre todo darte cuenta que no necesitas a nadie pa ser bien feliz, contigo tienes y te basta. Cuidado con caídas pues estarán a la orden del día. Todo esfuerzo que hagas tendrá su recompensa, y prueba de ello es que eso por lo que has trabajado desde hace mucho empezará a rendir frutos y tener resultados, no te desesperes y espera paciente que la vida comenzará a devolverte con intereses lo que un día te quito. Despréndete de todo eso que ha dolido tanto y ha constituido un obstáculo en tu vida. Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean.

Libra

Tu buen y noble corazón te van hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro. Viene un viaje y reunión con amistades. Ten cuidado con la manera de hablar y reaccionar, eres una persona bien directa y sin pelos en la lengua y eso a veces no les parece a la gente, puedes llegar a lastimar a personas que realmente son muy importantes para ti. Cuídate mucho de subir de peso, necesitas ejercitarte más y planear tu rutina del día. Si una vez fuiste engañado o engañada no tengas miedo de volver amar pues la vida en poco tiempo te pondrá personas maravillosas a tu lado. Es momento que veas atrás y te des cuenta si el camino que has seguido ha valido la pena, no te pongas límites en lo que quieres hacer y lograr pues la vida te pondrá los escenarios correctos para que consolides lo que te propongas. Ese negocio que traes en mente podría resultar, estas en las mejores fechas para echarlo andar.

Virgo

Días en los que pensarás mucho en una persona de tu pasado, deja de extrañar a quien no te extraña y enfoca tu tiempo y vida en esa persona que hace todo por estar a tu lado. Discusiones familiares por malos entendidos aparecerán en estos días. Descubrirás el verdadero rostro de una persona y se te va caer del pedestal donde la o lo tenías, todas esas cosas que te negaste a creer de él o ella serán ciertas. Pérdidas de objetos en puerta, una situación se aproxima la cual te va hacer ver la vida distinta, eres muy de que necesitas que la vida te parta la maye para que reacciones y aprendas a valorar lo que de verdad importa, no temas a los cambios y nuevas oportunidades, ten presente que si ya una vez sufriste has aprendido a cómo salir de esas situaciones y no volverán afectarte de igual forma. No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener, aprende a tomar tus propias decisiones, algunas veces te dan celos que pueda encontrar alguien mejor que tú y eso te pone algo triste, si eso pasa que le vaya bien, recuerda que nadie es indispensable en tu vida más que tú mismo.

Leo

Aprende a recibir las oportunidades que te brinda la vida, no estás para dejar ir nada pues quizás jamás regrese. Vienen cambios en el trabajo pues habrá mucho estrés por carga de trabajo. Ten cuidado con lo que piensas pues estás en una etapa en la que todo se te pudiera cumplir sobre todo las cuestiones negativas. Piensa más en tus necesidades y no tanto en las de tu pareja en caso de tener, eres muy entregado o entregada al punto que te olvidas de ti por darle prioridad a los sueños y necesidades de tu piores nada. Se aproxima una reunión con familia. Enfermedades respiratorias se dejarán ver en estos días. No hagas caso a chismes. Confía más en tu pareja y manda a la fregada a quien te estorbe en el logro de tus objetivos. Amores del pasado retornan, pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios, te has hecho una persona más fuerte que no se cae al suelo tan rápido.

Cancer

Poco a poco comenzarás a rencontrar esa tranquilidad que tanto te ha hecho falta, te has esforzado mucho por lograr tus sueños y tus metas están por consolidarte, es momento de mandar bien lejos a todo eso que te ha hecho sentir mal o no te ha dejado avanzar, a veces caes en cuestiones bien bipolares y eso a la larga te afecta mucho pues tomas decisiones en los momentos inadecuados. Visualiza hacia donde te diriges y qué estás haciendo para lograr tus metas, una persona de tu pasado no dejara de fregarte la existencia necesitas cortar todos los caminos que te pudieran llevar a esa persona pues podrías entrar en una etapa en la cual te vuelvas a dañar. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón. Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida, pero bien que te destantea. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará muchísimo la relación.

Géminis

Hay posibilidades de que te propongan una aventura, aléjate de relaciones prohibidas pues te afectan mucho y desvaloran. Haz a un lado las indiferencias que han surgido con amistades pues es el mejor momento para resolver cualquier rencilla que pudiera existir. No temas a lo que está por llegar pues empezarás una racha en la cual hay muchas posibilidades de encontrar a una persona que te hará cambiar en muchos aspectos, se espera una relación relativamente corta pero con muchos aprendizajes. Fuerza y valor es lo que te hace falta para mandar bien lejos a esa persona que lejos de hacerte un bien solo te deprime y te hace sentir mal, no naciste pa vivir de rodillas sino para ser feliz con quien de verdad quiera estar a tu lado. Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría, es momento de reavivar la llama del amor.

Tauro

Si una vez te traicionaron fue por confiar demasiado, no des terceras oportunidades o podrías exponerte a que te vuelvan a joder. Ten cuidado en quien confías pues viene una traición de una persona muy importante para ti, te va dar donde más te duele. Mantén la guardia puesta y activa tu escudo para no involucrar los sentimientos con una amistad pues podrías terminar bien enamorado o enamorada. Un familiar te visita, sino tienes una relación es momento de pensar solo en ti, que cuando llegue llegará, atiende tu físico y tus pensamientos. Chismes de vecindad llenarán a tu oídos, no tomes en cuenta lo que escuchas no todo es cierto. Aguas con tu trabajo pues hay un ambiente algo tenso por chismes y malos entendidos, tu dedícate a lo tuyo y que el mundo ruede. Cuida mucho la parte interior de tu ser, ha estado demasiado expuesta y por esa cuestión te han dañado muchísimo, sino has encontrado pareja es porque no son los tiempos de Dios, todo llegará a su tiempo. Una noticia inesperada en los dineros mejorará muchísimo tu economía. Recuerda la manera en que has luchado para llegar donde estas, no permitas que ningún wey o vieja te bajen de donde te encuentras, podrían llegar propuestas de mejoras en tu trabajo sin embargo no te apresures y escucha bien antes de aceptar cualquier cosa.

Aries

Vienen cambios en el amor muy perros que te harán dudar de tu pareja en caso de tener. Oportunidades de mejoras laborales se harán presentes, no te creas indispensable porque realmente no lo eres, vienen días de mucha reflexión en los cuales tendrás que decidir grandes cosas. Deja de creer que tienes la respuesta a todo, no es necesario que pienses de esa manera, date la oportunidad de equivocarte y escuchar otras opciones. Es importante que dejes todo a la vida, no cobres venganza por tu cuenta, cada uno de tus enemigos irá cayendo por su propia cuenta. Podría nacer una buena amistad con personas que conociste en estos días. Hay muchas posibilidades de un viaje al extranjero y de concretar un nuevo proyecto o algún mejor puesto laboral que se había detenido por tiempos y terceras personas. Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro.