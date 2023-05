Dua Lipa comparte una selfie que la muestra en la cama y usando lencería roja

Dua Lipa posa como toda una modelo hasta en las selfies, y lo dejó ver ahora en una que publicó en Instagram y que la muestra en la cama, poco después de despertar en el cuarto de hotel donde se hospedó durante su reciente viaje a Francia. Ella aparece usando un conjunto de lencería en color rojo intenso. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Hace unos días la cantante lució espectacular en un ajustado vestido negro durante la presentación de La Vacanza, la línea de ropa que diseñó junto con Donatella Versace y que ha causado sensación. Dua compartió fotos y videos que la muestra cuidando cada detalle en los preparativos para el desfile. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Se espera que a finales de este año Dua Lipa presente su esperado tercer álbum, pero mientras tanto ella ha regresado a la escena musical con el lanzamiento de un nuevo sencillo, “Dance the night”, tema principal de la película “Barbie” y cuyo videoclip ha obtenido más de 13 millones de vistas en YouTube a tan sólo unos días de su estreno.

