Dua Lipa se luce junto a la piscina, usando un vestido tan corto que hasta deja ver su ropa interior

Dua Lipa ha acaparado las miradas con su más reciente publicación en Instagram, que lleva hasta el momento más de un millón de likes. Se trata de varias fotos y un video que la muestran durante su reciente viaje a Ibiza, caminando junto a la piscina como si se encontrara en una pasarela y usando un minivestido blanco que dejó ver su ropa interior.

Desliza para ver todas las fotos

En otras imágenes la bella cantante británica se mostró divirtiéndose en algunas fiestas junto al mar, y lució su bikini negro mientras usaba un minivestido transparente. Ella escribió junto a las fotos el mensaje: “Energía a lo largo de todo el verano”. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Dua Lipa tiene actualmente un sencillo de éxito –“Dance the night”-, y recientemente se anunció que su próximo álbum estará listo hasta 2024. Por lo tanto, ha decidido tomarse las cosas con calma y darle prioridad a la promoción de su podcast “At your service”, en el que entrevista a personajes conocidos en diversos ámbitos. Esta semana la invitada es Billie Eilish, con quien se lleva muy bien; ambas hablaron sobre sus álbumes favoritos. View this post on Instagram A post shared by SERVICE95 (@service95)

